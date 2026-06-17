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Conclusiones Clave El sector Proptech en América Latina está migrando de aplicaciones aisladas (de nicho) hacia plataformas integrales “todo en uno” para resolver la fragmentación operativa en la gestión multifamiliar.

El ecosistema proptech continúa consolidándose como uno de los sectores más prometedores de América Latina. Solo en México, más de 150 startups apuestan por la digitalización del sector inmobiliario, aprovechando el interés del capital de riesgo en esta industria.

Los emprendedores de la región y el mundo entero han creado soluciones innovadoras para resolver prácticamente cualquier punto de fricción en la industria. Desde aplicaciones para el pago de alquileres hasta plataformas de compra y venta de propiedades a través de internet.

Con un mercado global de más de $34,000 millones de dólares, hoy la industria está entrando en una fase de madurez en la que las mejores soluciones alcanzan la consolidación, mientras que las fusiones y adquisiciones (M&A) estratégicas están liderando el camino para transformar herramientas aisladas en ecosistemas operativos unificados.

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El problema de la fragmentación operativa

En América Latina, el auge de los modelos multifamiliares y el formato Build-to-Rent (construir para alquilar) en metrópolis como Ciudad de México, Bogotá, Santiago y São Paulo ha transformado el panorama inmobiliario, demostrando una enorme resiliencia frente a los ciclos económicos.

Sin embargo, a medida que los desarrolladores y fondos de inversión consolidan estas grandes carteras residenciales, se enfrentan al desafío operativo de equilibrar la rentabilidad para los propietarios junto con una experiencia de primer nivel para los inquilinos, algo que conlleva una carga administrativa colosal.

Esta complejidad se manifiesta en el día a día a través de varios frentes. Por un lado, la gestión de contratos exige el seguimiento manual de decenas o cientos de acuerdos de servicio, mantenimiento y administración de condominios. A esto se suma el desafío del cumplimiento normativo, que requiere la verificación constante de pólizas de seguros, fianzas y regulaciones locales que pueden variar drásticamente no solo entre países, sino entre municipios.

Además, el riesgo asociado a los proveedores implica la estricta monitorización de credenciales, cumplimiento fiscal y auditorías de gastos, un reto aún mayor en mercados donde la informalidad sigue siendo un factor de riesgo latente.

Adoptar una herramienta tecnológica distinta para cada uno de estos flujos de trabajo a menudo añade más fricción y complejidad de la que resuelve. En lugar de una app más, el mercado necesita con urgencia plataformas unificadas.

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M&A estratégico en acción

Un movimiento reciente que ilustra esta tendencia de consolidación es la adquisición de Revyse por parte de GetCovered, un movimiento que está redefiniendo cómo se gestiona el riesgo en el sector multifamiliar.

GetCovered, que actualmente da soporte a más de tres millones de viviendas en Estados Unidos, vio una oportunidad natural de expansión al adquirir Revyse, una plataforma de inteligencia de proveedores impulsada por inteligencia artificial.

Mientras que muchos sistemas de gestión de propiedades pasan por alto los matices complejos del cumplimiento de proveedores, como las pólizas de seguros no estandarizadas, la tecnología de Revyse permite automatizar la verificación de coberturas e incluso retener pagos si un proveedor no cumple con los requisitos del contrato.

Al unir fuerzas, ambas compañías construirán una posición sólida. De acuerdo con Brandon Tobman, CEO de GetCovered, esta fusión busca estandarizar la infraestructura de cumplimiento en el mercado residencial. Al integrar ambas tecnologías, la firma planea escalar un sistema que actualmente opera sobre una cartera de más de tres millones de unidades de alquiler.

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El futuro del real estate es digital

Las herramientas y plataformas que están triunfando actualmente demuestran hacia dónde se dirige el capital en el sector proptech. Los operadores inmobiliarios más grandes confían en este tipo de soluciones porque entienden que centralizar operaciones es la única forma de escalar sin multiplicar los riesgos.

En un mundo cada vez más digitalizado, y en plena era de la inteligencia artificial (IA), el futuro del sector se perfila hacia una “inteligencia masiva” donde la orquestación de sistemas autónomos permite una toma de decisiones más precisa y estratégica.



Además, la integración avanzada de IA no solo optimiza procesos críticos como la aprobación de créditos hipotecarios o la gestión contractual, sino que transforma la infraestructura operativa en un activo capaz de anticipar riesgos y necesidades del mercado en tiempo real, consolidando un ecosistema donde la tecnología no solo facilita la gestión, sino que redefine el valor del sector inmobiliario a largo plazo.

Por ahora, las plataformas integrales parecen demostrar una mayor capacidad de respuesta frente a las soluciones de nicho, mientras que la IA se posiciona como un auditor clave para contratos y normativas. Bajo este panorama, el dinamismo del mercado sugiere que la adquisición de tecnologías especializadas por parte de empresas líderes seguirá siendo una constante para acelerar el crecimiento y satisfacer la demanda de soluciones unificadas.