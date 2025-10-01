Ella es una actriz a punto de firmar con una agencia de talentos. También es una IA

Los creadores de Tilly Norwood, una “actriz de IA”, creen que puede ser la “próxima Natalie Portman”.

Conclusiones Clave La actriz de IA, Tilly Norwood, está a punto de firmar con una agencia de talentos, según su equipo de gestión.



La actriz Eline Van der Velden, junto con sus estudios de producción y talento en IA, creó a la intérprete virtual.



Los creadores de Norwood creen que pronto se le podría comparar con “Scarlett Johansson”.

Se ha hablado mucho sobre cómo la inteligencia artificial (IA) está reemplazando empleos, algunas cosas ocurren tras bambalinas como despidos e implementación de nuevas tecnologías. Para algunos creativos —como actores, músicos y escritores—, los efectos son mucho más tangibles.

Aparece en escena Xicoia, un “estudio de talentos de IA” ideado por la intérprete y productora Eline Van der Velden. El primer proyecto del estudio, la actriz virtual Tilly Norwood, está cerca de ser representada por un agente, comentó Van der Velden a inicios de esta semana en un panel del Zurich Summit.

“Cuando lanzamos a Tilly, la gente decía: ‘¿Qué es eso?’. Ahora estamos por anunciar, en los próximos meses, qué agencia la va a representar”, declaró, según Deadline.

Norwood ya tiene una fuerte presencia en línea, con casi 20,000 seguidores en Instagram, un sitio web y una página de Facebook. Su perfil de LinkedIn, sin embargo, parece haber sido eliminado.

“Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, ese es nuestro objetivo”, dijo Van der Velden, en julio, a Broadcast International.

Por supuesto, la creación de Norwood no está exenta de críticas. Durante el fin de semana, varios actores, incluidos Toni Collette y Lukas Gage, reaccionaron negativamente a la noticia. En respuesta, Van der Velden escribió, en Instagram, que Tilly es un “acto de imaginación y artesanía, no muy distinto a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una actuación”.

“No veo a la IA como un reemplazo de las personas, sino como una nueva herramienta, un nuevo pincel”, explicó Van der Velden. “Así como la animación, la marioneta o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin quitarle espacio a la actuación en vivo, la IA ofrece otra manera de imaginar y construir historias. Se requiere tiempo, habilidad y repetición para dar vida a un personaje de este tipo.”

