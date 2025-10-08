¿El futuro de Apple? John Ternus podría reemplazar a Tim Cook como CEO

Conclusiones Clave Con más de 20 años en Apple y un sólido historial en desarrollo de productos, el ejecutivo se perfila como el sucesor natural de Tim Cook.

Apple se encuentra en una etapa de transformación. Según Mark Gruman, el analista de Bloomberg, la compañía está cerca de hacer un cambio en su liderazgo, con John Ternus tomando las riendas de la empresa en sustitución de Tim Cook, quien está próximo a cumplir 65 años.

Lo anterior se debe a que Jeff Williams, hasta ahora jefe de operaciones y considerado como el sucesor natural de Cook, dejará su puesto a finales de 2025.

¿Quién es John Ternus?

Con más de dos décadas en la compañía, John Ternus ha sido importante en el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad y los Mac. Su enfoque técnico y su experiencia en el desarrollo de hardware lo posicionan como un referente dentro de la empresa.

A pesar de que Ternus es conocido por su trabajo en ingeniería, Gurman aseguró que los equipos de comunicación de Apple ya le están dando más visibilidad, lo que podría ser un indicio de que la empresa está preparando su ascenso.

Durante el mandato de Tim Cook, Apple alcanzó una capitalización bursátil de más de $3 billones de dólares y expandió su negocio a nuevas áreas, como los servicios digitales. El éxito de plataformas como Apple Music, Apple TV+ y Apple Pay son reflejo de innovación y diversificación.

Según algunas versiones, Cook podría adoptar un papel más institucional, similar al de otros líderes tecnológicos como Jeff Bezos, dejando espacio para que Ternus lidere la próxima gran etapa de innovación.

Relacionado: El dispositivo de OpenAI y Jony Ive experimenta retrasos

¿Qué sigue para Apple?

Si John Ternus asume el cargo de CEO, heredará una empresa exitosa, pero con retos importantes. Su tarea será revitalizar el espíritu innovador que Apple mostró bajo el liderazgo de Steve Jobs, equilibrando la innovación con la visión estratégica en un entorno marcado por la inteligencia artificial y la rápida transformación tecnológica. Su perfil técnico y cercanía con los equipos de desarrollo lo convierten en una apuesta natural para dar un nuevo impulso a la compañía y asegurar que siga siendo un referente mundial.