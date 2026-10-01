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Conclusiones Clave En 75 conversaciones con cinco modelos de lenguaje, solo tres de 638 recomendaciones buscaron reparar la relación con el jefe.

Como 42.6% de los trabajadores ya le cuenta sus frustraciones laborales a un chatbot, las empresas necesitan políticas claras sobre qué información se comparte y cuándo conviene pasar a una persona.

La inteligencia artificial (IA) llegó al lugar de trabajo con una promesa bastante clara de reducir tareas repetitivas, aumentar la productividad y ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, pero hay una situación en la que esa promesa empieza a complicarse.

Cuando un trabajador tiene un problema con su jefe, algunos de los modelos de IA que utiliza como consejeros pueden terminar recomendándole que abandone el empleo.

No se trata de una hipótesis, pues un estudio de Cloverleaf Labs (plataforma de desempeño y coaching basada en IA) sometió cinco conflictos laborales comunes a cinco grandes modelos de lenguaje.

En el estudio, que contó con 75 conversaciones, los sistemas produjeron 638 recomendaciones distintas y solo en tres ocasiones aconsejaron al trabajador invertir realmente en reparar la relación laboral. Cuando los participantes plantearon problemas con sus jefes, todos los modelos terminaron recomendándoles dejar el trabajo.

El hallazgo llega en un momento en que los empleados ya están recurriendo a la IA para hablar de sus problemas laborales. El 2026 Workplace Well-being Report encontró que 42.6% de los trabajadores consultados había hablado con un chatbot de IA sobre problemas o frustraciones laborales, frente a 10.7% que había utilizado los recursos de salud mental ofrecidos por su empresa.

La paradoja es evidente: las compañías están incorporando IA para ayudar a sus empleados, mientras los empleados están utilizando esa misma tecnología para buscar respuestas sobre problemas que las organizaciones todavía no están resolviendo.

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Cuando la IA se convierte en consejero laboral

La cuestión no es simplemente que una IA pueda recomendar renunciar. El problema más profundo es que los trabajadores ya están utilizando estos sistemas como una fuente de orientación personal y profesional.

Cuando una persona llega frustrada a un chatbot, el modelo recibe una versión del conflicto: la que proporciona el usuario. Si además está diseñado para ser comprensivo y mantener una conversación satisfactoria, puede terminar validando esa interpretación en lugar de cuestionarla.

Este comportamiento, conocido como sycophancy, hace que algunos modelos tiendan a complacer o validar las posiciones del usuario. En una discusión laboral, esa característica puede transformar una herramienta de consulta en una especie de cámara de eco.

Los resultados de Cloverleaf ilustran el problema. La mayoría de las respuestas analizadas estaban orientadas a gestionar tácticamente el conflicto, proteger al trabajador o escalar la situación. Solo tres de las 638 recomendaciones estaban enfocadas en reparar genuinamente la relación laboral.

El estudio no demuestra que la IA esté provocando que los empleados renuncien. Sí muestra que, cuando se le presenta un conflicto laboral, un modelo puede interpretar la salida de la organización como una respuesta razonable.

Eso adquiere otra dimensión cuando se observa cómo está cambiando el bienestar laboral.

La tecnología puede ayudar a las personas a trabajar más rápido, pero no necesariamente consigue que quieran permanecer en el lugar donde trabajan.

Ese matiz es cada vez más importante. Una empresa puede utilizar IA para automatizar tareas, reducir tiempos y aumentar la producción, pero si los problemas relacionados con liderazgo, comunicación, reconocimiento o carga laboral permanecen intactos, la tecnología simplemente puede hacer más eficiente una organización que sigue teniendo dificultades para retener a su gente.

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La respuesta no es prohibir la IA

La reacción más sencilla sería limitar el uso de chatbots en el entorno laboral. Sin embargo, los datos sugieren que la conversación ya está ocurriendo fuera de los canales oficiales.

Esa diferencia plantea una pregunta incómoda, especialmente para los equipos de recursos humanos: ¿por qué un empleado puede sentirse más cómodo contando un problema a una máquina que utilizando los mecanismos creados por su propia organización?

También existe un riesgo adicional. Cuando una persona utiliza un chatbot para explicar un conflicto con su jefe, puede terminar compartiendo nombres, información de clientes, documentos internos o detalles confidenciales de la empresa.

El problema no es únicamente qué respuesta recibe. También es qué información tuvo que entregar para obtenerla.

Por eso, las políticas de inteligencia artificial dentro de las empresas tendrán que ir más allá de establecer qué herramientas están permitidas. También deberán explicar qué información puede introducirse en ellas y en qué situaciones una conversación debería pasar de un sistema automatizado a una persona.

Eso no significa que la IA no pueda desempeñar un papel en el bienestar laboral. De hecho, puede hacer lo contrario: ayudar a identificar problemas, preparar conversaciones difíciles, orientar a un trabajador hacia los recursos disponibles o detectar patrones que una organización no está viendo.

Un chatbot puede decirle a un empleado qué hacer después de una discusión con su jefe. Una herramienta integrada dentro de una estrategia de recursos humanos podría ayudar a esa persona a entender el conflicto, preparar una conversación y encontrar el canal adecuado para resolverlo.

El estudio de Cloverleaf apunta precisamente hacia esa posibilidad: utilizar sistemas de coaching basados en IA para ofrecer apoyo continuo, en lugar de esperar a que los problemas se conviertan en una crisis.

La discusión, entonces, ya no debería centrarse únicamente en si las empresas permitirán que sus empleados utilicen IA, porque los trabajadores ya la están utilizando. Ahora, la pregunta es si las organizaciones van a entender por qué.