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Conclusiones Clave El caso de Félix demuestra que una startup puede generar un impacto real durante una emergencia al movilizar a sus empleados, adaptar su tecnología y colaborar con organizaciones humanitarias.

Su experiencia demuestra que, en una crisis, la contribución de una empresa importa más que la publicidad que pueda obtener por ella.

Me desperté con un mensaje de una amiga: “Lo siento mucho”. No entendía a qué se refería. Abrí Instagram y descubrí que dos terremotos habían sacudido Venezuela mientras yo dormía en España. Llamé a mi madre. No contestó. Llamé a mi padre. Tampoco. Después, intenté comunicarme con los amigos que todavía tengo en el país, sin obtener respuesta.



Pasé doce horas imaginándome lo peor, pensando que quizás nunca volvería a escuchar sus voces. Cuando finalmente conseguí hablar con mi madre, supe que estaba a salvo, aunque había tenido que abandonar su apartamento debido a las grietas que se habían abierto en el edificio.

Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, afectaron al menos siete estados venezolanos. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 2,500 estructuras sufrieron daños y hospitales, viviendas y servicios esenciales quedaron comprometidos.



Miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares. Para quienes vivimos fuera de Venezuela, a la angustia por nuestros seres queridos se sumaba la impotencia de querer ayudar a miles de kilómetros de distancia.

La tragedia despertó una enorme respuesta solidaria dentro y fuera del país. Organizaciones humanitarias, comunidades de migrantes y empresas se unieron para ayudar a los afectados. Ahora que el año se acerca a su fin, quiero contar la historia de una de esas empresas, cuya contribución recibió mucha menos atención de la que merecía.

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La noble misión de conseguir ayuda humanitaria

Se trata de Félix, una startup de tecnología financiera que encontró en su propio negocio las herramientas para contribuir a una de las mayores operaciones humanitarias en Venezuela.

Félix permite enviar remesas desde Estados Unidos a América Latina a través de WhatsApp. Su cofundador y CEO, Manuel Godoy, es venezolano, al igual que parte de su comunidad de usuarios. Cuando se conoció la magnitud de los terremotos, empleados de distintos departamentos propusieron diversas formas de ayudar. La iniciativa surgió espontáneamente y Godoy respaldó esa movilización con un mensaje breve: “It’s all hands on deck”.

Lo que más me conmovió fue la solidaridad de tantas personas que ni siquiera eran venezolanas. Mientras yo esperaba desesperadamente noticias de mi familia, ellas dedicaban sus noches y fines de semana a buscar formas de ayudar a personas que probablemente nunca conocerían. Hubo proyectos de la empresa que tuvieron que esperar y empleados que asumieron tareas ajenas a sus responsabilidades habituales.

La movilización también involucró a otros emprendedores venezolanos. Yummy, (una startup venezolana de tecnología especializada en servicios de delivery y movilidad) había comenzado a organizar esfuerzos de ayuda, y Godoy contactó a sus fundadores para coordinar iniciativas y sumar recursos. Entre las primeras decisiones estuvo identificar una organización humanitaria con experiencia en respuesta a emergencias y que pudiera garantizar que las contribuciones se utilizaran de manera efectiva.

“Lo primero era asegurarnos de que la ayuda llegara a la gente que la necesitaba. Investigamos varias organizaciones y GEM nos dio mucha confianza por el trabajo que ya realizaba en Venezuela. Nosotros podíamos ayudar a conseguir los recursos, pero necesitábamos trabajar con gente que supiera cómo hacerlos llegar”, explica Godoy.

La organización elegida fue Global Empowerment Mission (GEM), una ONG con sede en Miami especializada en la respuesta a desastres naturales. Godoy lideró la alianza y se involucró personalmente en sus operaciones, hasta llegar a trabajar en el almacén de GEM, cargando y descargando suministros destinados a Venezuela.



Aquella colaboración permitiría conectar la capacidad de recaudación de Félix con una organización que ya disponía de los medios necesarios para enviar ayuda a las comunidades afectadas.

La primera medida de Félix fue destinar el 100% de las comisiones generadas por las transferencias realizadas a través de su plataforma durante 24 horas, entre el 25 y el 26 de junio, a labores humanitarias. La iniciativa incluía todos los destinos disponibles en el servicio, de modo que cualquier usuario podía contribuir sin pagar nada adicional.

Pocos días después, los equipos de producto e ingeniería desarrollaron una funcionalidad para realizar donaciones directamente desde WhatsApp. Bastaba con escribir “Donar” o “Venezuela”, elegir un monto y completar una operación similar a la que los usuarios ya conocían para enviar dinero a sus familiares. El equipo de marketing difundió la iniciativa a través de los canales de Félix para facilitar la participación de su comunidad.

En total, la compañía movilizó $319,069 dólares. Participaron 1,501 usuarios únicos y otras empresas, entre ellas Walmart, Stori y PeiGo, también se sumaron a los esfuerzos de recaudación.

Pero la cifra más importante para entender el alcance de aquella respuesta provino de la propia organización humanitaria.

