Conclusiones Clave El lanzamiento de “GTA VI” demuestra el enorme potencial económico de la industria de los videojuegos.

Taylor Swift pasó 21 meses de gira para recaudar cerca de $2,000 millones de dólares con el Eras Tour, un récord para la industria musical. Pero entonces llegó Grand Theft Auto VI y, según PEOPLE, casi duplicó esa cifra en un solo día.

Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive, aseguran que las ventas de GTA VI alcanzaron los $3,790 millones de dólares en todo el mundo durante el día de su lanzamiento. La cifra se basa en estimaciones de la compañía. En un comunicado de prensa, Rockstar calificó el estreno como “el lanzamiento más grande en la historia del entretenimiento”.

El videojuego también estableció un récord de ventas anticipadas, con 32.5 millones de unidades vendidas antes de su lanzamiento. La edición estándar cuesta $79.99 dólares, mientras que la Ultimate Edition tiene un precio de $99.99 dólares.

Para poner estas cifras en perspectiva, la entrega anterior de la franquicia, GTA V, debutó en 2013 y generó $815.7 millones de dólares durante sus primeras 24 horas. Hasta entonces, esa cifra ostentaba el Récord Guinness por los mayores ingresos obtenidos por un videojuego en un solo día.

Sin embargo, GTA VI todavía tiene un largo camino por recorrer para superar a su antecesor. Según Take-Two, GTA V ha vendido cerca de 235 millones de unidades.