Conclusiones Clave El éxito tiene más que ver con la resiliencia que con la idea; el crecimiento constante y la perseverancia son fundamentales.

Una filosofía equilibrada, decisiones basadas en datos y la gratitud son clave para superar los desafíos.

La mejora continua y el impulso, más que la perfección, son los motores detrás de los logros reales.

Mi empresa, Jotform, no fue un éxito de la noche a la mañana. No me desperté un día siendo el favorito de TechCrunch ni atrayendo rondas masivas de financiación de inversionistas ansiosos por entrar al mercado de los formularios en línea.

Probablemente no necesito decirte que una plataforma para crear formularios no es la base más llamativa para una startup. Pero eso no me preocupa en absoluto. Jotform tuvo éxito no porque sea deslumbrante, sino porque nuestros productos funcionan. Y creo que funcionan porque mis empleados y yo nos esforzamos cada día para crear la mejor experiencia para nuestros clientes.

Aquí está la verdad: el éxito no se trata de tener la mejor o más original idea, sino de ser resiliente. En mi caso, significó levantarme al amanecer y dedicar tiempo cada mañana antes de ir a mi trabajo de tiempo completo para trabajar en mi startup, incluso cuando hacía frío y estaba oscuro, y hubiera sido más fácil quedarme en la cama. Significó no rendirme cuando un gigante tecnológico lanzó un producto similar al mío. La resiliencia me ayudó a seguir adelante, incluso cuando quería rendirme.

La resiliencia es un fuego interno que sigue ardiendo, incluso en condiciones adversas. Algunas personas nacen con ella; otras la desarrollan con el tiempo. A continuación, te explico cómo construir tu propia resiliencia, incluso si no te resulta algo natural.

Mantén la calma

Soy un defensor de la filosofía práctica del estoicismo, cuyos objetivos, según el filósofo Epicteto, son “identificar y separar las cosas para poder decirme claramente cuáles son externas, que no están bajo mi control, y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo”.

Como fundador, hay muchas cosas que no puedes controlar: las “externas”. Es posible que hayas perdido un cliente, recibido una reseña desfavorable o experimentado corrupción de datos. Estas cosas pueden parecer el fin del mundo, pero no lo son. El sol volverá a salir mañana.

Es normal sentirse molesto por un revés, pero preocuparse excesivamente solo te impedirá concentrarte en las cosas sobre las que sí tienes control: las “internas”. Una parte importante de construir resiliencia es aprender a dejar de lado las externas y canalizar tus esfuerzos hacia manejar las internas.

A mí me parece útil hacer una lista: ¿cuáles son las cosas que me preocupan y que puedo controlar? ¿Cuáles son las que no puedo controlar? Dobla la lista de preocupaciones externas y guárdala en un cajón. Luego, concéntrate en la lista interna, usando una matriz Eisenhower para priorizar.

Sé orientado a los datos

En tiempos de turbulencia, siempre recurro a los datos. No solo es que los números no mienten, sino que son cruciales para tomar decisiones basadas en información concreta sobre tendencias del mercado, hábitos de los usuarios y operaciones. Siempre he monitoreado a nuestros usuarios activos mensuales; ver que crecen de manera consistente ayuda a silenciar los “y si…” que de otro modo podrían dominar.

Aunque una corazonada puede ser importante, creo firmemente en tomar decisiones impulsadas por datos.

Practica la gratitud

Puede sonar un poco esotérico, pero practicar la gratitud tiene beneficios comprobados tanto en la salud mental como física, construyendo una capa de resiliencia contra las adversidades. En 2003, el psicólogo Robert A. Emmons realizó un estudio pionero que abrió la puerta a investigaciones sobre los innumerables efectos que una mentalidad agradecida tiene en nuestro bienestar. Los investigadores han encontrado que quienes experimentan gratitud en su vida diaria tienen niveles más bajos de depresión y duermen mejor.

“Lo que me impresiona son los resultados objetivos, biológicamente verificables, que van más allá de las medidas de autoinforme”, dijo el Dr. Emmons a The New York Times.

Lo mejor es que ser agradecido requiere muy poco tiempo. Los expertos aconsejan incorporarlo a tu rutina, ya sea mientras te cepillas los dientes o al abrir tu computadora al empezar el día.

Sigue adelante

Una de las mejores maneras de construir resiliencia es simplemente seguir avanzando. El General George Patton, quien lideró tropas en casi todos los conflictos importantes de Estados Unidos en el siglo XX, lo expresó mejor: “Un buen plan, ejecutado violentamente ahora, es mejor que un plan perfecto la próxima semana”.

En Jotform, practicamos una estrategia de lanzamiento híbrida: mejoramos continuamente nuestros productos mientras planificamos grandes lanzamientos públicos. Para estos últimos, planificamos cuidadosamente; los equipos tienen sus tareas mapeadas antes del gran día para mitigar el estrés y las circunstancias imprevistas.

Sin embargo, incluso con una planificación cuidadosa, ocurren errores. Es la realidad de un lanzamiento de producto. ¿Y sabes qué? Los enfrentamos. Nuestro equipo de desarrollo recibe notificaciones diarias sobre los errores abiertos, y llevamos un marcador en el que manejamos primero los tickets más antiguos. Incluso lo hacemos un poco divertido, con desarrolladores compitiendo para ver quién puede arreglar más errores cada semana.

Ningún producto será perfecto, pero eso no significa que dejes de avanzar. Por supuesto, quieres que tu producto sea bueno y deberías hacer todo lo posible para asegurarte de que lo sea. Pero esforzarte por alcanzar un ideal imposible solo ralentizará tu impulso.

Hay muchas ideas de startups brillantes que nunca despegan. No es porque la idea sea mala, sino porque la idea en sí misma es solo una fracción de lo que se necesita para tener éxito. La resiliencia es clave: mantén la calma, analiza tus datos, practica la gratitud y, sobre todo, sigue adelante.