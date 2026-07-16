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Conclusiones Clave La plataforma de micronovelas verticales ya compite contra los gigantes chinos del formato, apostando a que el melodrama latinoamericano tiene una ventaja cultural que el volumen oriental no puede replicar.

El sector de las micro-series enfrenta un modelo de negocio de alto riesgo: aunque el tiempo de uso por usuario supera al de plataformas como Netflix, la retención es baja.

Gabriela Tafur llegó al mundo de la tecnología por un camino poco común. Abogada y presentadora de televisión, con un MBA de Stanford, hoy dirige Idilio TV, una plataforma que en junio cerró una ronda semilla de $5 millones de dólares. Su producto suena sencillo y es endiabladamente difícil de ejecutar: las historias que marcaron a generaciones enteras en Latinoamérica, reempaquetadas para la pantalla del teléfono.

En noviembre de 2024, de visita en Colombia mientras cursaba un MBA en Stanford, Tafur notó que varias manicuristas veían novelas chinas dobladas al español en el celular. Cortas. Adictivas. Pensadas para el pulgar.

“Empecé a preguntar qué estaban viendo”, cuenta. Ahí vio un público enorme al que nadie le estaba sirviendo contenido.

Lo que construyó después no es televisión comprimida. Son episodios verticales de uno a tres minutos, temporadas de hasta 80 capítulos y un gancho en los tres primeros segundos, porque si la historia no atrapa, el usuario desliza y desaparece. “Cogimos la telenovela con la que crecimos viendo y la pusimos a tener un bebé con TikTok”, resume. Tafur evita la palabra microdrama. Prefiere micronovela.

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Una empresa de datos disfrazada de creadora de contenido

Por fuera, Idilio parece un estudio de producción. Por dentro, insiste su fundadora, es otra cosa: “Nosotros somos una compañía data first”. El equipo escribe una historia, produce los primeros capítulos y los publica en la app y algunos en redes. Las métricas llegan a conclusiones en horas: quién mira, desde dónde, hasta qué punto llega. Si el tercer episodio no capta la atención, lo reescriben.

Testear antes de producir es, según ella, lo que la televisión larga nunca logró.

La compañía reporta cerca de dos millones de descargas en 120 países y un tiempo de uso de 45 minutos diarios por usuario, el doble que Netflix según sus propias métricas.

La cifra no es un espejismo aislado. Un análisis de Omdia citado por Business Wire (subsidiaria de Berkshire Hathaway) encontró que los usuarios de ReelShort —el mayor rival del sector— pasan 35.7 minutos al día en la app, frente a 24.8 de Netflix (móvil). Pero hay letra pequeña: Netflix superó los 325 millones de usuarios; ReelShort tiene unos 70 millones activos al mes. Más tiempo de pantalla, muchísima menos gente.

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El dinero llegó del norte

La ronda de $5 millones de dólares la lideró a16z Speedrun, la aceleradora de Andreessen Horowitz, acompañada por Goodwater Capital, el fondo WndrCo de Jeffrey Katzenberg y David Vélez, fundador de Nubank. El negocio de fondo es real: Deloitte proyecta que los ingresos de las micro-series dentro de apps más que se dupliquen en 2026, hasta $7,800 millones. El formato nació en China, y las firmas chinas concentran el 83% de ese dinero.

Ese es el pulso que plantea Tafur: “China inventó lo micro, pero el melodrama es latinoamericano”. Y su meta no tiene nada de tímida: “Yo quiero ser Netflix”.

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El otro lado de la pantalla

El modelo también tiene riesgos. Que una serie se ruede en ocho o diez días y con poco presupuesto es lo que la hace rentable; lo que inquieta, según un reportaje de The Wrap, es el reverso de esa prisa: historias de fórmula y calidad irregular.

La retención es otro cuello de botella. Los datos del sector muestran que la mayoría de los usuarios abandona estas aplicaciones a los pocos días de descargarlas, y eso obliga a las plataformas a gastar sin parar en atraer gente nueva.

A eso se suma el fantasma de Quibi, que reunió cerca de $1,750 millones de dólares en 2020 y cerró seis meses después. Apostó por presupuestos de Hollywood en un formato que vive del volumen y de los costos bajos. “La tesis de Quibi estaba ahí; la ejecución fue diferente”, dijo Tafur.

Queda la pregunta que el capital por sí solo no responde. ¿Puede una compañía latinoamericana ejecutar igual o mejor que rivales chinos con mucho más músculo financiero? Tafur no lo duda. El mercado, por ahora, todavía observa.