OpenAI experimenta con conversaciones colectivas dentro de ChatGPT

Conclusiones Clave La función de chats grupales podría transformar a ChatGPT en una herramienta colaborativa en tiempo real, permitiendo que equipos, estudiantes y familias organicen y resuelvan tareas juntos dentro de una misma conversación.

OpenAI dio a conocer que está probando una nueva funcionalidad dentro de ChatGPT. La compañía anunció en su blog oficial que comenzó a experimentar los “chats grupales”, una función que permitirá reunir a varias personas en una sola conversación con el asistente.

Hasta ahora, el uso de ChatGPT se ha centrado en conversaciones uno a uno. La idea de OpenAI es ampliar esa dinámica para que el asistente pueda emplearse de manera colaborativa, como sucede en los mensajeros instantáneos o en algunas redes sociales.

La empresa considera que esto podría resultar útil en equipos de trabajo, grupos de estudio o actividades más sencillas, como coordinar un fin de semana familiar o decidir detalles logísticos antes de un viaje.

Relacionado: Ahora puedes usar apps dentro de ChatGPT: ¿cómo funcionan?

¿En qué etapa se encuentra la función grupal de ChatGPT?

La función todavía se encuentra en fase experimental y únicamente algunas personas han podido acceder a ella. Por ahora, está disponible para cuentas gratuitas y de pago, pero solo en Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán.

La intención de la empresa es abrir el servicio gradualmente, hasta que pueda utilizarse sin restricciones geográficas.

Uno de los propósitos principales de los chats grupales es que varias personas participen al mismo tiempo en una conversación guiada por la inteligencia artificial (IA).

La compañía señala que estas conversaciones permiten utilizar la IA para consultas colectivas como “organizar el itinerario de un viaje de fin de semana, comparar destinos o crear una lista de equipaje con la participación y el seguimiento de todos los miembros”.

Relacionado: Así funciona ChatGPT Atlas, el nuevo navegador inteligente de OpenAI

¿Cómo interactuarán múltiples usuarios con un mismo chat?

Hasta donde sabemos, el proceso para iniciar uno de estos chats es sencillo: bastará con pulsar un icono ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación y agregar a los participantes. También será posible generar un enlace para invitar hasta a 20 personas. Cada integrante deberá definir un nombre y una fotografía para que el resto del grupo pueda identificarlo. Si se suman nuevos participantes a un chat activo, la aplicación generará una copia independiente, lo que evitará mezclar el historial original con el actualizado.

Las conversaciones grupales aparecerán en una sección nueva dentro de la barra lateral y no se mezclarán con los chats privados. La compañía también detalló que si en el grupo hay usuarios menores de 18 años, la aplicación reducirá automáticamente la exposición a contenido sensible.

En cuanto al control del grupo, cualquiera podrá salir cuando lo desee o eliminar a otros integrantes, excepto al creador.

OpenAI adelantó que las respuestas del asistente en este tipo de conversaciones se generarán mediante GPT-5.1, un modelo que incorpora patrones sociales para interactuar en grupos.

La compañía indicó que continuará realizando ajustes en la función mientras recibe comentarios de quienes ya la están probando.

Relacionado: OpenAI prepara cambios en ChatGPT para permitir contenido erótico entre adultos