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Conclusiones Clave Los modelos generalistas enfrentan límites estructurales en entornos clínicos: falta de precisión terminológica, respuestas ambiguas y escasa trazabilidad.

Los modelos verticales resuelven esos problemas al especializarse en tareas concretas como documentación clínica, codificación médica o triaje.

La inteligencia artificial (IA) para la salud está entrando en una nueva fase. Después de una primera ola dominada por modelos generalistas capaces de responder preguntas amplias, el mercado empieza a moverse hacia soluciones verticales, diseñadas para tareas, flujos y contextos clínicos muy específicos.

Uno de los más recientes es ChatGPT for Healthcare, una versión empresarial de ChatGPT diseñada para profesionales sanitarios, administradores e investigadores con la que OpenAI se une a esta tendencia.

En los últimos años se ha evidenciado que, en salud, no basta con que un modelo “sepa mucho”. Tiene que saber dónde lo sabe, cómo lo sabe y con qué nivel de confianza lo puede aplicar. Un error aceptable en un asistente de productividad puede ser inaceptable en un entorno clínico, donde una recomendación equivocada puede afectar diagnósticos, tratamientos o decisiones administrativas críticas.

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El problema del modelo generalista

Los modelos generalistas son potentes para conversar, resumir y extraer patrones, pero en el entorno de la salud enfrentan límites estructurales: no siempre dominan la terminología médica con precisión, pueden producir respuestas ambiguas y tienden a perder contexto cuando deben operar sobre documentación clínica, códigos, protocolos o historias médicas complejas.

Además, el sector sanitario exige trazabilidad, algo que los modelos de propósito general no ofrecen por defecto. Un hospital, una aseguradora o una farmacéutica necesita saber de dónde salió cada respuesta, qué dato la sustentó y cómo se ajusta a reglas regulatorias o de privacidad.

Por eso, cada vez más empresas están dejando atrás la idea de un único modelo para todo y apostando por sistemas verticales entrenados o adaptados para funciones concretas, como documentación clínica, autorizaciones, codificación médica, análisis de registros, triaje o descubrimiento biomédico.

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La ventaja de la especialización

La verticalización permite mejorar tres cosas clave. Primero, la precisión, porque el modelo aprende a operar dentro de un dominio cerrado y con vocabulario especializado. Segundo, la eficiencia, porque puede enfocarse en tareas repetitivas y de alto volumen con mejor rendimiento operativo. Tercero, la gobernanza, porque resulta más fácil controlar sesgos, validar resultados y cumplir con estándares regulatorios.

En salud, eso se traduce en productos más útiles y menos riesgosos. Un modelo entrenado para leer notas clínicas no necesita resolver de todo; necesita interpretar bien una nota médica, detectar entidades relevantes, resumir hallazgos e integrarse con sistemas existentes. Ese nivel de enfoque es mucho más valioso que una capacidad generalista amplia pero poco confiable.

El momento actual coincide con el análisis de Mike Hoey, cofundador de Source Meridian, en un artículo en el que expresó que “la tecnología y la inteligencia artificial ya han demostrado su capacidad para obtener resultados excelentes en determinadas tareas, como el diagnóstico de cánceres a partir de datos radiológicos, la detección de tendencias epidemiológicas, el seguimiento de la salud de pacientes ambulatorios y el análisis de datos sobre la salud de la población”.

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Qué está empujando este cambio

Hay al menos cuatro fuerzas detrás de esta transición. La primera es la presión regulatoria, que obliga a las empresas a demostrar seguridad, cumplimiento y control. La segunda es la madurez del mercado, que ya no compra promesas abstractas, sino resultados medibles. La tercera es la disponibilidad de datos clínicos y biomédicos en mayor escala, lo que hace posible entrenar sistemas más específicos. Y la cuarta es la competencia entre grandes compañías de IA, que están buscando diferenciarse con ofertas verticales para salud, life sciences y biología computacional.

También hay un factor económico. Los casos de uso verticales suelen justificar mejor el gasto porque resuelven problemas concretos: reducir carga administrativa, acelerar flujos clínicos, mejorar análisis de información o apoyar investigación biomédica. En otras palabras, la IA deja de ser una capa experimental y pasa a ser una herramienta de productividad y decisión.

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Un futuro prometedor

El futuro de la IA en salud parece menos ligado a chatbots universales y más a copilotos especializados, modelos de propósito clínico y sistemas diseñados para trabajar con datos estructurados, historiales médicos, imágenes, texto biomédico y procesos regulados.

La gran promesa de la inteligencia artificial ahora se enfocará en responder bien lo que es realmente importante. Para empresas del sector, este cambio abre una oportunidad clara para construir, integrar o analizar soluciones que combinen big data, IA y conocimiento sectorial. Es un hecho que la ventaja competitiva no estará solo en tener un modelo potente, sino más bien en entender el problema exacto que ese modelo debe resolver.