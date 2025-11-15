Foxconn apuesta por robots humanoides y otras cuatro noticias destacadas de la semana

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Estamos entrando en un nuevo capítulo industrial, marcado por robots con forma humana capaces de optimizar y transformar procesos de fabricación. Varias instituciones ya empiezan a reaccionar ante este avance: la UNESCO, por ejemplo, ha impuesto límites a la neurotecnología para proteger la mente humana.

El liderazgo también evoluciona. La era de dirigir con pura autoridad quedó atrás; hoy se prioriza dejar el ego a un lado para construir equipos conectados, entornos más felices y operaciones más eficientes. En este contexto, la simplicidad se consolida como un recurso clave para innovar y hacer crecer cualquier empresa.

Aquí tienes lo más destacado de la semana:

En pleno auge de la inteligencia artificial (IA) y la automatización industrial, las fábricas están cambiando de rostro. Ya no se trata solo de brazos robóticos o sistemas automatizados; ahora, robots con apariencia humana —equipados con brazos, piernas, sensores, redes neuronales y una creciente capacidad de adaptación— comienzan a incorporarse a los procesos de producción.

“Los robots en las fábricas no solo optimizan la producción, sino que transforman la forma de trabajar. Al asumir tareas repetitivas o de alto riesgo, permiten que los equipos humanos se concentren en decisiones estratégicas”, explicó Eddymar Coronel, Chief Experience Officer en Fracttal.

La UNESCO reporta que la inversión privada en neurotecnología creció un 700% entre 2014 y 2021, reflejando un interés acelerado por estas herramientas. Muchas aplicaciones médicas ya son una realidad: desde la estimulación cerebral profunda para tratar el Parkinson y depresión, hasta interfaces cerebro-computadora que permiten a personas con discapacidades interactuar con su entorno.

Fuera del ámbito médico, el panorama es más incierto. Dispositivos de uso común —como auriculares o diademas inteligentes— ya recopilan datos cerebrales sin que los usuarios siempre lo sepan, lo que ha encendido alertas sobre privacidad y protección mental.

La simplicidad es desafiante, pero esencial. Empresas como Ikea o Nike demuestran que simplificar procesos, comunicación y desarrollo de productos puede generar mejores resultados y acelerar el crecimiento.

Promueve que tus equipos se comuniquen de forma clara y directa. Cuando la comunicación se simplifica, las discusiones se enfocan y las decisiones se toman más rápido.

Muchos líderes sienten la presión de tener siempre la respuesta correcta. Ese impulso infla el ego, genera actitudes defensivas y, con el tiempo, los desconecta de sus equipos.

El verdadero liderazgo no consiste en tener todas las respuestas, sino en crear un entorno donde las mejores respuestas puedan surgir colectivamente. Esto exige humildad, autoconciencia y la madurez para decir: “No lo sé”.

El liderazgo actual se basa en la colaboración, no en la imposición. Herramientas como las soluciones mínima y máxima o el diálogo estructurado permiten pasar del cumplimiento al compromiso genuino. El resultado son decisiones más sólidas y equipos más fuertes: personas alineadas con la misión, conectadas entre sí y motivadas para alcanzar sus objetivos. Porque el liderazgo no se mide por cuántas ideas vienen de arriba, sino por cuántas soluciones el equipo hace propias.