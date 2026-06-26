El próximo iPhone Pro podría costar $1,299 dólares y otras noticias destacadas de la semana

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Esta semana llegó con movimientos importantes en diversos sectores: la inteligencia artificial (IA) sigue revolucionando industrias, los pagos digitales pisan fuerte en América Latina y el mundo inmobiliario va por todo en tecnología. Además, Apple adelantó pistas sobre sus próximos planes, la IA se cuela cada vez más en la salud y las empresas buscan el equilibrio entre automatización y eficiencia.

Acá van cinco noticias clave de los últimos días.

Comprar un teléfono va a salir más caro, y no es casualidad. Tim Cook, el CEO de Apple, explicó que la demanda global de chips de memoria subió como nunca, por culpa (o gracias) de la fiebre de la IA. Gigantes como Meta y Amazon no paran de invertir, y eso termina encareciendo los insumos para todos.

Por todo esto, el próximo iPhone Pro podría rondar los $1,299 dólares, unos $270 dólares más caro que el modelo anterior. Cook dejó claro que es casi imposible esquivar el aumento, ya que la industria tecnológica siente cada vez más la presión de la IA en toda la cadena de producción.

Las empresas están cada vez más interesadas en los Centros de Capacidades Globales (GCC, por sus siglas en inglés), porque necesitan talento especializado en áreas como IA, ciberseguridad, análisis de datos e ingeniería. Básicamente, estos centros ayudan a las compañías a armar equipos internacionales que se ocupan de tareas clave y de alto valor.

India todavía es uno de los destinos preferidos para este modelo; eso no ha cambiado. Pero Latinoamérica está empezando a ganar atención. ¿Por qué? La región comparte casi la misma franja horaria que Estados Unidos, hay mucho talento técnico y la cercanía cultural facilita las cosas. Juan Felipe Velasco, cofundador de Remoti, lo explica así: “Latinoamérica ofrece una combinación única que es difícil de encontrar en otros lugares”. Eso permite a las empresas contratar gente calificada rápido, sin la complicación de abrir oficinas físicas en otro país.

Ahora, sobre la inteligencia artificial: los expertos no creen que vaya a reemplazar estos centros. Más bien, piensan que la IA les dará una nueva dimensión. En vez de enfocarse solo en mejorar la eficiencia operativa, los GCC podrían convertirse en motores de innovación, espacios donde se crea propiedad intelectual, se desarrollan soluciones nuevas y se abren oportunidades de negocio a nivel mundial.

Así se transforma el futuro de los pagos en América Latina

Los pagos digitales están en auge en la región. Cada vez más personas acceden a la banca y a internet, y las fintech no aflojan. Brasil, México, Chile y Argentina encabezan la movida, con sistemas inmediatos y plataformas nuevas.

Pero las barreras ya no son solo de tecnología. La seguridad, la experiencia del usuario y la integración de sistemas ahora deciden quién lidera el juego. Sebastián Martínez, gerente general de Nissum Chile, contó que muchas empresas terminaron con infraestructuras fragmentadas tras años de sumar canales y proveedores. El objetivo ahora es simplificar la experiencia del usuario y ordenar el caos operativo detrás de cada pago.

Por qué la IA en salud apuesta a modelos cada vez más específicos

La IA aplicada a la salud está dejando atrás el enfoque generalista. Ahora se crean soluciones a medida, diseñadas para tareas muy concretas: escribir historias clínicas, analizar registros, codificar diagnósticos o asistir en decisiones médicas.

Esta especialización es fundamental, sobre todo porque, en salud, un error puede costar caro. Las exigencias de precisión y regulación son cada vez más altas. Mike Hoey, cofundador de Source Meridian, lo resumió así: la IA ya está dando resultados en áreas como la detección de cáncer en imágenes, el monitoreo de pacientes a distancia o el análisis de brotes epidémicos. El futuro pasa por soluciones cada vez más específicas.

El sector proptech dejó la etapa de los actores pequeños y ahora vive una ola de consolidaciones y fusiones. El objetivo es dejar atrás la fragmentación y llegar a soluciones más completas para todos los involucrados en el mercado inmobiliario.

Un ejemplo fuerte: Get Covered compró Revyse para robustecer la gestión de riesgos y asegurarse de cumplir con todas las regulaciones en el sector de vivienda multifamiliar en Estados Unidos. Esta unión permite automatizar al máximo procesos como la gestión de proveedores, los seguros y la validación de contratos. Con la IA colándose cada vez más en el rubro inmobiliario, las plataformas integrales están desplazando a las de nicho. Tener todo centralizado y menos riesgos va a marcar quiénes lideran el mercado en los próximos años.