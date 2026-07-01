Conclusiones Clave Michael Dell, de 61 años, es ahora la quinta persona más rica del mundo, por delante de Warren Buffett, Mark Zuckerberg y Jensen Huang.

Las acciones de la empresa de Dell han subido 225% este año, lo que llevó el valor de mercado de la empresa a $281,000 millones de dólares.

Al momento de la redacción de este artículo la fortuna total de Dell era de $212,000 millones de dólares.

Michael Dell se volvió multimillonario por primera vez hace 30 años. Ahora, a sus 61 años, el fundador y director ejecutivo de Dell Technologies es la quinta persona más rica del planeta, según el Bloomberg Billionaires Index.

Business Insider reportó recientemente que Dell sobrepasó a otros multimillonarios, entre ellos el fundador de Oracle Larry Ellison, el director ejecutivo de Meta Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Nvidia Jensen Huang y el presidente de Berkshire Hathaway Warren Buffett.

Es una de las seis personas con una fortuna que supera los $200,000 millones de dólares, uniéndose a las filas de Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos y Ellison. Al momento de redactar este artículo la fortuna total de Dell era de $212,000 millones de dólares.

La fortuna de Dell ha crecido alrededor de $71,900 millones de dólares desde principios de año. Solo Musk ha generado más riqueza en el mismo periodo.

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¿Por qué ha crecido la fortuna de Dell?

La riqueza de Dell se ha disparado porque las acciones de su empresa aumentaron 225% este año, lo que llevó la valuación de mercado de la firma a $278,000 millones de dólares, una cifra mayor al valor de empresas como Citigroup, American Express y Qualcomm.

Dell posee aproximadamente el 41% de la compañía, que se ha beneficiado del auge de la inteligencia artificial (IA) al vender una gama completa de tecnología necesaria para operar sistemas de IA. Los productos incluyen computadoras, servidores y almacenamiento.

Los resultados del primer trimestre de la empresa, publicados en mayo, mostraron una fuerte demanda de los consumidores por sus productos. Los ingresos netos crecieron 88% respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando un récord de $44,000 millones de dólares. Las ventas de servidores enfocados en IA se dispararon 757%, superando los $16,000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el ingreso operativo se triplicó con creces, hasta alcanzar los $3,700 millones de dólares.

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Otros multimillonarios la han pasado mejor… y algunos peor

Dell no es el único director ejecutivo tecnológico que ha visto crecer su fortuna este año. Musk, quien dirige Tesla y SpaceX, ha aumentado su patrimonio neto en más de $300,000 millones de dólares en lo que va del año. Su riqueza cruzó brevemente la marca del billón de dólares después del debut bursátil de SpaceX a inicios de este mes. Al momento de escribir este artículo, su patrimonio neto total era de $942,000 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index.

Por su parte, los cofundadores de Alphabet, Page y Brin, también han registrado ganancias significativas. Cada uno ha sumado más de $23,000 millones de dólares a su fortuna, conforme las acciones de Alphabet siguen al alza, impulsadas por el sólido momentum en IA.

Otros multimillonarios no han tenido la misma suerte este año, y varios han visto golpes importantes a su fortuna conforme los inversionistas se retiran de sectores que antes estaban en auge. Ellison, Zuckerberg, Steve Ballmer y Bernard Arnault han perdido cada uno alrededor de $40,000 millones de dólares, lo que refleja fuertes caídas tanto en acciones tecnológicas como de lujo.

El camino de Dell

Dell comenzó a construir su fortuna en 1984, a los 19 años, con apenas $1,000 dólares. Vendía computadoras personalizadas desde su dormitorio en la Universidad de Texas y, con el tiempo, convirtió la empresa en una marca dominante de cómputo.

Hoy, Dell canaliza parte de su riqueza hacia la Fundación Michael & Susan Dell, enfocada en educación, salud y sacar a niños de la pobreza. En 2025, Dell y su esposa destinaron $6,250 millones de dólares a cuentas de inversión de largo plazo para 25 millones de niños estadounidenses, lo que marca uno de los mayores donativos filantrópicos directos jamás otorgados directamente a ciudadanos de Estados Unidos.