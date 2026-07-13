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Conclusiones Clave Las startups que escalan y perduran no están lideradas por quienes se mueven más rápido, sino por fundadores que saben convertir la experiencia ganada con esfuerzo en criterio y disciplina más agudos.

Si te falta experiencia en un área crítica, la forma más rápida de cerrar esa brecha no es aprenderla a la mala, sino incorporar asesores, contrataciones o miembros de consejo que ya hayan recorrido ese camino.

La cultura startup ha promovido durante años una imagen estrecha del éxito: fundadores que se mueven rápido, apuestas audaces y la idea de que puedes ir resolviendo las cosas sobre la marcha. Esa narrativa resulta atractiva y, a veces, acertada, pero deja fuera algo mucho más determinante para el éxito a largo plazo: el valor de contar con experiencia al momento de tomar decisiones.

Cuando se analizan las empresas que realmente logran escalar y perdurar, aparece un factor de manera constante. No es la edad, sino la experiencia aplicada. La pregunta real es si los fundadores saben utilizar la experiencia como una ventaja.

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Los datos cuentan una historia más útil

El estereotipo del fundador joven y primerizo persiste, pero las cifras apuntan en otra dirección. Aquí hay un dato que suele romper la forma en que la gente piensa sobre las startups: un estudio del MIT señala que, entre las empresas ubicadas en el 1/10 del 1% superior en términos de crecimiento, la edad promedio del fundador es de 45 años. Más importante aún, los fundadores con experiencia previa en la industria y en roles operativos tienen muchas más probabilidades de construir empresas de alto crecimiento.

Los fundadores jóvenes, por supuesto, pueden tener éxito, pero la experiencia —ya sea que provenga de startups anteriores, de puestos operativos o de una exposición profunda a la industria— mejora de forma considerable sus probabilidades. En la práctica, los equipos fundadores más sólidos combinan velocidad con criterio, en lugar de depender únicamente de la velocidad.

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La claridad es lo que en verdad te da la experiencia

En las empresas en etapa temprana, el mayor riesgo suele ser la distracción. Con demasiadas oportunidades y caminos igual de plausibles por delante, muchas veces los equipos se dispersan y pierden impulso.

La experiencia agudiza la capacidad de priorizar. Los líderes que han operado dentro de empresas en crecimiento suelen tomar decisiones más claras sobre qué no hacer, porque han visto qué tan rápido se puede perder el foco y qué tan difícil es recuperarlo. Si estás construyendo una empresa, haz explícitas las decisiones de qué sacrificar. Antes de sumar una nueva iniciativa, define qué dejará de ser prioridad. Esa disciplina es lo que convierte la oportunidad en progreso.

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El reconocimiento de patrones es una forma oculta de velocidad

Las startups se enorgullecen de moverse rápido, pero la velocidad sin reconocimiento de patrones suele derivar en errores repetidos. Contratar al líder equivocado, expandirse demasiado pronto o malinterpretar la demanda son problemas comunes en todo tipo de empresas. La experiencia te permite reconocer estos patrones antes y responder con mayor confianza. En lugar de resolver cada problema desde cero, los operadores con experiencia se apoyan en resultados previos.

Puedes desarrollar esta capacidad internamente si capturas los aprendizajes en tiempo real. Después de decisiones clave como contrataciones, lanzamientos o pivotes, documenta qué funcionó y qué no. Con el tiempo, construyes experiencia institucional incluso siendo una empresa joven.

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La disciplina es lo que convierte las ideas en ejecución

La flexibilidad resulta valiosa al inicio, pero la inconsistencia rápidamente se convierte en un lastre. Los plazos incumplidos, las prioridades cambiantes y la falta de claridad sobre quién es responsable de qué rara vez son fallas estratégicas. Son fallas de ejecución. La experiencia introduce estructura donde realmente importa. Los líderes que han escalado equipos saben cómo crear ritmos operativos que sostienen la ejecución sin frenar el ritmo del negocio.

Para los fundadores, esto suele reducirse a unos cuantos fundamentos: prioridades semanales estables, responsabilidades claras y seguimientos constantes enfocados en resultados. La disciplina protege tu agilidad.

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La resiliencia cambia la forma en que se toman las decisiones

Toda startup enfrenta volatilidad. La diferencia está en cómo los líderes la interpretan y responden ante ella. Sin experiencia, es fácil reaccionar de forma exagerada, tratando los tropiezos como crisis o las victorias de corto plazo como validación definitiva. La experiencia aporta contexto. Los líderes que han vivido varios ciclos entienden que el progreso es desigual, lo que les permite mantenerse enfocados y tomar decisiones más medidas.

Un enfoque práctico es separar la señal del ruido. Cuando algo cambia en tu negocio, determina si refleja una tendencia real o un evento pasajero. Tu respuesta debe corresponder a esa distinción.

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La experiencia importa más a medida que escalas

La etapa temprana premia la creatividad y la velocidad. Escalar premia la coordinación y el criterio. Conforme las empresas crecen, la comunicación se vuelve más compleja, la toma de decisiones se ralentiza y los pequeños desalineamientos se acumulan. Muchos equipos tienen dificultades simplemente porque su modelo operativo no ha evolucionado.

La experiencia ayuda a los fundadores a anticipar estos cambios. Les indica cuándo introducir procesos, cómo estructurar equipos y cómo equilibrar la autonomía con el alineamiento. La clave es diseñar para escalar antes de que la fricción te obligue a hacerlo. Tener acceso a décadas de experiencia crea un atajo hacia respuestas ganadas con esfuerzo ajeno. ¿Para qué sufrir los dolores de cabeza si puedes encontrar a alguien que ya recorrió ese camino?

Los fundadores sólidos son deliberados al rodearse de personas que han visto lo que ellos no, ya sea a través de cofundadores, primeras contrataciones o asesores. Esperar para resolverlo después incrementa el costo del aprendizaje. En cambio, identifica hoy dónde tienes vacíos de experiencia y atiéndelos temprano. Esa sola decisión puede acelerar tu trayectoria.

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Amplía la definición de un fundador sólido

Esto no es una elección entre pensamiento fresco y experiencia: las mejores empresas incorporan ambos al equipo desde el primer día.

Tomemos el caso de una startup de software médico con la que trabajo. Los fundadores son apasionados y el producto funciona bien, pero ninguno de ellos viene del ámbito médico. Ese vacío pudo haber sido un lastre. Para evitarlo se movieron rápido para incorporar a veteranos de la industria como asesores: personas capaces de poner a prueba el producto desde el inicio y señalar los obstáculos antes de que se convirtieran en errores costosos.

La lección se extiende más allá del sector salud: si no tienes la experiencia internamente, cómprala. Suma a un asesor, contrata a un operador que ya haya escalado un negocio similar, o incorpora a un ejecutivo experimentado a tu consejo antes de necesitarlo. Esperar a que un punto ciego se convierta en una crisis es la forma más costosa de aprender la lección. Los fundadores que hacen esto avanzan rápido sin avanzar a ciegas. Siguen asumiendo riesgos, solo que entienden las contrapartidas desde el principio.

Las startups siempre celebrarán la velocidad y las apuestas audaces. Pero las empresas construidas para perdurar funcionan con algo más silencioso: mejor criterio, mayor disciplina y una lectura clara de cómo realmente crecen los negocios. Si quieres esa ventaja, no esperes a acumularla tú solo. Audita hoy a tu equipo para identificar tus vacíos de experiencia y busca a las personas que ya los han cerrado.

Eso es lo que la experiencia aporta a la mesa. En un mercado donde todos se mueven rápido, puede ser la ventaja que más se acumula con el tiempo.