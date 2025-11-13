El fin de una era, Meta se despide de los likes y compartidos en Facebook

Conclusiones Clave La decisión de la plataforma marca el fin de una era en la que los botones sociales definían la visibilidad online.

El ecosistema digital de Facebook tendrá un cambio importante a partir del 10 de febrero de 2026, fecha en la que dejarán de mostrarse los botones “Me gusta” y “Compartir” en páginas web externas.

Durante más de una década, estos botones funcionaron como marcadores visibles de popularidad. Eran herramientas centrales para medios, comercios y blogs, que los utilizaban para medir el interés del público.

Ahora, por medio de un comunicado, Meta reconoció que el comportamiento digital ha cambiado y que la forma en que los usuarios interactúan ya no depende de estos elementos.

“Me gusta” y “Compartir”, ¿cosas del pasado?

Según la plataforma, “el botón ‘Me gusta’ pertenece a una época anterior del desarrollo web” y su presencia ha dejado de ser determinante porque “su uso ha disminuido naturalmente con la evolución del entorno digital”.

La compañía indicó que la web actual apunta hacia experiencias más integradas y privadas, en las que las interacciones no siempre se traducen en cifras públicas.

Meta explicó que la eliminación del botón se hará de manera progresiva para no generar fallas en las páginas donde todavía aparece.

En lugar de mostrar el ícono azul que dominó tantos sitios web, el sistema desplegará un “píxel de 0x0”, un elemento invisible que impide errores de funcionamiento o alertas en el navegador. La medida permitirá que los administradores no necesiten realizar cambios inmediatos ni modificar la estructura del sitio.

Este mecanismo también se aplicará al plugin de comentarios, una herramienta que permitía escribir mensajes en un sitio externo utilizando la cuenta de Facebook. Aunque fue muy utilizado durante años para simplificar la interacción, según la propia compañía, su relevancia ha disminuido de manera constante.

Meta también aclaró que la eliminación de ambos plugins no afectará la compatibilidad con los sitios donde aún están instalados.

Estos seguirán cargando sin mostrar errores ni advertencias. Para quienes busquen una interfaz más limpia, existe la posibilidad de retirar manualmente el código, aunque esto es opcional.

