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Conclusiones Clave La experiencia de los emprendedores latinoamericanos puede convertirse en una ventaja competitiva para desarrollar tecnología, identificar oportunidades en otros mercados y expandir sus empresas hacia Estados Unidos.

El esfuerzo conjunto de los emprendedores ha consolidado a la región como un mercado con potencial y diversas oportunidades. El deseo de resolver complejas necesidades locales, impulsado por el espíritu emprendedor tan marcado en nuestra cultura, hoy forma parte de un ecosistema de startups valorado en miles de millones de dólares.

La inclusión financiera, la educación, la salud o la digitalización dejaron de ser retos exclusivos de empresas en América Latina. Dichas necesidades, así como muchos otros desafíos, también existen en mercados más maduros y competitivos, como Estados Unidos. Por eso, cada vez más emprendedores latinoamericanos buscan expandirse más allá; saben que su solución también puede tener un gran mercado fuera.

Cruzar las fronteras abre la puerta a más clientes, a capital de inversión, a alianzas estratégicas y a nuevas oportunidades de negocio. También es una forma de demostrar que esos modelos que, en muchos casos, nacieron para resolver problemas locales, tienen todo para competir y escalar internacionalmente.

Pero dar ese salto es mucho más que abrir una oficina o conseguir los primeros clientes fuera del país. Implica entender cómo funciona cada mercado, adaptar el producto y diseñar modelos de negocio que respondan a expectativas distintas. Y es aquí donde la experiencia de quienes ya lo han hecho sirve como referencia para quienes vienen detrás.

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Resolver problemas locales con mirada global

Uno de los motores de esa expansión ha sido la capacidad de identificar problemas muy concretos y crear soluciones tecnológicas a la medida de lo que la gente realmente necesita.

“Una buena idea no basta. Puedes tener una tecnología extraordinaria, pero sin capital, mercados, talento y confianza, difícilmente llegará lejos. Y muchas veces esas condiciones hay que construirlas”, asegura Constanza Gómez Mont, fundadora y CEO de C Minds.

Esa capacidad de construir relaciones también representa una ventaja para los emprendedores que buscan entrar en Estados Unidos. Desde Latino Business Action Network (LBAN), una de las organizaciones que trabaja para fortalecer el ecosistema empresarial latino en ese país, destacan que los fundadores de la región suelen tener facilidad para crear conexiones auténticas.

“Crear redes cálidas y genuinas forma parte de nuestra cultura, y los fundadores aprovechan esa habilidad. Buscan comunidades donde puedan ampliar sus contactos y construir relaciones que van más allá de los negocios”, explica Elian Savodivker, Director Sénior de la organización. Muchos emprendedores latinoamericanos se vinculan a este tipo de programas después de llegar a Estados Unidos, donde encuentran oportunidades para desarrollar relaciones mientras hacen crecer sus compañías.

También hay quienes desde muy temprano se encuentran con problemas de escala global. Ese fue el punto de partida de Fracttal, una compañía especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del mantenimiento. Ricardo Román, su CSO, explica que todo nació de una brecha que afectaba sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

“La innovación tecnológica debe ir acompañada de accesibilidad y facilidad de implementación. Fracttal nació al identificar una brecha en la gestión del mantenimiento: muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, no tenían acceso a soluciones tecnológicas suficientemente avanzadas que fueran también asequibles y fáciles de utilizar”, cuenta Román.

La experiencia acumulada en Latinoamérica les permitió construir una plataforma pensada para organizaciones con distintos niveles de madurez tecnológica, recursos y necesidades operativas. Esa flexibilidad también les ha servido para expandirse por toda la región hasta Estados Unidos, llegando incluso a mercados como España y Francia.

Algo parecido ocurrió con Routina, una solución de inteligencia artificial (IA) creada para conectar sistemas y coordinar operaciones en el sector sanitario. Su cofundador y CEO, Adrián Figueroa Ramos, cuenta que la idea salió de un dolor que conocían de primera mano en Puerto Rico.

“Routina nació de una necesidad que conocíamos de primera mano: la dificultad de coordinar operaciones sanitarias cuando la información está repartida entre múltiples sistemas que no se comunican entre sí”, explica Figueroa.

