El truco contraintuitivo que puede desbloquear tu próxima gran idea

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Durante el CES 2025 hablé con will.i.am, y nuestra conversación ofreció un recordatorio poderoso: la creatividad disruptiva no siempre consiste en inventar algo completamente nuevo, sino en reimaginar cómo las herramientas cotidianas pueden volverse extraordinarias. El artista enfatizó que la creatividad comienza al hacer “mejores preguntas”, desafiando supuestos e invitando a la serendipia. Con base en su trabajo como consultor creativo para LG, explicó cómo ayudó a llevar la línea XBoom de la marca de audio hacia un nivel de afinación de estudio y experiencias de sonido inmersivas, trasladando su sensibilidad musical a los productos.

Pero su visión en torno a la creatividad va más allá del sonido. will.i.am también habló sobre cómo su rol como consultor para LG se cruza con plataformas tecnológicas más amplias, incluyendo robótica, inteligencia artificial (IA) y automatización del hogar. Planteó la creatividad como la capacidad de “hacer el mundo mejor” conectando disciplinas —música, diseño de producto, robótica— y recalcó que las alianzas son el motor de ese trabajo. Al alinear su voz creativa con la hoja de ruta tecnológica de LG, mostró que la consultoría creativa hoy significa algo más que un endoso de marca: se trata de co-crear el futuro de la tecnología.

Relacionado: Jeff Bezos defiende la creatividad humana frente a la IA: el futuro del trabajo dependerá de la invención