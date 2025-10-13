No basta con hablar más fuerte: así puedes lograr que la gente realmente te escuche

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Influir eficazmente en los demás se logra al construir confianza y tener conversaciones significativas, no de ejercer control o autoridad.



Si quieres que la gente te escuche, tú también tienes que escucharlos. Eso fortalece tu credibilidad y fomenta una conexión más profunda.

Las relaciones se construyen sobre la conexión, no sobre el control. Pero cuando sientes que no te escuchan o que no tienes el poder que deseas, es probable que hables más fuerte y ganes más terreno, o intentes tomar el control afirmando tu autoridad. Es fácil sentirse frustrado cuando no te oyen, pero no puedes obligar a la gente a escucharte.

Participar en conversaciones significativas puede despertar interés en tus ideas. Comprender el arte y la ciencia de las conversaciones fomenta mejores habilidades para relacionarte, lo que a su vez impacta en la influencia que tienes en cualquier interacción. Incluso si no estás en un rol de toma de decisiones, lo que dices y haces, y especialmente cómo hablas y cómo escuchas. puede tener un peso significativo, impactando a las personas que te rodean.

Relacionado: Mientras no aprendas esta habilidad, nunca escaparás del ciclo de rotación constante

Las claves de la influencia

Convertirte en alguien a quien la gente escucha no se trata de ser el más ruidoso en la sala ni de exigir más. Se trata de confianza, visión estratégica y comprensión del contexto en el que estás operando. Tener un objetivo compartido con las personas que te rodean te pondrá automáticamente en posición de influir en la toma de decisiones y ayudar a formular ideas. Pero muchas personas intentan influir en las decisiones mediante órdenes, lo que muchas veces resulta contraproducente.

Si tienes dificultades para persuadir a otros de abordar un proyecto a tu manera o para que aprecien tu punto de vista, puede que estés empleando tácticas ineficaces. Confiar en el poder o en una posición de autoridad para obtener resultados provocará un rechazo automático. Un enfoque más eficiente es desarrollar la habilidad de escuchar de forma empática, lo cual ayuda a ganar credibilidad y confianza.

Relacionado: Lo que aprendí del CEO de Apple, Tim Cook, y cómo cambió mi forma de liderar

Escuchar no es fácil

Puede ser difícil escuchar con intención. Con tantos pensamientos compitiendo por espacio mental, hacer una pausa para prestar atención es una práctica que requiere disciplina. Tus pensamientos y aportes a la conversación son importantes, pero pueden esperar. La gente quiere ser escuchada y puede notar cuando alguien no está concentrado en lo que dice. Si alguna vez le has contado algo importante a alguien y solo obtuviste un asentimiento rápido, un murmullo de reconocimiento, o incluso una mirada vacía, sabes lo que se siente no ser escuchado.

Actuar del mismo modo hacia los demás no inspira confianza ni genera credibilidad. Conecta con las personas escuchando con intención genuina, respondiendo a lo que dicen con preguntas o comentarios sinceros y curiosos, tratando de encontrar puntos en común. Incluso puedes hacer una pausa y repetir lo que oíste para asegurarte de estar entendiendo lo que quieren comunicarte. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, comenzará a escucharte a ti y quizás a comprender cómo piensas sobre las cosas. Entonces podrá ver y posiblemente alinearse con tus decisiones.

Relacionado: ¿Altos niveles de rotación y una cultura tóxica? Tu estilo de liderazgo podría estar perjudicando a tu empresa

Los pasos que debes seguir

Deja todo lo demás: cuelga el teléfono, cierra la computadora y aparta cualquier trabajo que tengas frente a ti. Escuchar comienza con tu atención total.

cuelga el teléfono, cierra la computadora y aparta cualquier trabajo que tengas frente a ti. Escuchar comienza con tu atención total. Guarda ese pensamiento: Todos tenemos cosas que queremos decir, y el miedo a olvidarlas puede dominar nuestros pensamientos, pero la verdad es que cuando te concentras demasiado en lo que dirás después, realmente no estás escuchando. Puedes identificar claves de la conversación a partir de lo que se dice y responder de acuerdo con ellas. Si olvidas algo que tenías en mente, ¡no te preocupes! Volverá más tarde. En ese momento, tu total atención es más importante.

Todos tenemos cosas que queremos decir, y el miedo a olvidarlas puede dominar nuestros pensamientos, pero la verdad es que cuando te concentras demasiado en lo que dirás después, realmente no estás escuchando. Puedes identificar claves de la conversación a partir de lo que se dice y responder de acuerdo con ellas. Si olvidas algo que tenías en mente, ¡no te preocupes! Volverá más tarde. En ese momento, tu total atención es más importante. No interrumpas: Esto puede ser difícil si no estás prestando atención al lenguaje corporal y a las señales de la conversación. Espera hasta que haya una pausa natural para agregar un comentario o pensamiento.

Esto puede ser difícil si no estás prestando atención al lenguaje corporal y a las señales de la conversación. Espera hasta que haya una pausa natural para agregar un comentario o pensamiento. Deja de lado tu agenda: Responde pensado con calma y haz preguntas en lugar de tratar de imponer tu punto de vista. Es fácil asumir que necesitas anteponer tus objetivos para ganar confianza, pero la confianza surge cuando te detienes y prestas atención.

Responde pensado con calma y haz preguntas en lugar de tratar de imponer tu punto de vista. Es fácil asumir que necesitas anteponer tus objetivos para ganar confianza, pero la confianza surge cuando te detienes y prestas atención. Observa las emociones: Es imposible hablar de un tema que te importa sin mostrar ninguna emoción. Presta atención a pequeños cambios en la voz o en la postura cuando alguien habla. Muchas veces, las personas revelan sus verdaderos sentimientos sobre un tema a través de emociones subconscientes.

Cuando te conectas genuinamente con alguien escuchando, haciendo preguntas y mostrando interés genuino, la confianza se construye de forma natural. Una vez que se establece esa base, la persona con la que te conectaste te escuchará automáticamente y probablemente te seguirá.

Las relaciones no se construyen sobre una base de control. Se construyen sobre una base de presencia y confianza. Si quieres que alguien te escuche de verdad, empieza por tener una conversación auténtica.

Relacionado: 5 pasos para construir una cultura de confianza en el núcleo de tu compañía