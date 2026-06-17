Apple está incorporando cámaras en sus AirPods, aunque no las vas a utilizar para tus selfies. Según Mark Gurman, de Bloomberg, las cámaras actuarán como sensores que permitirán que la inteligencia artificial (IA) de Siri “vea” el entorno que te rodea. Por ejemplo, Siri podría “mirar” el estante superior de tu alacena y decirte qué ingredientes tienes para preparar la cena.

Los audífonos, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2027, son un intento poco disimulado de ponerse al día en una carrera en la que Apple ha venido perdiendo terreno. Apple quería lanzarlos en 2026, pero sus continuos problemas con la IA retrasaron el calendario.

Se verán prácticamente iguales a los actuales AirPods Pro, con diminutas cámaras en los tallos y una pequeña luz externa que se encenderá cuando los datos se envíen a la nube, para que las personas alrededor sepan cuándo Siri está “observando”.

Y los AirPods son solo el acto de apertura. Forman parte de un ambicioso recorrido que incluye también un teléfono plegable, gafas inteligentes para competir con Meta y, según reportes, un colgante con IA que se llevará como un collar.