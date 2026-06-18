Se suponía que la inteligencia artificial (IA) haría nuestra vida más fácil. En cambio, está a punto de encarecer tu próximo iPhone. Apple planea aumentar los precios en toda su línea de productos, dijo su CEO, Tim Cook, en una entrevista exclusiva con The Wall Street Journal. Cook atribuye el alza de precios a la escasez de chips de memoria impulsada por la demanda de IA.

“Desafortunadamente, los aumentos de precio son inevitables”, afirmó.

Aquí está el problema: empresas de IA como Meta y Amazon están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos, y esos servidores consumen los mismos chips de memoria y almacenamiento que utilizan los iPhone, Mac y iPad. Los precios de esos chips se han cuadruplicado durante el último año. Incluso Apple, uno de los mayores compradores de chips del mundo, ahora tiene que hacer fila detrás de los gigantes de la IA.

Como resultado, el próximo iPhone Pro podría costar alrededor de $270 dólares más, elevando su precio a aproximadamente $1,299 dólares, según la firma de investigación TechInsights. Cook, quien ha pasado más de 40 años en la cadena de suministro de productos electrónicos, asegura no haber visto nada parecido.

“Esto es algo que solo se ve cada cien años”, dijo.

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