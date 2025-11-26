Apple no proyecta relevo en su dirección; Tim Cook continúa al frente, según reportes

Conclusiones Clave La estabilidad del liderazgo en Apple sugiere continuidad estratégica y confianza interna, disipando rumores y reafirmando que no hay cambios inmediatos en la visión que ha guiado a la compañía en la última década.

La semana pasada, circuló información sobre el futuro de Tim Cook en Apple. Todo comenzó cuando el Financial Times mencionó una “intensificación” en torno al plan de sucesión del CEO, lo que llevó a interpretar que podría estar cerca de dejar el cargo tras cumplir 65 años.

Tras la difusión del artículo, distintas plataformas retomaron el tema y lo colocaron en el centro de la conversación tecnológica. Sin embargo, una versión distinta fue presentada por Mark Gurman, en Bloomberg.

De acuerdo con su reporte, la información que circuló no corresponde con lo que ocurre dentro de Apple, pues afirmó que “el momento para que Tim Cook deje de ser CEO de Apple aún no ha llegado”.

Tim Cook asumió la dirección de la empresa en 2011, tras el fallecimiento de Steve Jobs, y desde entonces ha encabezado etapas de expansión en la empresa. Bajo su administración, Apple amplió su actividad hacia áreas como el streaming musical y televisivo, y fortaleció servicios vinculados a dispositivos móviles.

En el ámbito financiero, la compañía pasó de un valor aproximado de $350,000 millones de dólares a superar los $4 billones, cifra registrada en los últimos años.

¿Cuál es la versión de Gurman en torno a la salida de Tim Cook?

Gurman indicó que dentro de Apple no hay señales de un cambio próximo en la dirección general. El periodista señaló que Cook “se ha ganado su puesto y no será expulsado”, en referencia a la idea de que pudiera ser removido o presionado para salir. También aseguró que, según sus fuentes, en la compañía no se considera un movimiento inmediato en la estructura directiva.

Sin embargo, reconoció que se trata de un “reportaje significativo”, aunque planteó que la interpretación pública pudo haber sido mayor a lo que el contenido realmente señalaba. Entre las versiones que han surgido a lo largo de los últimos meses, aparece el nombre de John Ternus, vicepresidente sénior de hardware, como posible sucesor de Cook en algún momento.

