¿Similitud entre liderazgo y paternidad? Simon Sinek la explica

Conclusiones Clave Liderar no es un acto de autoridad, sino de servicio.



Así como sucede en la paternidad, el verdadero liderazgo exige constancia, empatía y la disposición de crecer junto a quienes se guía.

El escritor Simon Sinek, experto en liderazgo, abordó en un video de TikTok la carga emocional que implica ser líder.

El conferencista comparó el liderazgo con la paternidad, destacando que, al igual que la crianza de un hijo, liderar requiere compromiso, humildad y un constante proceso de aprendizaje.

El autor mencionó que muchas personas sueñan con dirigir un equipo o emprender su propio negocio, pero pocos entienden la magnitud de esa responsabilidad: “Nadie dice que quiere criarlos durante 18 años”.

Esta comparación, según el conferencista, resulta útil para entender lo que realmente implica el liderazgo, que no es solo una meta que alcanzar, sino un esfuerzo continuo.

Para Simon Sinek, el liderazgo no se trata de mandar, sino de servir.

En su video, explica: “Todo el mundo se emociona cuando dice: ‘¡Tengo mi propio negocio!’. Pero luego llega la parte difícil: ahora tienes que liderar personas. Los procesos se pueden aprender, los sistemas se pueden dominar, pero la parte humana es continua y, a veces, abrumadora”.

Sinek y la esencia de líder

Según el autor, la esencia de ser un líder está en apoyar y servir a los demás, no en imponer autoridad.

El autor de Empieza con el por qué (Start With Why) y orador de la charla TED Cómo los grandes líderes inspiran a la acción (How Great Leaders Inspire Action) agregó que un buen líder, ya sea por elección o por necesidad, debe convertirse en un estudiante constante del liderazgo. Para él, esto implica estar dispuesto a aprender de los errores, observar y escuchar a los demás, y nunca dejar de mejorar.

Según Sinek, un líder debe enfocarse en apoyar a aquellos que también sirven a los demás: “El verdadero propósito es tener la oportunidad de servir a quienes sirven a otros”.

Con esto, el autor resalta que el liderazgo no es solo cuestión de influir, sino de crear un ciclo continuo de servicio.

Finalmente, Simon Sinek subrayó que el liderazgo no es un título ni una meta que alcanzar, sino una práctica diaria. Liderar requiere empatía, paciencia, coherencia y, sobre todo, un compromiso constante.

Al igual que en la crianza de los hijos, no se trata solo de llegar a un punto específico, sino de estar dispuesto a crecer y adaptarse constantemente.

