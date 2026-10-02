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A las 7:34 del 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia. 18 días después llegó la factura. La evaluación RAPIDA del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estimó $42.1 billones de pesos colombianos en daños a estructuras, 2.3% del PIB, y 16.9 millones de metros cúbicos de escombro: el equivalente a 2.4 millones de volquetadas.

Para casi todos, eso es un costo de remoción. Para un puñado de empresas, es inventario.

El negocio no viaja

Recuperadora de Materiales Tulio Ospina, una empresa colombiana, convierte material de excavación y escombro de demolición en siete líneas de producto, de arena para concreto a piedra de gavión. Su planta está a más de 350 kilómetros de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el reciente terremoto.

¿Podía atender esa demanda? Juan Camilo Ortega, el empresario al frente de la planta, dice que llegaron consultas tras el terremoto, pero que “transportar materiales de bajo valor unitario a más de 350 kilómetros no es eficiente desde el punto de vista económico”. Su conclusión: “Es indispensable poseer capacidades de aprovechamiento cerca de donde se generan los residuos”.

Cali confirma el cálculo. La ciudad no mandó su escombro a otras regiones: montó el proceso en su propio territorio. El 7 de septiembre, la empresa municipal de servicios públicos empezó a triturar allí las más de 92,000 toneladas recogidas en 27 días, para devolverlas a un estado útil.

El costo del flete por tonelada, frente al precio de venta, fija hasta dónde puede vender una planta así. Fuera de ese radio ya no compite con la cantera más cercana al comprador.

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La norma crea al cliente

“En nuestro caso no cobramos por la disposición del material aprovechable”, explica Ortega. “Lo que ofrecemos a los generadores es el proceso de aprovechamiento respaldado por el respectivo certificado, que les permite demostrar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y de economía circular”.

Lo que vende no es solo arena: es el documento con el que su cliente acredita ante la autoridad ambiental que el residuo fue aprovechado.

Ese mercado lo creó la regulación, y no solo en Colombia. La directiva marco de residuos de la Unión Europea fijó una meta mínima de 70% de recuperación para el escombro no peligroso. Colombia sigue el mismo camino: 50% obligatorio para las obras grandes desde enero de 2026 y 75% en 2030.

La norma, sin embargo, no basta. La Comisión Europea reconoce que, salvo en unos pocos países, apenas cerca de 50% del escombro europeo se recicla. La obligación es idéntica en todo el bloque; lo que cambia es si hay plantas de aprovechamiento cerca de las obras. Donde no las hay, el escombro termina en relleno.

El precio tampoco da ventaja: “los precios de venta de nuestros productos suelen ser similares a los de materiales vírgenes equivalentes disponibles en el Valle de Aburrá”, dice Ortega.

La oportunidad está donde las metas son obligatorias y falta capacidad para cumplirlas.

Qué limita el crecimiento

La planta procesa “alrededor de 15,000 toneladas al año”, y lo que frena su crecimiento no es la maquinaria. Ortega señala dos límites: “un espacio físico limitado” para operar y almacenar, y una demanda atada a un sector en desaceleración.

Conviene precisar de qué demanda se trata. Las estadísticas de construcción suman dos mercados que pueden moverse en direcciones opuestas: la edificación y la obra civil (carreteras, drenajes, redes públicas). En Colombia se separaron: en el segundo trimestre de 2026 la edificación siguió cayendo mientras la obra civil creció 17.1%.

Cualquier proveedor industrial puede hacer ese ejercicio: verificar a qué subsector pertenece cada cliente de su lista de productos y sus tendencias con el fin de poder actuar y adaptarse según corresponda.

Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió el 12 de mayo que el mundo consume 50,000 millones de toneladas de arena y grava al año, y que su uso en edificaciones podría crecer 45% hacia 2060. Se extrae más rápido de lo que se repone. Qué le hace esa escasez al negocio es la pregunta abierta. Si la arena natural u otros agregados se encarecen, el material reciclado puede llegar a tomar un nuevo protagonismo.