En lugar de pedirle a las organizaciones que reemplazaran toda su infraestructura tecnológica, algo caro, riesgoso y lento, desarrollaron una capa de IA capaz de conectar los sistemas que ya existen y coordinar distintos procesos, lo que facilitó su operación en Estados Unidos y sirve como buen ejemplo de cómo un problema detectado en una operación local puede convertirse en una tecnología con proyección internacional.

Otro ejemplo es Upfirst, una startup cofundada por Alfredo Salkeld que desarrolla una recepcionista virtual basada en inteligencia artificial para pequeñas empresas. Su tecnología permite responder llamadas, atender consultas, recopilar información de clientes potenciales y programar citas, incluso fuera del horario comercial.

Salkeld, nacido en Perú y establecido en Estados Unidos desde su infancia, se unió a este proyecto tras trabajar en el crecimiento de SimpleTexting, una plataforma de comunicación empresarial que superó los 17,000 clientes antes de ser adquirida por Sinch en 2021. Su experiencia en el sector tecnológico y en la operación de pequeños negocios le permitió identificar una necesidad concreta y decidió ayudar a empresas que no siempre cuentan con personal disponible para atender todas las llamadas y que pueden perder oportunidades comerciales por ello.

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El reto de adaptarse sin perder la esencia

Identificar una necesidad común puede abrir puertas en otros países, pero replicar el mismo modelo no siempre alcanza. Cada mercado tiene sus propias reglas, expectativas comerciales, regulaciones y niveles de adopción tecnológica.

En ese proceso, la capacidad de hacer más con menos también puede convertirse en una ventaja. Desde LBAN, Savodivker señala que muchos emprendedores latinoamericanos están acostumbrados a desarrollar sus negocios con recursos más limitados que los disponibles en ecosistemas como Silicon Valley.

“Los fundadores latinoamericanos tienden a ser más ingeniosos y resolutivos. Están acostumbrados a hacer crecer una startup con muchos menos recursos y encuentran formas creativas de desarrollar sus negocios, a menudo con una fracción del coste”, explica.

Sin embargo, esa capacidad de adaptación debe acompañarse de una estrategia para competir en nuevos mercados.

“Uno de mis mayores aprendizajes para internacionalizar es no confundir replicar con escalar. Antes de entrar a otro mercado, hay que entender qué hizo viable una solución en el primero, qué alianzas necesitamos y cómo construir confianza local”, explica en este punto la CEO de C Minds. “Desde la inteligencia artificial hasta nuestra apuesta por la BioProsperidad, hemos aprendido otra lección: no limitarnos a encajar en los mercados existentes. Los grandes desafíos de una región pueden revelar oportunidades para crear nuevos modelos de negocio e industrias donde el éxito no se mida sólo por la riqueza que generan, sino también por cómo la comparten y por lo que regeneran”.

En el caso de Routina, el sector sanitario estadounidense exige mucho cuidado con la seguridad y el manejo de la información. Además, integrarse con los sistemas existentes es clave para que las nuevas herramientas realmente se adopten.

“En el sector sanitario, los sistemas existentes suelen ser críticos y reemplazarlos puede implicar costes, riesgos y proyectos largos. También damos mucha importancia a la seguridad, la trazabilidad y el control de los datos”, afirma Figueroa.



En Colombia, Kognia Labs nació en una dirección similar desde otra perspectiva. La compañía, liderada por su CEO, Luis Guillermo Pardo Fonseca, desarrolla agentes de inteligencia artificial cognitiva para empresas, capaces de analizar información, tomar decisiones y ejecutar acciones dentro de los sistemas que ya utilizan las organizaciones.

La propuesta parte de una realidad común en muchas compañías en las que sus sistemas de atención al cliente, gestión comercial y operaciones internas suelen trabajar con información fragmentada. En lugar de reemplazar toda esa infraestructura, Kognia apuesta por incorporar una capa de inteligencia que conecte los datos y permita automatizar procesos.

Con esta solución, las empresas “están añadiendo una capa cognitiva sobre el CRM, el centro de contacto y el back office, que lee cada interacción, decide el siguiente paso y aprende del resultado”, explicó Pardo en una entrevista.

Su planteamiento refleja una oportunidad para las empresas tecnológicas de la región e invita a desarrollar soluciones especializadas que puedan integrarse en infraestructuras empresariales existentes y responder a necesidades presentes en diferentes mercados.

