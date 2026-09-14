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Conclusiones Clave Estudios de Oxford y Gallup señalan que el bienestar emocional impacta directamente en productividad y retención, mientras que los perks costosos no garantizan por sí solos ese efecto.

Problema de fondo como el sedentarismo y los trastornos musculoesquelético rara vez se resuelven con beneficios llamativos como colchones de lujo o cerveza de barril en la oficina.

El año pasado, el CEO de la startup de inteligencia artificial (IA) Factory marcó el inicio de una nueva tendencia en las startups para atraer nuevo talento: invertir en tecnología de alta gama para cada empleado, incluyendo colchones de casi $3,000 dólares cada uno.

Aunque la propuesta a simple vista parece extravagante, encaja con la tendencia de las empresas de convertir el bienestar de sus empleados en una competencia de perks sofisticados, beneficios adicionales especialmente atractivos para trabajadores jóvenes y con mucho potencial fresco.

A raíz de esta iniciativa, Factory, fundada en 2023, alcanzó los 120 empleados y en abril levantó $150 millones de dólares de inversionistas como Khosla Ventures, Sequoia Capital y Blackstone.

Y no son los únicos. Grandes empresas como Zillow o HubSpot ofrecen ventajas como tiempo libre remunerado ilimitado, suscripciones gratuitas a programas de entretenimiento, incluyendo Amazon, Kindle, y Netflix, entre otros, cerveza de barril e incluso cuartos de descanso dentro de las oficinas a disposición de sus empleados.

Sin embargo, un reciente estudio de The New York Times detalla el origen de la “guerra de beneficios” en Silicon Valley y analiza cómo la competencia pasó de comida gratis a prestaciones médicas extremas como el congelamiento de óvulos o cirugía de transición de género.

Ahora la pregunta es si estos beneficios realmente consiguen lo que prometen: empleados más saludables, más satisfechos y más productivos.

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Cuando el beneficio se convierte en espectáculo

Los beneficios laborales han pasado de ser herramientas de bienestar a convertirse, en algunos casos, en parte del espectáculo corporativo. En otras palabras, oficinas que funcionan como vitrinas de marketing y perks diseñados para atraer talento.

Aunque un ambiente cómodo puede mejorar la experiencia laboral, el verdadero reto para las empresas es distinguir entre lo que simplemente hace más atractiva una oficina y lo que realmente mejora el bienestar, la satisfacción y el rendimiento de sus empleados.

Recientes investigaciones en la ergonomía ambiental confirman que son los factores mundanos como la buena ventilación, el uso de espacio personal, una buena salud física y el acceso a la luz natural los que impactan la productividad de forma más directa, permitiendo que el cerebro mantenga el foco por más tiempo y reduciendo la fatiga cognitiva.

De la misma manera, un estudio de campo realizado por Saïd Business School de la Universidad de Oxford demostró que los trabajadores felices son un 13% más productivos. Además, el estudio encontró que, en ambientes de alta presión, las personas con un mayor bienestar emocional trabajan más rápido, hacen más llamadas por hora y concretan más ventas, sin necesidad de extender sus jornadas laborales.

El bienestar no es solo una cuestión de comodidad, sino que tiene un impacto directo y medible en el desempeño de una empresa.

Pero reconocer el valor del bienestar no significa que cualquier beneficio corporativo genere el mismo efecto. El problema aparece cuando esta aparente oleada de wellness empieza a confundirse con consumo.

Una oficina equipada con gimnasios, comida gourmet o dispositivos de última generación puede ser atractiva, pero eso no significa necesariamente que esté resolviendo los problemas que afectan la salud y el desempeño de los empleados.

En la carrera por ofrecer el beneficio más llamativo, las empresas corren el riesgo de invertir más en cómo se ve el bienestar que en cómo realmente se experimenta.

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¿Qué quieren realmente los empleados?

Ahora aparece un dilema. ¿Cuáles son realmente las necesidades de los empleados? Aunque los elementos costosos y elegantes atraen nuevo talento, hay factores más simples que hacen que los empleados permanezcan.

Un reciente estudio de Gallup sobre estrategias de bienestar demuestra que cuando las empresas implementan sistemas integrales que protegen su bienestar integral, son un 54% menos propensos a buscar otro empleo, sufren 3.2 veces menos burnout y son 4.6 veces más comprometidos en sus tareas diarias.

Asimismo, un estudio de GoPivot sobre el bienestar corporativo demostró que un sistema digital unificado que consolide el soporte clínico, el seguimiento de hábitos cotidianos y la ergonomía en un solo centro accesible permite a los empleados sentirse apoyados por una red completa que se encarga de asegurar su bienestar; tanto remoto como presencial.

