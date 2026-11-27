Conclusiones Clave La IA puede mejorar la productividad y la toma de decisiones en el sector inmobiliario, pero aprovechar su potencial exige superar barreras de adopción y contar con una estrategia clara.

La inteligencia artificial (IA) no pasa desapercibida en la industria inmobiliaria en América Latina y el mundo. Una muestra de ello es que hasta el 83% de los brókeres ya emplean algún tipo de solución con IA, según reveló el reporte Real estate AI statistics 2026. Además, se estima que alrededor del 36% de las empresas inmobiliarias globales ya utilizan alguna forma de IA.

Para el CEO de Loma Alta Capital, Antonio Menchaca, esta tecnología ayuda al sector inmobiliario a generar oportunidades de negocios. Además, utiliza esta herramienta para sus investigaciones y auditorías antes de invertir en un proyecto inmobiliario, ya que es importante incluir los costos para conocer el riesgo de la inversión.

“Esta tecnología nos ayuda a evaluar oportunidades o proyectos y determinar cuál tiene el mejor retorno de inversión o los mejores indicadores para cada tipo de inversión”, sostiene Menchaca.

Por su parte, Lisandra Torres, quien es corredora de bienes raíces con licencia en Miami, Florida, señala que la IA está redefiniendo el futuro del real estate a nivel global, debido a que la IA no es simplemente una herramienta tecnológica; es una ventaja competitiva. Esto se debe a que permite analizar tendencias, identificar oportunidades de inversión, optimizar operaciones y comprender mejor el comportamiento del consumidor.

“Estamos pasando de una industria basada principalmente en la experiencia, la intuición y los procesos tradicionales a un ecosistema donde los datos, la tecnología y la inteligencia estratégica nos permiten tomar decisiones más precisas, anticiparnos al mercado y crear experiencias extraordinarias para nuestros clientes”, explica la también inversionista en el sector inmobiliario.

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Innovar es igual a tener productividad

Los empresarios y profesionales relacionados con la industria inmobiliaria consideran que el uso de la IA está cambiando las reglas del juego, además de tener un impacto en la productividad.

Así lo menciona el estudio Impacto económico de la inteligencia artificial en América Latina: transformación tecnológica y rezago en materia de inversión y capacidades laborales, el cual señala que la IA tiene grandes beneficios para el sector inmobiliario debido a que permite reducciones de hasta el 50% en el tiempo de tasación y disminuciones del 30% en el tiempo promedio de publicación y venta de propiedades.

“La IA está transformando la manera en que compramos, vendemos, alquilamos, administramos e invertimos en bienes raíces”, señala Sebastián Manes, responsable comercial de Lavanti en Argentina. “Hoy podemos utilizar modelos predictivos para evaluar tendencias de precios, identificar mercados emergentes, analizar el potencial de una propiedad y estudiar oportunidades de inversión con mayor profundidad”.

Por su parte, Elisandro Santos, consultor en la Sociedad de Inteligencia Artificial (SAIA), considera que una de las innovaciones más interesantes en este sector es que la IA permite automatizar procesos completos.

“Muchas personas relacionan la IA únicamente con ChatGPT, la generación de imágenes o la redacción de textos, pero su verdadero potencial aparece cuando logramos conectarla con las herramientas y los procesos que una empresa utiliza todos los días”, sostiene Santos.

Ambos expertos coinciden en que los beneficios de esta herramienta son múltiples: ahorro de tiempo, reducción de tareas repetitivas, mayor capacidad de atención, reducción de costos operativos, mayor productividad y una capacidad superior para tomar decisiones fundamentadas, por mencionar algunos.

Sobre esto, Antonio Menchaca apunta que otro de los beneficios de la IA es que ayuda a los agentes del sector a introducir grandes bases de datos para encontrar las mejores opciones de compra o venta.

Grandes beneficios, ¿y los retos?

La falta de adopción de IA por parte de empresas puede deberse a diferentes factores. El estudio La era de la IA en México realizado por Endeavor y Santander revela que, a pesar de que el 86% de las empresas reconoce que la IA es una ventaja competitiva, solo una de cada tres la ha incorporado en al menos un 25% de sus operaciones.

Entre los factores se encuentran la falta de talento especializado, poco conocimiento tecnológico y dificultades para el uso correcto de la IA, según el estudio.

Ante este contexto, la corredora de bienes raíces con licencia en Miami señala que uno de los retos en el uso de esta herramienta está relacionado con la capacitación y la calidad de la información.

Para Torres, los profesionales necesitan aprender a utilizar estas tecnologías de manera estratégica para obtener resultados reales, en lugar de limitarse a seguir tendencias, mientras que es necesario verificar la información para dar una buena interpretación.

Asimismo, el consultor en la Sociedad de Inteligencia Artificial menciona que uno de los problemas propios de los modelos de IA generativa son las alucinaciones, debido a que estos sistemas pueden generar respuestas que parecen correctas, pero tienen información falsa.

“En una actividad donde se manejan contratos, operaciones económicas y compromisos comerciales, un error de este tipo puede tener consecuencias importantes. Por eso, siempre insisto en que los sistemas necesitan límites claros, información confiable, controles y mecanismos de supervisión”, sentencia Santos.

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Identificados los retos, ¿en dónde se puede aplicar la IA?

Para Antonio Menchaca, la IA se puede aplicar en el sector inmobiliario como una primera referencia para identificar si el precio que se ofrece por una propiedad parece razonable o está muy por encima del mercado.

“Esto no significa que una herramienta de inteligencia artificial pueda garantizar que una operación sea segura. Más bien, puede ayudar al comprador a formular mejores preguntas y detectar señales que posteriormente deberá verificar con profesionales y fuentes oficiales”, señala.

En este mismo sentido, Lisandra Torres considera que la combinación de información estratégica, herramientas tecnológicas y conocimiento local puede marcar una diferencia importante en la aplicación de la IA.

Es un hecho que la IA está dando un giro de 180 grados al sector inmobiliario a nivel regional y mundial, por lo que los beneficios son palpables y visibles, pero el reto está en una buena aplicación y en contar con información fiable para la toma de decisiones al momento de invertir en un proyecto inmobiliario.