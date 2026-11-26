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Conclusiones Clave Hoy no basta con contratar las mejores plataformas: las financieras necesitan controlar sus datos, reglas de negocio y procesos para evitar depender de sus proveedores y aprovechar el potencial de la IA.

Una financiera puede invertir en las mejores plataformas tecnológicas del mercado y, aun así, enfrentar problemas para aprobar un crédito, consultar la información de sus clientes o dar seguimiento a su cartera. El problema no siempre está en las herramientas, sino en la falta de integración entre ellas.

De acuerdo con el Connectivity Benchmark Report 2026 de MuleSoft, elaborado por Salesforce, las organizaciones tienen conectadas, en promedio, apenas el 27% de sus aplicaciones. Aunque el estudio contempla empresas de distintas industrias a nivel internacional, el hallazgo refleja un desafío relevante para el sector financiero: contar con múltiples soluciones tecnológicas no garantiza que la información circule correctamente ni que los procesos funcionen de manera coordinada. Ante este escenario, considero que vale la pena replantear una pregunta fundamental: ¿de qué sirve invertir en tecnología de primer nivel si no tenemos control sobre la manera en que opera en conjunto?

Hace apenas una década, desarrollar una financiera digital en México implicaba construir buena parte de su infraestructura tecnológica. Había que invertir en sistemas de originación, herramientas para administrar la cartera, mecanismos de dispersión y procesos de cobranza. Hoy, buena parte de estas soluciones puede contratarse mediante plataformas especializadas bajo esquemas de software como servicio (SaaS), lo que permite reducir los tiempos de implementación y evitar inversiones considerables en desarrollos propios. Sin embargo, esta facilidad también ha cambiado las condiciones de competencia. Si distintas financieras pueden contratar prácticamente las mismas herramientas, ¿dónde queda aquello que realmente las distingue?

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El secreto está en las conexiones entre sistemas

Desde mi experiencia en el diseño de arquitecturas tecnológicas para el sector financiero, considero que la respuesta está en algo a lo que no siempre prestamos suficiente atención: las conexiones entre los sistemas. Una plataforma puede encargarse de incorporar clientes y otra de administrar sus créditos, pero ninguna debería determinar por sí sola la estrategia de riesgo de una institución. Las políticas de originación, los criterios para establecer montos y condiciones, así como las reglas para atender excepciones, forman parte del conocimiento que cada financiera desarrolla sobre su negocio. Cuando estas decisiones dependen por completo de la configuración de un proveedor, la institución corre el riesgo de perder autonomía sobre uno de sus principales diferenciadores.

Algo similar ocurre con la información. El sistema de originación puede conocer las características de un solicitante, mientras que la plataforma de administración de cartera registra su comportamiento de pago. El verdadero valor aparece cuando ambos conjuntos de datos pueden relacionarse para evaluar, por ejemplo, si conviene ofrecer una renovación de crédito y bajo qué condiciones.

El problema es que esta información suele encontrarse distribuida entre distintas herramientas, con procesos de integración que no siempre garantizan su disponibilidad o consistencia. Una financiera que no puede aprovechar sus propios datos difícilmente podrá desarrollar modelos de riesgo más precisos, por más sofisticadas que sean las soluciones que contrate.

Por ello, creo que las instituciones financieras deberían reconsiderar cómo distribuyen su presupuesto tecnológico. En lugar de destinar recursos a desarrollar herramientas que ya existen en el mercado, convendría fortalecer una arquitectura de integración y orquestación que permita conectar los sistemas, administrar el intercambio de información y mantener el control sobre las decisiones del negocio. Esto también supone establecer mecanismos para identificar errores, registrar las operaciones y asegurar que cada proceso tenga responsables claramente definidos. Porque cuando una solicitud se aprueba en una plataforma, pero nunca llega al sistema encargado de administrarla, el problema deja de ser exclusivamente tecnológico y comienza a afectar directamente la operación y la experiencia del cliente.

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¿Qué rol juegan los agentes de IA en la ecuación?

La incorporación de inteligencia artificial (IA) vuelve todavía más importante esta discusión. Los agentes de IA comienzan a abrir posibilidades para analizar solicitudes, preparar expedientes, identificar riesgos y apoyar decisiones que antes requerían una mayor intervención humana. Sin embargo, su utilidad dependerá de la capacidad que tengan para consultar información confiable e interactuar con diferentes sistemas bajo reglas y autorizaciones definidas por la propia institución. Si cada proveedor administra de manera independiente sus herramientas de inteligencia artificial, las financieras podrían terminar sujetas a capacidades, restricciones y prioridades de desarrollo que no necesariamente responden a sus necesidades de negocio.

Ante este escenario, recomendaría que cualquier fundador o directivo que esté por contratar una plataforma tecnológica revise tres aspectos antes de tomar una decisión. El primero es determinar quién mantiene el control de las políticas de crédito y qué tan sencillo resulta modificarlas sin depender del proveedor.

El segundo consiste en garantizar que la institución pueda acceder oportunamente a su información, integrarla y utilizarla para desarrollar capacidades analíticas propias.

Finalmente, es indispensable conocer qué sucede cuando una conexión falla, cómo se detecta el problema y quién tiene la responsabilidad de resolverlo. Estas preguntas pueden parecer menos atractivas que una demostración comercial, pero sus respuestas tienen consecuencias directas sobre la continuidad operativa y la capacidad de crecimiento.

No considero que las financieras deban renunciar al desarrollo tecnológico propio, sino ser mucho más selectivas respecto de dónde vale la pena invertir. Contratar plataformas especializadas puede ser una decisión acertada siempre que la institución conserve el control sobre sus datos, sus reglas de negocio y la forma en que se ejecutan sus procesos. Al final, la ventaja competitiva no dependerá de cuántos sistemas haya construido una financiera, sino de qué tan bien puede utilizarlos para tomar decisiones que sus competidores no pueden replicar con solo contratar al mismo proveedor.