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Conclusiones Clave El verdadero salto emprendedor no sucede cuando desaparece el miedo, sino cuando decides avanzar a pesar de él.

Latinoamérica no es un territorio amable para los soñadores. La inflación corroe el poder adquisitivo, el crédito es un privilegio de pocos y la incertidumbre política se ha vuelto la única constante. Según el Banco Mundial, más de la mitad de los emprendimientos en la región fracasan antes de cumplir dos años. No por falta de ideas, sino por los retos que significan fundar una empresa.

En este contexto, iniciar un negocio no es una decisión fácil de tomar. Es un acto de resistencia diaria; cada emprendedor aprende pronto que el éxito no se mide solo en ventas, sino en la capacidad de sobrevivir a un ecosistema que castiga el riesgo y premia la cautela.

Pero cuando a esa ecuación se suma el hecho de ser mujer, las barreras se multiplican. La región aún arrastra la creencia de que las mujeres deben cargar con el peso de los cuidados, y los prejuicios sobre su liderazgo, aunque más silenciosos que antes, no han desaparecido.

“Siento que ha mejorado muchísimo, pero aún existe una barrera importante: una creencia limitante para las mujeres de que si tenemos ciertos roles (como ser madres o cuidadoras), no podemos tener éxito en la parte profesional”, dice Tatiana Suárez, fundadora de tatisuarez.learning.

Esa barrera, la del “no puedes con todo”, ha silenciado a generaciones enteras. Pero Tatiana decidió que no sería una más.

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La decisión que cambió su vida

Durante años, Tatiana giró en el mismo eje que paraliza a tantos soñadores: el miedo a no ser suficiente, los ideales rígidos sobre lo que significa el éxito y las creencias heredadas que la ataban a un camino que no era el suyo.

Hasta que un día, algo dentro de ella cambió.

Dejó su trabajo estable, cambió de ciudad, y se mudó junto a su hija para empezar de cero. Desde fuera, cualquiera podría pensar que fue un acto de valentía instintiva, casi irreflexiva. Pero quienes conocen el precio de emprender saben que detrás de esa decisión hubo noches en vela, trabajo silencioso y una pasión inquebrantable.

“Mi proyecto, tatisuarez.learning, nace en 2024 a raíz de un proceso de transformación personal profundo y de cambios importantes en mi vida”, explica Tatiana. “Desde hace tiempo sentía ese llamado de impactar a otros, pero a comienzos de 2025 decidí que era momento de escuchar mi voz interior y lanzarme a emprender este nuevo camino.

“Confirmé que tenía todas las herramientas para servir y empezar. Básicamente, fue a través de una historia que podía contar: mi historia. Una historia que incluye aprendizajes, algunos errores que cometí, nuevas habilidades que desarrollé y, sobre todo, una transformación.”

Para ella, la historia podría ser la que otras personas también estaban viviendo en silencio: “Me di cuenta de que esa historia podría ser la historia que muchas personas están viviendo en silencio. Y quise crear un espacio donde pudieran verse reflejadas y activar su propio potencial”.

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Los obstáculos reales

Si bien el camino no es fácil, al otro lado de la decisión Tatiana encontró una realidad que pocos cuentan: que el mayor enemigo no siempre está afuera. “La principal barrera fue hacerme visible y exponerme. Pensaba: ¿qué tengo yo de especial? ¿Quién soy yo para enseñar esto? Ese miedo a no ser suficiente me paralizaba”, confiesa.

Ese miedo, el de la impostora, es quizás el más silencioso y el más destructivo. Te susurra al oído que no estás lista, que alguien más lo hará mejor, que tu historia no merece ser contada. Por eso, ella tuvo que aprender a callarlo con acción.

“Asimismo, había una barrera importante respecto a mi abundancia. Creía que perseguir mis pasiones y sueños no era compatible con expandir mi abundancia, porque nos han enseñado un camino específico de acuerdo con lo que otros esperan o como se ve el éxito en el mundo. Y resulta que para cada persona es totalmente diferente.”

Pero no solo fueron barreras internas; la economía real, en una región como Latinoamérica, también golpeó la puerta.

“La situación económica definitivamente tiene un impacto. Las empresas están siendo más cautelosas con sus inversiones y las personas están priorizando sus gastos. El reto está en la reducción de costos”, reconoce.

Es una realidad: los inversores están siendo más cautelosos con sus inversiones. En 2026 gestionan riesgos en un entorno de incertidumbre global y conflictos geopolíticos; si bien hay un aumento en la entrada de capitales extranjeros, la tendencia es hacia inversiones más selectivas y estratégicas.

Sin embargo, en medio de la tormenta, las empresas y las personas, empujadas por la incertidumbre, han comenzado a valorar el desarrollo personal y profesional como una inversión estratégica, no como un gasto opcional.

“Se están dando cuenta de que, en tiempos de incertidumbre, tener equipos con mentalidad fuerte, resilientes y productivos no es un lujo, es una necesidad. Entonces, aunque el contexto económico presenta desafíos, también está abriendo puertas porque la consciencia sobre la importancia del desarrollo interno está creciendo. Y eso beneficia no solo a mi empresa, sino al país entero”, explica Tatiana.

Hoy, ofrece experiencias de aprendizaje transformadoras. Trabaja con neurociencia aplicada para ayudar a personas y empresas a activar su mentalidad de desarrollo. Sus herramientas incluyen cursos, talleres, bootcamps y conferencias, además de un podcast donde comparte ideas prácticas.

“Estoy enfocada en brindar experiencias de aprendizaje transformadoras centradas en mentalidad y desarrollo de habilidades. Creo espacios donde personas y empresas entrenan su mente para apoyar su transformación personal y profesional.”

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El orgullo de construir

Una de las emociones más gratificantes al emprender es ver los sueños hechos realidad y sentir que aportan algo a la sociedad. Por eso, Tatiana explica que se siente orgullosa de sí misma y de haber alcanzado su versión más auténtica:

“Siento un orgullo profundo de mí misma y de lo que soy capaz de generar. Ver que puedo apoyar a otras personas a cambiar, mejorar y construir su versión más auténtica para alcanzar su máximo potencial me llena el alma”.

“Cada vez que alguien me dice ‘esto me cambió la perspectiva’ o ‘apliqué lo que enseñaste y funcionó’, confirmo que todo vale la pena. Me llena saber que las personas pueden romper barreras y miedos, porque eso se alinea completamente con mi propósito”.

Quizás ese sea el mensaje más valioso para cualquier emprendedor: no se trata de no tener miedo, sino de construir con él, de convertir las creencias limitantes en combustible y de recordar que, como dice Tatiana, el mundo necesita tu voz. No pidas permiso.