Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Desde hace mucho tiempo, los centros de trabajo moderno han premiado durante mucho tiempo la capacidad de convertir el pensamiento en un producto bien ordenado, por encima de la calidad del pensamiento mismo.

La inteligencia artificial ya se encarga de estructurar, resumir y dar formato, lo que favorece a quienes piensan rápido y por asociación, entre ellos muchas personas con TDAH.

Todo el mundo se pregunta a quién va a reemplazar la inteligencia artificial (IA). Casi nadie se hace la mejor pregunta: ¿a quién va a liberar?

Va a liberar a la persona cuya mente produce diez ideas antes del desayuno y pierde ocho antes de la comida. A la que ve en una sala de juntas conexiones que nadie más percibe, pero no logra plasmarlas en un memorándum que alguien lea. A la que ha escuchado “tienes gran potencial, si te organizaras un poco” en cada evaluación de desempeño de su carrera.

Durante 100 años, el centro de trabajo moderno clasificó a las personas con base en un rasgo dominante. No era la inteligencia, la creatividad ni el criterio. Era la capacidad de convertir el pensamiento en un producto limpio y lineal, a tiempo y en el formato correcto. Quien podía hacerlo, ascendía. Quien no, descubría que la calidad de su pensamiento no importaba, pues nadie llegaba a verla.

Llevo décadas fundando empresas de software, y el patrón se repitió en todas ellas. Las mentes más originales con las que trabajé rara vez eran las más organizadas. Pensaban en redes, no en líneas. Podían tener todo un sistema en la cabeza y, aun así, faltar a la junta de seguimiento sobre ese mismo sistema. Los ascensos se los llevaban quienes redactaban documentos impecables y contestaban los correos de manera ordenada.

El emprendimiento siempre ha atraído en buena medida a este tipo de mentes. Michael Freeman, profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de California en San Francisco, encontró que 29% de los emprendedores que estudió reportaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que 6% de los adultos en Estados Unidos, unos 15.5 millones de personas, tiene actualmente ese diagnóstico. Muchos fundadores con TDAH terminaron construyendo empresas porque era la única estructura que no los castigaba por la forma en que funciona su mente.

Entonces llegó la IA y, en los últimos tres años, ha empezado a eliminar un obstáculo que esas mentes han enfrentado toda su vida.

Relacionado: La IA está creando un mundo completamente nuevo para los creadores: ¿la estás aprovechando?

El problema del empaquetado

Antes de que alguien se tome en serio una idea, hay que empaquetarla. Eso significa pasar horas secuenciando, estructurando, dando formato y puliendo un buen razonamiento hasta convertirlo en algo presentable. Yo lo veo como un impuesto de organización: el peaje que se cobra entre tener una idea y llevarse el crédito por ella.

Ese trabajo nunca fue igual de difícil para todos. Una mente lineal y metódica apenas lo nota, porque para ella pensar y empaquetar son el mismo movimiento. Una mente rápida y asociativa, de la que la mente con TDAH es el ejemplo más claro, lo vive como un castigo. El pensamiento llega en fragmentos, desordenado, con tres hilos a la vez. Así que la idea muere en una app de notas, o llega dos semanas tarde, o sale como una divagación en una junta donde alguien más ordenado la repite y se lleva el mérito.

El centro de trabajo siempre ha tratado la dificultad para empaquetar ideas como un defecto de carácter: “Le falta seguimiento”. “Necesita priorizar”. “Le falta atención al detalle”. Esas frases de las evaluaciones de desempeño miden el empaquetado. Pasamos un siglo calificando el empaquetado y llamándolo potencial.

Relacionado: El futuro es de quienes orquestan la IA, no de quienes solo le delegan tareas

Las personas a las que el sistema anterior ascendió

Ahora voltea la lente. Si tu carrera se construyó sobre el empaquetado, es decir, sobre la ejecución fiel, el formato impecable y la entrega pulida de ideas que en su mayoría nacieron en otra parte, la IA apunta directamente hacia ti.

