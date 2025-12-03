5 errores críticos que debes evitar al hacer una presentación

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Crea mensajes claros y concisos, eliminando contenido innecesario.

Equilibra el tiempo con el ritmo; con frecuencia, menos es más.

Interactúa con energía y enfoque más allá de las diapositivas.

Aprovecha herramientas de IA para preparar y perfeccionar tus presentaciones: te ayudan a depurar ideas, sintetizar mensajes clave y practicar tu delivery, pero recuerda que la claridad, el ritmo y la energía siguen dependiendo de ti.

¿Estás cansado de tener que soportar presentaciones aburridas? Yo sé que sí. Con tanta atención puesta en la comunicación empresarial, podrías pensar que las personas se esforzarían más para crear presentaciones atractivas. Después de todo, las presentaciones ayudan a cerrar tratos, presentar ideas, hacernos notar y mucho más. Entonces, ¿por qué no se pone énfasis en el contenido de las presentaciones y las habilidades para entregarlas?

Desafortunadamente algunos consultores y coaches tienden a enfocarse más en la presentación visual que en la relevancia del contenido. Se trata solo del brillo, y muchos simplemente no saben cómo elegir y estructurar el contenido. Otros se enfocan en el contenido, pero se fijan en lo crucial que resulta entregarlo de manera efectiva. Algunas personas simplemente tienen miedo de levantarse y ser vulnerables ante una pequeña audiencia, sin mencionar una sala llena.

Soy griega y me encanta compartir cómo la glosofobia —el miedo a hablar en público— proviene de dos palabras griegas. Glossa significa lengua, y Phobos significa miedo. Juntas, forman una de las fobias más comunes, incluso más que el miedo a la muerte. Las personas literalmente harán cualquier cosa para no tener que presentar. Fingen estar enfermas, inventan excusas increíbles, rechazan oportunidades de ascenso, todo porque no pueden vencer la ansiedad de hablar en público.

Para ser efectivo, debes tener contenido atractivo y ser un orador dinámico. A lo largo de los años, he desarrollado una lista de errores comunes y cómo superarlos. Estos son los cinco principales.

1. Mensajes confusos

Una de las razones por las que las presentaciones son aburridas es que no existe una razón clara para la presentación. Simplemente se lanza mucha “información” al público. Debes darte el tiempo para pensar en lo que la audiencia necesita escuchar, resumirlo en dos o tres mensajes y proporcionar ejemplos para aclarar los puntos clave. Para superar este error, comienza por crear un esquema. Asegúrate de que el contenido fluye de manera lógica. Elimina todo lo que no respalde los puntos principales.

Piensa en “bocadillos sonoros”. Estos son pensamientos cortos y completos que dan al oyente un “bocado” de contenido. Los bocadillos sonoros te obligan a ser conciso y preciso, no confuso. El mejor bocadillo sonoro es llamativo y memorable.

2. Tiempo confuso

Los presentadores pueden caer en la trampa de intentar presentar demasiado contenido en el tiempo que les fue asignado. He visto presentadores intentar meter una hora de contenido en 20 minutos. Corren a través de la presentación para cubrirlo todo. Esto aumenta su ansiedad y estresa al público. La solución para esto es partir siempre del tiempo asignado y considerar cuánta información puede absorberse en ese tiempo. El ritmo es importante. Intenta grabarte y escuchar la grabación. Es fácil darse cuenta cuando el ritmo es apresurado. Detente y respira. No sientas la necesidad de llenar cada pausa.

Una nota adicional: Menos es más. No necesitas hacer presentaciones largas. Si alguien te ofrece veinte minutos y necesitas quince, no trates de estirarlos. Para aquellos que luchan con el miedo a hablar, asumir presentaciones más cortas puede ayudar a ganar confianza. Mientras más te levantes para presentar, aunque sean breves ponencias, más fácil se vuelve.

3. Muerte por PowerPoint

Todos hemos visto a presentadores leer sus diapositivas para ignorar por completo a la audiencia. ¿Les da miedo mirar a las personas? ¿No conocen el contenido? ¿Han sobrecargado la diapositiva con texto, escribiendo cada frase para luego leerlo todo? Esto genera unos apoyos visuales terribles y una mala presentación. La audiencia está deseando que la ponencia termine. Los apoyos visuales nunca deben ser el enfoque principal. Deben de estar diseñados para respaldar al mensaje. La solución para esto es limitar el texto a tres o cuatro puntos clave. Nunca escribas frases completas. Usa la sección de notas para guiarte. Si usas gráficos o fotos, asegúrate de que son simples y audaces. Finalmente, ¿realmente necesitas un PowerPoint? Tal vez no. No tengas miedo de prescindir de los apoyos visuales.

4. Memorizar

Al crear una presentación, deseas encontrar las palabras ideales y para hacerla lo más interesante posible. Lo escribes, lo reescribes y luego lo practicas repetidamente. Las personas creen que la memorización les ayuda a ofrecer la presentación perfecta. El problema es que la memorización puede jugar en tu contra. Si olvidas un punto clave o tal vez te saltas una palabra, tu cerebro entra en pánico.

He visto personas congelarse en el escenario porque intentan recordar esa frase perfecta. Cuando no pueden, se apagan. Las personas reales no hablan o presentan de manera perfecta. Todos cometen pequeños errores aquí y allá. Si es natural, entonces, ¿por qué buscamos la perfección? Es mucho mejor tener puntos clave como guía. Sí, practica, pero experimenta con diferentes formas de presentar el material. Nunca sale de la misma forma dos veces. Eso es lo que lo hace interesante y dinámico. Si no tienes confianza, usa la memorización con moderación. Intenta memorizar las primeras líneas y el cierre. Eso te ayudará a comenzar y terminar con fuerza.

5. Falta de energía

Lo sabes en cuánto la ves. Una persona que ama lo que hace y está emocionada de compartir información. Con demasiada frecuencia, los presentadores carecen de energía. Su expresión facial es pobre. Su lenguaje corporal grita, “Preferiría estar en otro lado”. La voz es monótona y carece de presencia. Según estudios, solo el 7% de un mensaje proviene de las palabras. El resto se comunica mediante el lenguaje corporal y el tono de voz, lo que se conoce como lenguaje no verbal.

¿Qué estás diciendo inconscientemente a la audiencia? Algunas personas son naturalmente más enérgicas, pero todos pueden presentar con entusiasmo. Para superar la falta de energía, asegúrate de estar descansado e hidratado. Sal de modo automático y presta atención a la sala. Sin entusiasmo y sinceridad, el mensaje se pierde. Honestamente, si no puedes emocionarte por la oportunidad, tal vez alguien más debería de estar al frente presentando.

