Deja de perseguir resultados: cultiva los hábitos que harán crecer tu negocio

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Los hábitos arraigados en un propósito mantienen la disciplina y conducen a resultados empresariales confiables a largo plazo.



Los hábitos diarios de los líderes influyen en el comportamiento de los empleados, la cultura y el desempeño general del negocio.

Los líderes empresariales más eficaces comprenden la importancia de identificar hábitos estratégicos y saludables. Saben que ejecutar estas actividades de manera constante impulsa un éxito sostenido. Eso no significa necesariamente que disfruten realizarlas o que obtengan una dosis de inspiración al hacerlo. Divertido o no, la combinación de hábitos inteligentes y un fuerte sentido de propósito genera, con el tiempo, resultados exponencialmente mejores que cualquier enfoque improvisado.

A veces, los líderes se equivocan en la forma en que persiguen el éxito empresarial. Persiguen resultados —como metas de ingresos o crecimiento— en lugar de establecer primero los hábitos que son la base de esos logros.

Es como empezar por el final, lo que hace que el camino hacia el éxito empresarial sea mucho más complicado.

Relacionado: A los líderes no se les juzga por el esfuerzo, sino por su juicio. Así puedes agudizar el tuyo

Los hábitos son más que simples tareas

Los hábitos saludables de liderazgo son la estructura sobre la que se sostiene gran parte de tu negocio: la marca, los recursos humanos, el crecimiento, la innovación. Cada hábito al que te comprometes con constancia tiene un efecto acumulativo en tu empresa. Los hábitos saludables de los líderes tienden a generar otros hábitos saludables en toda la organización, mientras que los hábitos pobres o inconsistentes reflejan falta de intención o de seguimiento.

Los hábitos saludables de los líderes empresariales no solo impulsan los objetivos del negocio; también sirven como modelo de comportamiento productivo para el equipo. Al dedicar tiempo y atención a realizar estas actividades de manera constante, estás invirtiendo tanto en resultados cuantitativos como cualitativos.

Recuerda: sean positivos o negativos, grandes o pequeños, tus hábitos como líder empresarial tienen un impacto tangible en tus empleados, tus clientes y el éxito sostenido de tu organización. Así que procura que lo que haces, día tras día, tenga verdadero sentido.

Relacionado: El 67% de los millonarios tiene este hábito cada mañana — ¿y tú?

Cuando se trata de hábitos, el propósito a largo plazo supera a los resultados a corto plazo

Comprometerse con ciertos hábitos suele requerir un salto de fe. La mayoría de los hábitos exitosos están más anclados en el por qué los realizas —su propósito— que en lo que pueden producir de forma inmediata. Es ese propósito convincente el que nos permite mantener hábitos inteligentes y saludables incluso cuando surgen desafíos. El propósito actúa como el puente entre los hábitos de hoy y los éxitos de mañana.

Puedes comparar la relación entre los hábitos y el propósito con seguir una dieta para perder peso. Si el hábito de comer cierto tipo de alimentos está diseñado para perder determinada cantidad de kilos en, digamos, tres meses, por muy saludables que sean esos hábitos alimenticios, el propósito es limitado por la restricción de tiempo.

O si los hábitos están mal definidos, como “quiero comer mejor”, el propósito es ambiguo y los resultados probablemente serán mucho menos significativos. En cambio, si uno se compromete con el hábito a largo plazo de consumir alimentos nutritivos y no procesados, la dieta es específica y repetible, y la meta de pérdida de peso se logra gracias a la alineación sostenida entre hábito y propósito. Lo mismo ocurre en los negocios. Al identificar y fortalecer el propósito con hábitos sostenibles, potencias tus resultados tanto a corto como a largo plazo.

La mayoría de los líderes empresariales descubren que la disciplina es más fácil y efectiva cuando está vinculada a resultados que generan un verdadero impacto. Cuando los hábitos se enraízan en un propósito, es mucho más probable que perduren. Y una vez que se alcanza el resultado deseado, esos hábitos se transforman simplemente en buen sentido empresarial.