Hace poco escribí aquí sobre la Prueba del prompt: si las instrucciones de una tarea pueden pegarse en una herramienta de IA y producir el mismo resultado, el puesto, tal como se desempeña hoy, es automatizable. El empaquetado es el otro lado de la moneda. La inteligencia artificial absorbió algo más que el seguimiento de instrucciones: absorbió la organización misma. Estructurar, resumir, secuenciar y dar formato ahora cuestan lo que una suscripción de streaming.

El rasgo que el sistema anterior seleccionó con más fuerza es el primero que la IA volvió por completo un commodity. Quienes fracasen en esta era no lo harán porque la IA piense mejor que ellos. Lo harán porque su producto era el empaquetado, el empaquetado ahora es gratuito y se empeñaron en defenderlo en lugar de ir más allá.

Relacionado: La IA está creando una nueva generación de solopreneurs

La mente dispersa consigue un traductor

En el otro extremo del espectro está ocurriendo algo nuevo. Por primera vez, una mente que produce pensamiento en fragmentos cuenta con una herramienta que arma los fragmentos hasta formar un todo. Puedes hablarle a una IA en diez direcciones distintas y te devuelve el hilo conductor. Puedes volcar tres semanas de notas a medio formar en una sola ventana y recibir una estructura que reconoces como tuya.

Las personas con TDAH suelen describirlo de la misma manera: “Por primera vez, puedo ver el panorama completo de mi propio pensamiento”. Los puntos siempre estuvieron ahí. Conectarlos era lo difícil, y la IA los conecta.

Hay datos que respaldan la anécdota. Cuando el Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido llevó a cabo una evaluación de tres meses de Microsoft 365 Copilot con 1,000 empleados, el personal neurodivergente reportó una satisfacción significativamente mayor que la de sus colegas neurotípicos y era más probable que recomendar la herramienta. Una persona dijo que había nivelado el terreno de juego.

Relacionado: La IA está cambiando cuánto capital necesitan las startups para crecer

Lo que muestra la investigación

El patrón va más allá de la neurodivergencia. El economista de Stanford Erik Brynjolfsson, junto con Danielle Li y Lindsey Raymond, del MIT, estudió a más de 5,000 agentes de atención al cliente a quienes se les dio un asistente de IA generativa. La productividad subió en promedio 14% y 34% entre los agentes más nuevos y menos hábiles, mientras que los más experimentados a penas se movieron. Un experimento de Harvard Business School y Boston Consulting Group con 758 consultores encontró el mismo patrón: la mitad de menor desempeño mejoró 43% con GPT-4, más del doble del 17% que ganó la mitad de mayor desempeño.

Leídos en conjunto, los hallazgos indican que la inteligencia artificial comprime la brecha de ejecución y deja intacta la brecha de criterio. Lo que separaba a la parte baja de la distribución de la alta en velocidad, pulcritud y formato, la IA lo cierra. Lo que no puede aportar es la calidad del pensamiento en bruto, el olfato para saber cuál de diez hilos importa y el criterio para ver que la tarea misma está mal planteada.

Así que la pregunta que define el éxito no es si usas IA. Todos la usarán. La pregunta es qué queda de ti cuando el empaquetado es gratuito. Si tu pensamiento siempre fue mejor que tu producto final, la IA es lo mejor que le ha pasado a tu carrera. Si tu producto final siempre fue mejor que tu pensamiento, te espera una conversación más difícil y con menos tiempo del que crees.

Relacionado: Ahora todos tienen acceso a la IA. Esto es lo que realmente hará que tu marca destaque

La nueva clasificación

Toda tecnología reordena la fuerza laboral. La línea de ensamblaje premió la puntualidad. La corporación premió la organización. La IA premia el criterio original y la curiosidad para seguir alimentándola. Eso debería preocupar a unos y liberar a otros. Durante un siglo, el trabajo clasificó a las personas según qué tan bien lograban organizar sus ideas. Está empezando a clasificarlas según si esas ideas valían la pena. Algunos están a punto de quedar al descubierto. Otros, de ser descubiertos.