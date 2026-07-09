Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave A pesar de la contracción en las visas de trabajo especializado, los fondos de riesgo siguen apostando por el talento inmigrante: casi 6 de cada 10 unicornios en Estados Unidos tienen un fundador o cofundador nacido fuera del país.

Para cualquier emprendedor latinoamericano que sueña con llevar su startup al siguiente nivel, leer las noticias sobre políticas migratorias en Estados Unidos puede resultar profundamente desalentador. El camino hacia Silicon Valley parece cada vez más estrecho, sobre todo cuando las cifras revelan una drástica caída del 38.5% en las solicitudes para las vitales visas H-1B. Sin embargo, frente a estas barreras, existe una realidad que los grandes fondos de inversión no ignoran, el talento extranjero es un motor indispensable, ya que el 59% de los unicornios en territorio estadounidense fueron creados o cofundados por inmigrantes.

En medio de un clima donde intentar conquistar este mercado se percibe como un desafío solitario y cuesta arriba, el fondo One Way Ventures ha decidido hacer exactamente lo contrario a levantar muros.

Los próximos 28 y 29 de octubre, la ciudad de San Francisco albergará el One Way Summit 2026, un encuentro estratégico diseñado para conectar a los fundadores extranjeros con los actores clave del capital de riesgo. Para quienes construyen empresas desde ciudades como Bogotá o Ciudad de México, esto no es un evento más en el calendario. Es la oportunidad donde se reúnen las personas que tienen el poder de abrir esa puerta y ayudar a levantar el capital necesario para triunfar en el país norteamericano.

Relacionado: Transformación digital: el nuevo motor de competitividad empresarial en América Latina

El puente para el talento latinoamericano

El escenario principal contará con figuras legendarias como Vinod Khosla (Khosla Ventures) y líderes de gigantes tecnológicos como Duolingo, Slack, OpenAI y Y Combinator. Sin embargo, el gran atractivo para la audiencia de la región es la fuerte presencia de talento y aliados latinoamericanos.

Juan Pablo Ortega, cofundador de Rappi y Yuno, compartirá sus experiencias en el escenario como un fundador latino que logró dar el gran salto, demostrando que el viaje vale la inversión para quienes buscan expandir sus horizontes. Además, el evento contará con poderosos socios del ecosistema como Pygma, una aceleradora y firma de capital de riesgo enfocada en fundadores latinos que ha impulsado a más de 90 startups y maneja un valor de portafolio combinado de aproximadamente $600 millones de dólares. También se sumará la Latino Business Action Network (LBAN), que ofrece a las startups que nomina una ruta directa hacia la nueva competencia de pitches internacional del Summit, coorganizada junto a Startup Grind.

Relacionado: La importancia de la gobernanza de la IA en América Latina como base para innovar con confianza

El éxito que desafía las estadísticas

El fondo detrás de esta iniciativa, One Way Ventures, tiene un historial probado apostando por el talento de la región. Entre sus casos de éxito destacan figuras como Henrique Dubugras, nacido en Brasil y cofundador de la plataforma de gasto corporativo Brex, compañía que fue una inversión temprana del fondo y recientemente logró una salida por $5,000 millones de dólares. También resalta el caso de Deepak Chhugani, criado en Ecuador, quien fundó Nuvocargo para revolucionar la logística transfronteriza entre Estados Unidos y México, asegurando inversión de One Way Ventures en sus primeras etapas.

Tal como señala Eugene Malobrodsky, Managing Partner de One Way Ventures y organizador del evento: “Vemos que tiene el potencial para convertirse en una referencia para los fundadores inmigrantes en Estados Unidos y para cualquiera que crea en el poder del emprendimiento transfronterizo”.

Para los líderes de startups latinoamericanas que miran hacia el norte tras leer noticias de restricciones migratorias, el mensaje es que el recorrido hacia el mercado estadounidense cuenta con barreras, pero son más las oportunidades donde se reúnen las personas que pueden ayudar a comenzar a andar por ese camino que ya está construido.