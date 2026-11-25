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Conclusiones Clave Para cambiar la cultura de una empresa los líderes deben transformar sus propias conductas y crear condiciones para que los equipos actúen con autonomía, confianza e iniciativa.

Cuando una estrategia no funciona como se esperaba, la reacción es revisar el plan. Se cambian objetivos, procesos o prioridades, pero pocas veces se revisa cómo se siente la gente que tiene que llevar esa estrategia a la práctica.

A veces, el obstáculo puede estar en lo que las personas han aprendido que necesitan hacer para trabajar ahí.

Una organización puede cambiar su estrategia en un documento de un día para otro, pero las personas no transforman sus comportamientos con la misma velocidad. Si durante años aprendieron que equivocarse tiene consecuencias o que es mejor pedir autorización antes de decidir, esas experiencias seguirán presentes cuando llegue una nueva estrategia.

La cultura se aprende en el día a día. Se construye en la confianza que existe dentro de un equipo y en qué tan segura se siente una persona para hablar, cuestionar o poner sobre la mesa una situación complicada.

Aquí hay algo importante: lo que un líder permite, reconoce, cuestiona o incluso evita también va construyendo la cultura organizacional.

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Desde el interior

Cuando trabajo con líderes, una de las primeras cosas que observo no es lo que la empresa dice que quiere cambiar, sino qué sucede dentro del equipo. ¿Las personas pueden decir que algo no está funcionando?, ¿expresar una opinión diferente?, ¿hablar de un problema antes de que se vuelva grande? ¿Se sienten suficientemente seguras para tener conversaciones difíciles?

Estas preguntas permiten encontrar una diferencia que pasa desapercibida: una organización puede tener una estrategia diseñada para el futuro y una cultura que todavía no le permite avanzar hacia ella.

El estudio What Percentage of Employees Feel Connected to Their Workplace Culture? de Gallup encontró que ocho de cada diez empleados no sienten una conexión fuerte con la cultura de su organización. Además, entre quienes sí sienten esa conexión, la probabilidad de estar comprometidos con el trabajo es 4.3 veces mayor.

El dato apunta a que no basta con definir la cultura, las personas tienen que encontrarla en la forma en que trabajan y en cómo se relacionan todos los días.

Una de las responsabilidades más importantes de un líder es generar confianza en su equipo. Cuando la gente confía, se siente segura. Y cuando se siente segura, puede hablar de lo que funciona, pero también de lo que no funciona. Puede confrontar una situación complicada y plantear un desacuerdo.

Eso importa porque los conflictos van a existir. La diferencia está en si es posible hablar de ellos o se aprende que es mejor guardar silencio.

Si una empresa quiere que sus equipos decidan con mayor autonomía, por ejemplo, no basta con decirles que ahora tienen más libertad, necesita construir la confianza para que puedan tomar decisiones y equivocarse.

Lo mismo ocurre con la innovación. Una organización no desarrolla personas más dispuestas a experimentar únicamente porque incorpora la palabra innovación. Si cada error tiene una consecuencia o cada idea diferente se recibe como un problema, la gente aprende que es mejor callar.

Desde esa perspectiva, antes de preguntarnos cómo cambiar a las personas, necesitamos preguntarnos qué les hemos enseñado con nuestro comportamiento.

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Desde el liderazgo

El líder es uno de los ejemplos más importantes de la cultura organizacional. Lo que hace y cómo reacciona cuando alguien piensa diferente manda señales al resto del equipo.

Por eso, cambiar una cultura requiere algo más difícil que comunicar nuevos comportamientos: el líder también tiene que trabajar en los suyos.

Si queremos autonomía, tenemos que revisar dónde seguimos concentrando decisiones. Si buscamos colaboración, debemos crear las condiciones para que ocurra. Si esperamos que las personas hablen de los problemas a tiempo, necesitamos demostrarles que pueden hacerlo sin miedo. Si queremos innovación, debemos aceptar que experimentar también significa encontrarnos con resultados que no estaban previstos y posibles errores.

La estrategia marca una dirección, pero es la cultura la que puede hacer posible que las personas avancen hacia ella.

Por eso se dice que “la cultura se come a la estrategia en el desayuno”. Puedes tener una gran estrategia, pero si no tienes una cultura que genere confianza y permita hablar, difícilmente va a alcanzar todo lo que promete. Porque si eres líder, también eres el ejemplo de aquello que quieres ver en tu equipo y la cultura no empieza en lo que una empresa dice que es; empieza en lo que su líder hace todos los días.