La internacionalización también es posible gracias a diversos programas dirigidos a impulsar startups, como el Centro de Excelencia de Emprendimiento de Base Tecnológica del Tec de Monterrey, que está abriendo oportunidades en sectores que van más allá del software y la inteligencia artificial.

Startups como Kiuey, una compañía cofundada por René Pons que desarrolla herramientas para simplificar la gestión de calidad de proveedores en industrias como la automotriz, la electrónica y la aeroespacial, son prueba de ello. Con presencia en Detroit y Chihuahua, su plataforma permite centralizar procesos, documentación y controles que suelen involucrar a distintos fabricantes y proveedores. Su propuesta refleja cómo una solución desarrollada desde la experiencia industrial mexicana puede atender necesidades de cadenas de suministro que operan a ambos lados de la frontera.

En el sector energético, SolarX, fundada por Darío Casanova, conecta proyectos de energía renovable con fuentes de financiación y ofrece a las empresas alternativas para adoptar energía solar sin asumir la inversión inicial de las instalaciones. La compañía, que tiene presencia en Austin, Texas y Monterrey, fue reconocida en el INCmty Disruptair Challenge del Tecnológico de Monterrey.

Por otra parte, Microendo, liderada por Cristóbal Fonseca, lleva la biotecnología al sector agrícola mediante biofertilizantes desarrollados a partir de los microorganismos asociados a cada planta. La empresa ya tiene actividad en México y Colombia, y se prepara para expandir sus operaciones en Estados Unidos, un paso que podría ampliar su capacidad para llevar sus soluciones a otros productores agrícolas.

Internacionalizarse no significa necesariamente crear un producto completamente distinto para cada país. Significa construir soluciones lo suficientemente flexibles como para responder a las condiciones de cada mercado.

“Operar en distintos países nos permite contrastar perspectivas, identificar patrones que se repiten y comprender mejor qué problemas son específicos de un mercado y cuáles representan oportunidades globales”, explica el CSO de Fracttal.

Estados Unidos como mercado de validación y crecimiento

Para muchos fundadores, establecerse en Estados Unidos también representa una oportunidad para demostrar que su tecnología puede competir en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Elian Savodivker considera que dar ese paso puede convertirse en una señal de madurez para una startup. Aunque una empresa consiga crecer en América Latina, superar los desafíos de operar en Estados Unidos demuestra que tiene capacidad para escalar en un entorno distinto.

“El mercado estadounidense ofrece validación a los fundadores. Pueden crecer en América Latina, pero Estados Unidos suele ser el objetivo final. Los inversores saben que establecerse allí implica desafíos reales. Un fundador que consigue tener éxito después de dar ese paso ha demostrado que realmente puede escalar”, señala el directivo de LBAN.

Ese proceso también puede transformar la propia tecnología. La entrada a un mercado más amplio obliga a revisar las necesidades de los clientes, las características del producto y las posibilidades de crecimiento.

Según explica Savodivker, muchos productos evolucionan cuando sus fundadores llegan a Estados Unidos. En ocasiones, los cambios responden a las particularidades de ese mercado; en otras, buscan desarrollar soluciones con mayor capacidad de escalabilidad. La experiencia inicial en Latinoamérica puede haber permitido encontrar el encaje entre producto y mercado (product-market fit), mientras que Estados Unidos ofrece nuevas oportunidades para aprovechar esa base y llevarla más lejos.

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De una oportunidad regional a una estrategia global

En definitiva, la expansión de las startups latinoamericanas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales refleja una evolución en la forma de construir empresas tecnológicas desde la región. Ya no se trata solo de encontrar soluciones para problemas locales, sino de identificar cuáles de esas respuestas pueden tener sentido en otros entornos.

Es aquí donde los emprendedores más ambiciosos deben mirar más allá, aplicar lo que aprendieron en casa en combinación con una buena capacidad de adaptación, una estrategia comercial internacional y productos preparados para integrarse en diferentes ecosistemas empresariales. Pero también necesitan construir redes de contactos que les permitan acercarse a inversores, socios y otros fundadores que ya conocen el mercado.

Iniciativas como el One Way Summit y otros eventos son un ejemplo de la importancia de esos espacios de networking.

Pero más allá de las conferencias, encuentros de este tipo representan una oportunidad para que los emprendedores internacionales establezcan relaciones, conozcan potenciales inversores, encuentren aliados estratégicos y se integren en redes empresariales que pueden facilitar su crecimiento en el mercado estadounidense.