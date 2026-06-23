Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de empoderamiento para las mujeres en liderazgo técnico, permitiéndoles escalar su conocimiento experto y superar las barreras del perfeccionismo que tradicionalmente las frenan.

Durante décadas, la sociedad nos convenció de que las fábricas con grandes maquinarias y espacios industriales requerían fuerza y trabajo pesado que normalmente eran manejados por los hombres, disminuyendo las posibilidades para el trabajo femenino.

Sin embargo, las mujeres llevamos años abriendo camino y demostrando lo contrario. Hoy, la llegada de la inteligencia artificial (IA) no es el origen de este cambio, sino el impulso definitivo para transformar las dinámicas de trabajo. Esta tecnología se ha convertido en una herramienta eficiente para todas aquellas que creen en su capacidad para liderar, demostrando que el verdadero motor de la industria está en la estrategia y la mente, y no en la fuerza física.

Relacionado: Liderar equipos siendo mujer: romper la brecha de género en la industria tecnológica



Liderando la infraestructura crítica

Que el mundo no se detenga depende de muchos factores, como la capacidad analítica, la visión estratégica y el dominio tecnológico, por encima de la fuerza física.

Laura Peña es el reflejo exacto de esto. Desde su posición como Head of Technical Success en Fracttal, ejerce un liderazgo técnico donde no hay necesidad de empuñar una llave inglesa; su verdadero campo de acción está en las bases de datos y los sensores de internet de las cosas (IoT) para garantizar que los equipos críticos de las empresas nunca fallen.

Desde cuidar la temperatura exacta en la cadena de frío de las vacunas hasta asegurar que la energía de un quirófano no parpadee, su rol demuestra cómo la infraestructura crítica de la industria se ha transformado en un ecosistema donde el talento femenino también es protagonista.

Pero ella misma es la primera en aclarar que este impacto no se logra en solitario: su gestión y los resultados que alcanza jamás serían posibles sin el talento y el respaldo incondicional de su equipo de trabajo.

Para entender la magnitud de este cambio, es necesario mirar hacia atrás. Como reflexiona Laura con profunda honestidad, muchas de nosotras crecimos marcadas por herencias invisibles: las creencias limitantes de nuestras abuelas que nos dictaban que nuestro lugar estaba exclusivamente en el hogar o, en el mejor de los casos, en roles corporativos reservados para las habilidades blandas. La tecnología dura, el análisis de datos complejos y la infraestructura física parecían terrenos prohibidos.

Pero la realidad actual, impulsada con fuerza en América Latina y expandiéndose por el panorama internacional, cuenta una historia muy distinta. Si consideramos que reportes del Foro Económico Mundial señalan que la participación femenina en la fuerza laboral tecnológica global apenas ronda el 30%, lo que está ocurriendo en los sectores de vanguardia rompe todos los pronósticos.

Durante un reciente encuentro de la industria tecnológica predictiva, Laura fue testigo de un hito que evidencia esta transformación: aproximadamente el 40% de las personas asistentes eran mujeres. Ya no estamos simplemente pidiendo “inclusión” desde los márgenes; estamos ocupando puestos estratégicos, liderando proyectos de digitalización y definiendo el rumbo de las operaciones.

Al digitalizar la información y pasar del trabajo de terreno al análisis de datos, las mujeres nos acomodamos de forma muy natural a estas nuevas exigencias. Nuestra capacidad para planificar y estructurar se volvió el activo más valioso ahora que todo depende del liderazgo técnico y de la IA.

Relacionado: La ONU sin una mujer al mando en 80 años: reflejo de la desigualdad que persiste en las empresas

El “superpoder” de compartir el conocimiento

Muchas veces el liderazgo femenino se distingue por una vocación muy natural para la colaboración, la mentoría y el crecimiento en equipo. En este sentido, adoptar nuevas herramientas tecnológicas ha potenciado estas características a niveles altísimos. Para Laura, la IA no representó una amenaza para los puestos de trabajo ni una excusa para aislarse, sino un apoyo real para ejercer su liderazgo técnico.

“Siento que me volví superpoderosa”, confiesa al describir su experiencia integrando esta tecnología en su día a día. Laura descubrió que podía extraer su propio conocimiento experto, encapsularlo en agentes de IA y ponerlo a disposición de su equipo. Al automatizar tareas rutinarias y validaciones de primer nivel, ella logra masificar su visión técnica: si alguien tiene una duda operativa, primero consulta con el agente virtual entrenado con la experiencia de su líder.

Esto hace que los procesos sean mucho más ágiles, competitivos y escalables. Más que un simple recurso técnico, la IA se convierte en un puente de empoderamiento. Es la capacidad de “clonar” el talento y la experiencia de una directiva para impulsar a quienes la rodean, demostrando que la verdadera innovación ocurre cuando ponemos el conocimiento al servicio del colectivo.

Relacionado: 5 cosas que las empresas hacen mal con la IA agente: ¿Tú también cometes estos errores?

El antídoto contra el perfeccionismo

Para que esta ola de liderazgo femenino siga creciendo y ocupando espacios de influencia, hay un último obstáculo, silencioso pero poderoso, que debemos derribar: nuestro propio perfeccionismo. Y esto no es solo una percepción. Si miramos los reportes de Harvard Business Review, los números exponen una realidad muy clara: los hombres suelen lanzarse a una oportunidad cuando cumplen apenas el 60% de los requisitos, mientras que las mujeres sentimos la presión de tener el 100% listo antes de levantar la mano.

Laura toca este punto neurálgico. Creemos que debemos ser impecables antes de dar el paso. “Nunca vamos a ser perfectas”, nos recuerda con contundencia. Su consejo definitivo para las nuevas generaciones es cambiar la espera por la acción: “Hay que aceptar retos y, si no se presentan, ir a buscarlos”.

En un sector tecnológico que no para de avanzar, exigirnos perfección es una trampa que nos deja paralizadas. La verdadera ventaja competitiva está en atreverse, aprender en el camino y aplicar nuestra creatividad para resolver los problemas sobre la marcha. El mensaje final es tan liberador como desafiante. Las barreras externas más pesadas se están cayendo; la tecnología nos ha brindado las herramientas para liderar y la industria exige nuestra visión analítica. Como bien concluye Laura: “El cielo es el límite. Si sientes que algo te detiene, es porque tú te lo estás creyendo, no porque nadie te lo esté imponiendo”. Es el momento de soltar la carga de ser perfectas, adueñarnos de nuestros “superpoderes” tecnológicos y seguir buscando nuestros sueños y seguir reescribiendo la historia.