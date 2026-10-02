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Conclusiones Clave La IA mejora la eficiencia y facilita la creación de contenido, pero también genera un mar de uniformidad que dificulta que los negocios destaquen.

Los clientes notan cuando un correo suena a robot o cuando cada interacción con atención al cliente parece sacada de un guion. Sobre todo, recuerdan cómo los hizo sentir una marca.

Cuando todas las empresas tienen acceso a la misma tecnología, la personalidad se convierte en un diferenciador.

En este momento todas las empresas están tratando de entender la inteligencia artificial (IA). Redacta correos, resume reuniones, arma presentaciones y cada vez da más forma a la comunicación con los clientes.

Pero el auge de la IA tiene un efecto secundario del que los líderes hablan poco: facilita la creación de contenido, pero también facilita que todos suenen igual.

Abre LinkedIn cinco minutos y lo notarás.

“Me complace anunciar…”

“En el mundo acelerado de hoy…”

Empresas distintas. La misma voz. Esta uniformidad se extiende por sitios web, atención al cliente y marketing.

La IA está elevando el piso. La pregunta es si, al mismo tiempo, está bajando el techo. Los negocios son cada vez más eficientes, pero también empiezan a verse y a sonar parecidos.

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Bienvenido al mar de uniformidad

Durante años, las empresas compitieron en velocidad, comodidad y accesibilidad. Hoy, todo eso ya se da por hecho.

Ahora, la barrera para emprender y escalar un negocio nunca había sido tan baja. ¿Necesitas un logotipo? La IA puede crearlo. ¿Necesitas un sitio web? La IA puede construirlo. ¿Necesitas una publicación para LinkedIn? La IA la redacta en segundos. Es un cambio extraordinario: un negocio que antes exigía mucho tiempo, dinero y experiencia hoy puede lanzarse en un fin de semana.

Este impulso a la productividad es una gran noticia, pero cuando todos usan las mismas herramientas, se vuelve más difícil destacar.

Ya hay señales de este fenómeno. Un informe de Pangram Labs, empresa de detección de IA, encontró que casi la mitad de las publicaciones largas en LinkedIn fueron creadas totalmente con IA. Es un indicio temprano de una tendencia mucho mayor: a medida que la IA se vuelve más accesible, los negocios corren el riesgo de ser cada vez más indistinguibles entre sí.

Hoy, miles de empresas usan las mismas herramientas y los mismos prompts, y con frecuencia obtienen los mismos resultados. Hazte estas preguntas:

¿Mi sitio web podría pertenecerle a cualquiera?

¿Mis clientes reconocerían mi tono de voz?

¿Mi marca es reconocible?

¿Qué representamos?

Si mañana ChatGPT describiera nuestra empresa, ¿nos gustaría lo que dijera?

¿Qué interacciones con los clientes generan más valor?

Los clientes notan más de lo que crees

Quizá los clientes no siempre sepan por qué un negocio se siente distinto, pero notan cuando sí lo es. Notan cuando un correo suena a robot o cuando cada interacción con atención al cliente parece sacada de un guion. Sobre todo, recuerdan cómo los hizo sentir una marca.

Ya sea un fundador que responde personalmente los correos de sus clientes, la cafetería del barrio que recuerda lo que pide siempre un cliente habitual o un negocio que se asegura de que cada llamada sea contestada por una persona de carne y hueso, las experiencias memorables casi nunca son producto de la casualidad.

Piensa en las empresas que recomiendas a tus amigos y colegas. Rara vez hablas de su eficiencia operativa. Dices cosas como:

“Fue un gusto tratar con ellos”.

“Entendieron perfectamente lo que necesitaba”.

“Me hicieron mucho más fácil una situación estresante”.

“Los volvería a contratar sin pensarlo”.

Estas no son historias sobre tecnología. Son historias sobre personas. Mientras más dependen las empresas de la IA, más valiosos se vuelven estos momentos personales.

La gente no hace fila afuera de las tiendas de Apple porque Apple tenga mejores prompts que los demás. Lo hace porque Apple dedicó décadas a construir una marca que la gente reconoce al instante.

Este es el desafío que enfrentan las empresas: cuando todos tienen acceso a la misma tecnología, ¿qué hará que los clientes te elijan a ti?

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Las empresas que ganan siguen siendo humanas

Las empresas que usan bien la IA no eliminan toda la interacción humana: mejoran las interacciones que importan. Usan la IA para quitarse de encima las tareas repetitivas o para obtener información útil con mayor rapidez. Les sirve para que sus empleados tengan más tiempo de pensar, crear y resolver problemas. Y, sobre todo, saben que la IA debe respaldar a su marca, no reemplazarla.

Un buen ejemplo es Alison Grieve, fundadora de G-Hold. Conforme su negocio crecía, decidió de manera consciente que los clientes siempre debían poder hablar con una persona real cuando necesitaran ayuda. Eso le dio a su empresa la confianza para expandirse a nivel internacional sin perder el trato cercano que, para empezar, le había ganado su reputación. Sus productos se usan en todo el mundo, pero ella entiende algo que muchas empresas corren el riesgo de olvidar: la gente recuerda a las personas.

Las grandes experiencias del cliente no surgen por casualidad: se diseñan. Las empresas que destacan siguen sonando inconfundiblemente como ellas mismas, sus empleados tienen margen para tomar decisiones y sus experiencias de cliente se sienten personales. No han rechazado la IA; simplemente se niegan a volverse genéricas.

Esto cobra más importancia a medida que la búsqueda sigue cambiando. Los clientes ya no encuentran negocios solo a través de Google: ahora los descubren mediante resúmenes generados por IA, recomendaciones y asistentes como ChatGPT, Gemini y Perplexity. ChatGPT superó recientemente los 1,000 millones de usuarios activos mensuales.

Cuando todas las empresas tienen acceso a la misma tecnología, la personalidad se convierte en un diferenciador. Los negocios que destaquen no serán necesariamente los primeros en adoptar la IA, sino los que sigan sintiéndose auténticos al usarla.

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No subcontrates tu personalidad

La personalidad no es tu logotipo ni tu manual de marca. Es la suma de 1,000 pequeñas decisiones: cómo contestas el teléfono, cómo manejas las quejas y qué dicen los clientes de ti cuando no estás presente.

La IA es una de las tecnologías más importantes de nuestro tiempo y todas las empresas deberían adoptarla. Pero no deben entregarle justo aquello que las hace memorables. Porque en un mundo donde todos tienen acceso a las mismas herramientas, sonar como tú mismo puede convertirse en tu mayor ventaja competitiva.

Los clientes no recordarán tu flujo de trabajo. Recordarán a tu gente, tu personalidad y cómo los hizo sentir tu negocio. Las empresas que ganen en la era de la IA no serán las que tengan los mejores prompts, sino las que los clientes recuerden.