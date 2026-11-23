Conclusiones Clave El respaldo de funcionarios estadounidenses despejó las dudas sobre un posible riesgo para la seguridad nacional y abrió la puerta al regreso del cofundador de Nvidia.

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, recuperó su antiguo puesto. El consejo de administración del fabricante de chips lo restituyó como director ejecutivo (CEO), presidente y miembro del consejo, según informa CNN.

Huang renunció hace menos de dos semanas, después de que salieran a la luz al menos dos relaciones extramaritales. Una de ellas fue con una mujer que, según funcionarios estadounidenses, colaboraba con los servicios de inteligencia chinos. La otra fue con una ejecutiva de alto nivel que dependía directamente de él. También trascendieron denuncias de que Huang humillaba a sus empleados como táctica para motivarlos.

Sin embargo, el consejo de administración de Nvidia declaró que había “recibido información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos” y que ahora tiene la certeza de que Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional. Añadió que, después de varias reuniones con él, quedó satisfecho con su “franqueza y capacidad para dirigir Nvidia”.

El cambio de postura es notable. Apenas la semana pasada, el presidente del consejo, Harvey Jones, declaró durante la llamada con inversionistas sobre los resultados financieros de Nvidia que la renuncia de Huang había sido aceptada por unanimidad y que no había planes de restituirlo en el cargo.

El presidente Donald Trump había presionado para que Huang regresara y el lunes celebró la decisión en Truth Social. “El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia”, escribió. Los inversionistas reaccionaron favorablemente a la noticia. Según informa The Wall Street Journal, las acciones de Nvidia subieron hasta 30%.