Según Alistair Kiyingi, responsable de Relaciones Corporativas y Alianzas Estratégicas de GEM, Félix fue una de las primeras compañías en respaldar la operación. En las 72 horas posteriores a los terremotos, aportó $150,000 dólares para financiar la logística de los primeros aviones de carga que transportaron suministros a Venezuela.

“Durante una catástrofe, esos primeros días son críticos porque hay vidas en juego. El apoyo de Félix nos ayudó a poner en marcha el envío de suministros cuando más se necesitaban”, explica Kiyingi.

GEM desplegó sus equipos pocas horas después de los terremotos, lo que se convertiría en la mayor operación humanitaria de su historia. Durante el primer mes, la organización distribuyó cerca de tres millones de libras de alimentos, artículos de higiene, fórmula infantil, tiendas de campaña y generadores eléctricos, beneficiando a más de 150,000 personas. En los primeros dos meses había entregado más de $30 millones de dólares en ayuda humanitaria.

Estas cifras corresponden al conjunto de la operación de GEM y de sus numerosos colaboradores, no exclusivamente a Félix. Sin embargo, el financiamiento de la logística de los primeros vuelos permite identificar una contribución concreta de la startup en un momento especialmente delicado de la emergencia.

“Lo que Félix aportó, además de dinero, fue rapidez, convicción y comunidad. Se comprometieron antes de que conociéramos la magnitud total del desastre, y esa confianza temprana nos permitió actuar inmediatamente”, señala Kiyingi, quien considera que las startups pueden desempeñar un papel importante en la respuesta a emergencias aprovechando sus plataformas y las relaciones que ya mantienen con sus usuarios.

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La prioridad: conseguir ayuda para quien la necesita

Hay algo en esta historia que me resulta particularmente interesante desde mi experiencia profesional. Llevo años trabajando en relaciones públicas y he visto empresas dedicar esfuerzos desproporcionados a conseguir cobertura mediática a cambio de contribuciones benéficas insignificantes. En ocasiones, el valor reputacional de la iniciativa parece importar más que su utilidad para las personas a las que supuestamente pretende ayudar.

No tengo ningún problema con que una compañía quiera mejorar su reputación haciendo el bien. Me parece perfectamente razonable que exista ese incentivo. Lo que cuestiono es la facilidad con la que algunas empresas confunden la visibilidad de una campaña con su impacto real, como si bastara con conseguir titulares para demostrar que se ha hecho una contribución significativa.

Por eso me llamó la atención una decisión que tomó Félix durante aquellos primeros días: cuando surgió la posibilidad de buscar cobertura mediática para sus esfuerzos de recaudación, decidió no hacerlo.

“Queríamos que la prensa hablara de lo que estaba pasando en Venezuela. Mientras más gente se enterara de la situación, más ayuda podíamos conseguir. Lo que no queríamos era que la historia fuera sobre Félix o cuánto habíamos donado. Queríamos que la atención estuviera puesta en las familias afectadas y en cómo podía ayudar la gente”, explica Godoy.

El compromiso tampoco terminó con la primera recaudación. Los días 14 y 15 de noviembre, Félix participó como socio oficial de Choque de Gigantes, una serie de partidos de béisbol venezolano en Miami, y destinará parte de los ingresos por las entradas a las labores de recuperación de GEM y de la Fundación We Love Venezuela.



La iniciativa busca mantener el apoyo a comunidades que continúan necesitando ayuda, aunque su situación haya desaparecido prácticamente de los titulares. GEM, por su parte, se ha comprometido a trabajar durante cinco años en la recuperación de Venezuela.

A medida que termina el año, me parece que la experiencia de Félix merece una reflexión que vaya más allá de la cantidad de dinero recaudado. La empresa consiguió responder con rapidez porque contaba con empleados dispuestos a involucrarse, una tecnología adaptable a las circunstancias y relaciones que le permitieron colaborar con otras compañías y organizaciones humanitarias. En lugar de intentar organizar una operación de ayuda por su cuenta, encontró una manera de contribuir al trabajo de quienes tenían la experiencia necesaria para llevarla a cabo.

No todas las startups pueden destinar cientos de miles de dólares a una emergencia, pero muchas cuentan con herramientas, conocimientos y personas que podrían resultar enormemente útiles para organizaciones sin fines de lucro.



La experiencia de Félix debería animar a otros emprendedores a examinar sus propios negocios y considerar qué podrían aportar ante una situación semejante, incluso si eso implica apartar temporalmente a sus equipos de las actividades habituales de la empresa.

He querido contar esta historia porque creo que ese tipo de contribuciones merece más atención, especialmente cuando tantas conversaciones sobre responsabilidad social empresarial terminan centrándose en presupuestos, campañas y métricas de comunicación. En una tragedia como la que vivió Venezuela, el verdadero valor de una iniciativa radica en que la ayuda real llegue a quienes la necesitan.

Félix decidió no buscar publicidad durante la emergencia, pero sí dedicó recursos, tecnología y horas de trabajo a una respuesta que ayudó a poner en marcha los primeros vuelos humanitarios de GEM. Meses después, con la operación aún en marcha y miles de familias enfrentándose a las consecuencias de los terremotos, me parece importante que conozcamos esa historia.