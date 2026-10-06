El CEO de LinkedIn deja la empresa tras 18 años

Conclusiones Clave Tras casi dos décadas en LinkedIn, el CEO Ryan Roslansky deja la compañía.

Concluyó que, para dirigir la empresa de manera efectiva, tendría que trabajar de forma presencial en la sede de Microsoft en Redmond, Washington.

Roslansky fue CEO de LinkedIn durante los últimos seis años.

El CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, quien lleva 18 años en LinkedIn y estuvo al frente de la plataforma durante seis, anunció este mes su salida en una publicación en esta misma red social.

Roslansky explicó que su decisión se debió en parte a la perspectiva de mudarse a Redmond, Washington, para trabajar todos los días en la sede de Microsoft.

Roslansky, quien vive con su familia en el Área de la Bahía, dijo que no quería mudarse a Redmond.

“Sé lo que se necesitaría para que yo liderara bien la siguiente etapa de este trabajo: estar en Redmond de tiempo completo, todos los días. Pero mi vida y la de mi familia están aquí, en el Área de la Bahía”, escribió Roslansky en la publicación.

Añadió que su esposa, Leigh, “dedica su tiempo a más organizaciones locales” del Área de la Bahía de las que él puede seguir. Además, su hija menor acaba de comenzar la preparatoria.

“Lo pensé durante mucho tiempo”, escribió Roslansky. “Es la decisión correcta. Ahora el trabajo pasa a manos de líderes que están preparados para llevarlo más lejos. No puedo esperar a ver lo que harán con él.”

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Satya Nadella confirmó la decisión

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo en una publicación reciente en su blog que Roslansky permanecerá en la compañía “hasta finales del año calendario” como asesor suyo y apoyará la transición.

“Ryan deja la organización en una posición sólida”, escribió Nadella.

Bajo el liderazgo de Roslansky, LinkedIn pasó de 700 millones a 1,300 millones de usuarios.

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Los mandatos de trabajo presencial pueden provocar renuncias

Un mandato de regreso a la oficina suele verse como un “despido disfrazado”, según un informe de 2024 de Bamboo HR, que sugiere que estas políticas pueden llevar a los empleados a renunciar.

Cerca de una cuarta parte de los vicepresidentes y altos directivos encuestados dijo que esperaba que una política de asistencia presencial más estricta generara “rotación voluntaria”. Por su parte, el 28% de los empleados remotos afirmó que consideraría dejar su empleo si le exigieran acudir a la oficina cinco días a la semana.

Sin embargo, la estrategia no siempre produjo la salida de personal que las empresas esperaban. Alrededor del 40% de los ejecutivos y gerentes encuestados dijo que tuvo que hacer despidos durante el año anterior, porque las reglas más estrictas de regreso a la oficina no provocaron tantas renuncias como se esperaba.

El informe advirtió que obligar a regresar a la oficina a trabajadores insatisfechos podría tener costos a largo plazo.

“Este nivel de insatisfacción podría provocar una mayor fuga de talento, lo que afectaría no solo la moral, sino también la estabilidad y el potencial de innovación de la plantilla”, señaló el estudio.