Relacionado: Si hablas como un líder, triunfarás como líder: cómo comunicarte con claridad y confianza

¿Están tus hábitos actuales impulsándote a ti y a tu negocio hacia adelante?

La reflexión y la rendición de cuentas son componentes clave en los hábitos de las personas exitosas. Considera si tus hábitos actuales están alineados con tus metas y objetivos. Es importante reconocer que no todos los hábitos son buenos: la inacción, la mala gestión del tiempo y la falta de comunicación también pueden convertirse en hábitos.

Haz una pequeña introspección y piensa si tus hábitos de liderazgo actuales te están impulsando —a ti y a tu negocio— hacia adelante o te están frenando:

¿Qué hábitos realizas actualmente que cumplen un propósito específico?

¿Qué tan bien aprovechas tus mañanas para llevar a cabo hábitos con propósito?

¿Cómo afectan tus hábitos actuales —buenos o malos— a tu equipo y a su desempeño? ¿Y a la cultura de tu organización?

¿Tus hábitos actuales involucran o motivan a tu equipo?

Los hábitos pueden —y probablemente deberían— evolucionar con el tiempo. Aferrarse estrictamente a “lo que siempre ha funcionado” suele conducir a resultados decrecientes. El primer paso para construir mejores hábitos es reconocer qué tan bien te funcionan hoy y luego ajustarlos según sea necesario.

Relacionado: Todas las personas exitosas que conozco usan esta palabra. Esta es la razón por la que es importante

Cómo construir hábitos saludables de liderazgo empresarial

La idea de incorporar nuevos hábitos puede parecer abrumadora. Pero incluso las mayores transformaciones y resultados suelen comenzar con una acción sencilla y repetible.

Empieza con algo pequeño y, a partir de ahí, construye hábitos más estratégicos:

Apila hábitos. Vincula nuevos hábitos con los que ya tienes. Muchos líderes encuentran que la mañana es el momento ideal para realizar varios de sus hábitos. Si tu día comienza respondiendo correos electrónicos, continúa con otro hábito saludable y sostenible.

Vincula nuevos hábitos con los que ya tienes. Muchos líderes encuentran que la mañana es el momento ideal para realizar varios de sus hábitos. Si tu día comienza respondiendo correos electrónicos, continúa con otro hábito saludable y sostenible. Fomenta la rendición de cuentas. La ejecución puede incluir delegar ciertas actividades relacionadas con los hábitos en otras personas. Hazlos responsables y refuerza la importancia de los hábitos saludables en toda la cultura de tu empresa.

La ejecución puede incluir delegar ciertas actividades relacionadas con los hábitos en otras personas. Hazlos responsables y refuerza la importancia de los hábitos saludables en toda la cultura de tu empresa. No esperes resultados inmediatos. Los hábitos de liderazgo rara vez generan beneficios de la noche a la mañana. No apresures el proceso ni tengas expectativas poco realistas. Mantén el ritmo y confía en que los resultados llegarán.

Los hábitos de liderazgo rara vez generan beneficios de la noche a la mañana. No apresures el proceso ni tengas expectativas poco realistas. Mantén el ritmo y confía en que los resultados llegarán. Agrégalo a tu calendario. En especial cuando los hábitos son nuevos, es importante reservar intencionalmente tiempo para realizarlos. De lo contrario, pueden perderse entre las demás tareas.

En especial cuando los hábitos son nuevos, es importante reservar intencionalmente tiempo para realizarlos. De lo contrario, pueden perderse entre las demás tareas. Prioriza el propósito. Al realizar tus hábitos, mantén una conciencia profunda no solo del qué, sino también del por qué. Toma decisiones basadas en el propósito y la importancia, no solo en la rutina.

Como líder empresarial, es fundamental incorporar hábitos inteligentes y saludables en tu rutina diaria. Así que aquí tienes un reto: dedica tiempo hoy para identificar e iniciar un pequeño hábito con propósito que respalde uno de tus objetivos de negocio. Comprométete a repetirlo constantemente. Luego observa cómo el impulso constante del hábito hace su magia.