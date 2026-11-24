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Conclusiones Clave La adopción de IA puede acelerar el desarrollo de software, pero también amplificar las fallas de los equipos y las organizaciones.

La calidad depende de contar con procesos sólidos, criterios de supervisión y una gobernanza capaz de acompañar el cambio.

A comienzos de este año, Amazon estuvo unas seis horas sin dejar que los clientes completaran compras, vieran los datos de su cuenta o abrieran ciertas páginas de productos. En su momento, la empresa explicó que la falla venía de un despliegue de código erróneo. Pero Financial Times conoció después un correo interno en el que se hablaba de una racha de incidentes de gran alcance y de cambios asistidos por IA generativa como posible causa.

Los ingenieros junior y de nivel medio reaccionaron de inmediato, pero necesitaban el visto bueno de uno senior para cualquier cambio hecho con ayuda de inteligencia artificial (IA). Amazon, eso sí, atribuye los problemas a errores de uso y no al código generado por IA.

Sea cual sea la causa exacta, el episodio deja a la vista un problema que va más allá de una sola empresa. La IA se volvió una de las grandes apuestas de transformación empresarial. Las empresas quieren automatizar procesos, sacar productos más rápido y que sus equipos rindan más. Mientras la adopción crece, hay una pregunta que casi nadie se hace, ni directivos ni trabajadores: ¿están las organizaciones reforzando sus procesos internos al mismo ritmo al que suman tecnología nueva?

El informe DORA 2025 de Google Cloud encontró que 90% de los profesionales tecnológicos encuestados ya usa IA en su trabajo, y más de 80% cree que esas herramientas mejoraron su productividad.

Pero hay una contradicción en los resultados, pues mientras la adopción de IA se asocia con mayor capacidad de entrega de software, también se asocia con entregas menos estables. Producir más código no es lo mismo que construir mejores productos.

El estudio describe la IA como un amplificador de lo que ya existe en cada organización. Los equipos con pruebas automatizadas, control de versiones y retroalimentación rápida le sacan más provecho. Los que dependen de procesos lentos o de sistemas difíciles de modificar pueden toparse con problemas nuevos.

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Adoptar IA es lo fácil; integrarla es lo difícil

El informe State of AI in the Enterprise, de Deloitte, muestra algo parecido, pues apenas una cuarta parte de las empresas consultadas había llevado a producción al menos 40% de sus pilotos de IA. Apenas 30% decía estar rediseñando procesos fundamentales en torno a la tecnología, y 37% admitió usarla de forma superficial, sin cambiar de fondo sus operaciones.

Una cosa es experimentar con IA y otra convertirla en una capacidad que se sostenga. Las herramientas se adoptan rápido. La gobernanza, la evaluación de riesgos y la medición de resultados cambian mucho más despacio.

Para Drew Naukam, CEO de Gorilla Logic, compañía de ingeniería de software y desarrollo de plataformas empresariales, la velocidad que da la IA necesita prácticas técnicas que respalden la confiabilidad de los sistemas.

“La inteligencia artificial puede aumentar la velocidad del desarrollo de software, pero la tecnología de nivel empresarial sigue requiriendo gobernanza, buenas prácticas de ingeniería y criterio experto”, explicó.

Su planteamiento toca un problema cada vez más actual: meter IA no elimina la supervisión humana ni reemplaza los procesos que permiten construir sistemas seguros, estables y capaces de responder al negocio.

En industrias reguladas, esta discusión pesa más, porque un error tecnológico puede afectar servicios esenciales.

En ese terreno se mueve Academic HealthPlans (AHP), compañía que administra programas de salud y bienestar para instituciones de educación superior. Anunció una alianza de varios años con Gorilla Logic para modernizar su infraestructura tecnológica.

AHP quiere reforzar su plataforma, mejorar sus procesos de desarrollo de software y usar la IA para prestar servicios más eficientes a las instituciones educativas.

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Todo empieza por revisar lo que ya existe

Muchas iniciativas arrancan comprando herramientas. Esta empezó por un diagnóstico del entorno tecnológico y de ingeniería de la compañía.

El análisis combinó IA con ingenieros especializados para identificar dónde modernizar tendría más impacto.

Con esos resultados, las empresas desarrollarán flujos de trabajo de ingeniería asistidos por IA con mecanismos de gobernanza, y fijarán indicadores para medir la velocidad de desarrollo, la confiabilidad de los sistemas y la previsibilidad de las entregas.

Gorilla Logic también implementará su sistema de ingeniería Construct, que integra herramientas y prácticas de desarrollo reutilizables. Para Terry Lyons, CEO de Academic HealthPlans, esta transformación permitirá a la organización avanzar más rápido, aprovechar mejor sus datos y mantener la calidad de sus servicios mientras crece.

El anuncio se produjo después de que Anthropic reconociera a Gorilla Logic como Select Services Partner dentro de Claude Partner Network, una iniciativa para impulsar la adopción empresarial de sus tecnologías de IA.

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La productividad no se mide solo en velocidad

El caso de AHP muestra cómo algunas organizaciones empiezan a replantear su estrategia de adopción tecnológica.

En los seguros estudiantiles, las plataformas deben adaptarse a los requisitos de cada universidad, a cambios periódicos en las inscripciones y a procesos administrativos que exigen precisión. Introducir IA sin una supervisión adecuada podría sumar complejidad a sistemas que ya manejan muchas variables. Por eso medir la estabilidad y la confiabilidad del software importa tanto como medir cuánto tiempo ahorra una herramienta.

La alianza todavía no tiene resultados operativos publicados que permitan evaluar su impacto. Lo que sí hay es un marco de indicadores que permitirá ver si las mejoras de productividad se traducen en entregas más rápidas sin sacrificar la estabilidad.

Para las empresas que invierten en IA, la conversación empieza a pasar de cuántas herramientas se implementaron a qué tan buenos son los procesos que las sostienen.

La tecnología puede acelerar tareas que antes tomaban horas. Su valor real dependerá de que las organizaciones la integren con criterio técnico, supervisión humana y objetivos medibles. Y en un mercado donde adoptar IA ya es una prioridad competitiva, las buenas prácticas de ingeniería podrían ser lo que separe a quienes solo usan IA de quienes logran resultados sostenibles con ella.