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Conclusiones Clave Capacita a tus empleados para desarrollar habilidades que la IA no puede replicar.

Haz de la conexión humana una expectativa dentro de tu equipo.

Piensa dos veces antes de reducir tu plantilla con el argumento de que ahora tienes IA.

Las empresas que comienzan a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) sin duda están experimentando un aumento de productividad. Sin embargo, mientras crece la cantidad de trabajo que los equipos pueden producir, su desempeño comienza a deteriorarse.

¿Cuál es la causa? La IA permite completar tareas en menos tiempo. A primera vista, esto parece una ventaja: los empleados ya no necesitan dedicar tantas horas a sacar adelante su trabajo. Pero aquí surge un problema importante: las organizaciones están respondiendo a esta mayor eficiencia con más responsabilidades y expectativas más altas.

El resultado es que los equipos logran sacar adelante más trabajo, pero sus integrantes no obtienen ningún respiro. Por el contrario, se espera que multipliquen su carga laboral. Y ese es un camino casi seguro hacia la saturación y el agotamiento profesional.

Quizá ya hayas notado este fenómeno desde que comenzaste a incorporar herramientas de IA en el trabajo de tu equipo. ¿A tus colaboradores les cuesta establecer prioridades y adaptarse a los cambios? ¿Tienen dificultades para tomar buenas decisiones en un entorno donde cada vez es más complicado distinguir entre una eficiencia saludable y una aceleración insostenible?

Si tu respuesta es sí, no eres el único. Sin embargo, conviene tomar medidas desde ahora para evitar que los integrantes de tu equipo terminen mentalmente saturados por una tecnología que, en teoría, debería reducir su carga de estrés al encargarse de las tareas repetitivas.

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1. Enseña a tu equipo a pensar con mayor claridad en entornos cambiantes y de ritmo acelerado

El entorno laboral se ha vuelto cada vez más complejo, y los empleados no necesariamente cuentan con las habilidades intuitivas para saber cómo adaptarse de manera adecuada. Pensemos, por ejemplo, en un colaborador que traslada a procesos basados en IA el 20% de las tareas que realiza habitualmente. ¿Sabe de manera natural cómo aprovechar al máximo el 80% restante de su trabajo? ¿O cómo ocupar ese 20% de tiempo liberado en actividades de mayor valor que solo una persona puede realizar?

Las organizaciones pueden enfrentar este desafío ayudando a sus empleados a regular mejor su atención y su estado mental en situaciones de presión. No se trata de enseñarles a pensar críticamente desde cero, sino de darles el espacio mental necesario para poner en práctica el criterio, la capacidad de adaptación y la inteligencia emocional que ya poseen.

Por ejemplo, Q Studio, una empresa especializada en mejorar el desempeño humano, aborda este desafío mediante programas de capacitación en habilidades mentales para toda la organización. Su objetivo es ayudar a los profesionales a mantener la claridad de pensamiento y un mejor desempeño ante esta nueva paradoja.

Desde una perspectiva más amplia, Agile Seekers, una empresa especializada en capacitación corporativa en metodologías ágiles, trabaja con organizaciones interesadas en enseñar a sus equipos a cuestionar la IA y mantener una actitud crítica frente a ella. En lugar de aceptar sin más las recomendaciones de la inteligencia artificial, los empleados aprenden a detectar errores y hacer preguntas. Así, utilizan su propio criterio para evaluar y aprovechar el trabajo de la IA, en vez de darlo por bueno sin cuestionarlo.

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2. Asegúrate de que los integrantes de tu equipo mantengan una comunicación activa entre ellos

A medida que los equipos incorporan la IA a sus procesos, es posible que sus integrantes comiencen a comunicarse cada vez menos. En esencia, dejan que los programas y sistemas de inteligencia artificial hagan el trabajo y después simplemente pasan los resultados a la siguiente etapa del proceso. Esto comienza a debilitar los vínculos humanos, lo que puede provocar desinterés y agotamiento profesional.

Es muy difícil que un equipo alcance su máximo potencial si sus integrantes no están comprometidos con el trabajo colaborativo. Por eso, como líder, te corresponde dejar claro que incorporar IA no es una excusa para trabajar de manera aislada ni para entregar resultados mediocres. De hecho, una investigación de Thomson Reuters muestra que cuando los empleados reciben luz verde para entregar directamente el trabajo generado por IA, pierden la conexión con lo que hacen y, con el tiempo, también con sus compañeros.

Contrataste a tu equipo por el talento que cada persona aporta a la organización. La mejor manera de potenciar su desempeño colectivo es mantener a sus integrantes en estrecho contacto. Y, en ocasiones, eso implica dejar de lado las herramientas de IA.

Por ejemplo, ahora existen chatbots diseñados para ayudar a los gerentes a practicar conversaciones difíciles con sus colaboradores. Sin embargo, proponer que los propios integrantes del equipo representen esos escenarios entre ellos puede ser una forma más efectiva de fortalecer los vínculos, la confianza y el apoyo mutuo.

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3. Piensa bien antes de realizar despidos justificados por la IA

¿Hay empresas de todo el mundo que están despidiendo empleados con el argumento de que ahora cuentan con inteligencia artificial? Sin duda. (Aunque algunas grandes compañías han optado por otro camino). Sin embargo, es una decisión delicada. Incluso si consideras que la IA ha mejorado la productividad de tu equipo, vale la pena reconsiderar cualquier plan para reducir la plantilla.

Cuando despides a personas porque la IA “les quitó el trabajo”, envías un mensaje contradictorio a quienes permanecen en la organización o el departamento. Desde su perspectiva, la productividad importa más que el desempeño. Como consecuencia, podrían dejar de esforzarse por entregar un trabajo excepcional y concentrarse simplemente en mantenerse ocupados.

Si realmente quieres que tus empleados se conviertan en profesionales de alto rendimiento, cualquier reducción de personal debe hacerse con mucho cuidado. De lo contrario, podrías terminar con un equipo que saca adelante grandes cantidades de trabajo, pero también comete numerosos errores, todo bajo la apariencia de ser más productivo.

Por supuesto, la productividad siempre será importante y la IA puede ayudar a tus empleados a hacer más en menos tiempo. Pero asegúrate de no concentrarte tanto en aumentar la producción gracias a esta tecnología que termines olvidando reconocer las cualidades humanas, el talento y el criterio que solo los integrantes de tu equipo pueden aportar.