Además, un estudio de Harvard Business School señala que el mayor freno para el éxito de los programas de bienestar es que los empleados temen ser estigmatizados o penalizados si admiten ante sus jefes que necesitan apoyo de salud mental o física. En este sentido, una plataforma externa automatizada garantiza confidencialidad completa, elevando drásticamente las tasas de adopción legítima.

No se trata únicamente de la permanencia de los empleados; son también los gastos que la negligencia ante la salud física cotidiana de los empleados representan para una empresa. Actualmente, el costo que asume una empresa por gastos en salud está proyectado en más de $18,500 dólares para 2026 y 2027, debido al incremento de los precios de medicamentos como el GLP-1 y tratamientos para enfermedades crónicas, muchas de las cuales han surgido a raíz de la quietud.

Y aunque evidentemente los perks sofisticados son atractivos al inicio, ¿qué es realmente lo que asegura la permanencia y eficiencia de los empleados en la empresa?

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El problema que los perks no están resolviendo: la salud física

El café gratis, el gimnasio dentro de la oficina o incluso un colchón de alta gama pueden hacer más atractiva la experiencia laboral, pero no necesariamente cambian las condiciones que afectan la salud de los empleados. Un trabajador de oficina puede tener acceso a todo tipo de beneficios y, al mismo tiempo, pasar ocho o más horas del día sentado frente a una pantalla.

Ese sedentarismo tiene consecuencias que van mucho más allá de sentirse incómodo al final de la jornada. Los trastornos musculoesqueléticos, que incluyen problemas de espalda, cuello, hombros y articulaciones, representan una carga importante tanto para los trabajadores como para las empresas, al traducirse en dolor, ausentismo, menor productividad y mayores costos de atención médica.

Un estudio publicado en BMC Musculoskeletal Disorders, por ejemplo, encontró una alta prevalencia de síntomas musculoesqueléticos entre trabajadores de oficina y señaló factores como las posturas prolongadas y las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo como las principales causales de dificultades dentro del ambiente laboral.

El reto para las empresas es distinguir entre lo que simplemente hace más atractiva una oficina y lo que realmente mejora la salud, satisfacción y rendimiento de sus empleados.

Ese cambio ya está impulsando soluciones que buscan intervenir directamente en los problemas del trabajo moderno. La startup alemana Deep Care, por ejemplo, utiliza tecnología para monitorear la postura y el movimiento durante la jornada laboral, ayudando a prevenir problemas musculoesqueléticos. Su propuesta representa una evolución del wellness: pasar de ofrecer beneficios atractivos a crear entornos de trabajo realmente más saludables.

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El nuevo criterio para un buen beneficio

Ahora es el momento en el que las empresas deben replantearse con mayor urgencia cuáles son los beneficios que, considerando sus costos y sus objetivos, merecen la pena en relación con lo que demuestra mejores resultados en el bienestar corporativo.

De hecho, no es necesario invertir en colchones de $3,000 dólares o en sillas de $1,845 dólares para asegurar el bienestar. Basta con ser consciente y consistente con hábitos saludables que promuevan la salud íntegra.

“La salud rara vez se transforma mediante intervenciones radicales; cambia a través de la repetición. Pequeños ajustes, realizados de manera constante y en el momento oportuno, remodelan la postura, el movimiento, la respiración y la recuperación a lo largo del tiempo,” señaló Dr. Milad Geravand, director ejecutivo y fundador de Deep Care, añadiendo que es la misma IA que permite identificar estos momentos de forma objetiva sin suponer una carga adicional.

Plataformas como la suya implementan las últimas tecnologías, como su asistente virtual, Isa, que se encarga de brindar recordatorios y recomendaciones oportunos basados en el perfil del empleado, para brindarle mayor comodidad y bienestar durante su jornada laboral.

“Cuando los cambios de comportamiento son sutiles, oportunos y habituales, sus efectos se acumulan con el paso de los años, generando un impacto medible a largo plazo,” afirmó Geravand.

Los empleados quieren sentir que su institución se preocupa realmente por su bienestar con estrategias prácticas y eficientes. La ruta que se debe trazar, entonces, es más simple que las inversiones multimillonarias que han emergido como nueva tendencia.

Antes de invertir en el próximo gran perk, las empresas deben hacerse tres preguntas: ¿resuelve un problema real de sus empleados?, ¿hay evidencia de que funciona? y ¿pueden medir su impacto en salud, satisfacción, productividad o retención? El futuro del bienestar corporativo no debería depender de quién ofrece el beneficio más llamativo, sino de quién logra generar un impacto real y medible en la vida laboral de sus empleados.