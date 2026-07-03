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Esta semana ha dejado ver asuntos interesantes: la inteligencia artificial (IA) sigue avanzando exponencialmente, pero todavía hay cosas que solo la experiencia humana puede resolver.

En otras noticias, Estados Unidos continúa creando riqueza a un ritmo récord, las empresas tecnológicas siguen dominando los rankings de millonarios y cada vez más compañías entienden que prepararse para una crisis ya no es opcional.

Estas son las cinco noticias clave de los últimos días.

La inteligencia artificial puede hacer mucho, pero todavía no reemplaza décadas de experiencia.

Ford llevaba un tiempo utilizando herramientas de IA para detectar fallas de calidad en sus procesos de fabricación. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. La compañía decidió traer de vuelta a un grupo de ingenieros veteranos para revisar manualmente los problemas que los algoritmos no estaban identificando.

La estrategia dio resultado. Gracias a la experiencia acumulada de estos especialistas, Ford logró encontrar errores que la IA simplemente estaba pasando por alto. La historia deja una enseñanza clara para cualquier empresa: la inteligencia artificial funciona mejor como complemento del trabajo humano, no como su reemplazo.

La creación de riqueza sigue acelerándose en Estados Unidos.

Un nuevo informe reveló que el país suma alrededor de 1,200 nuevos millonarios todos los días, una cifra impulsada principalmente por el crecimiento de los mercados financieros y el valor de las empresas.

Lo interesante es que la mayoría no construyó su patrimonio únicamente a través de un salario. Acciones, inversiones y participación en compañías fueron los principales motores de su riqueza. La conclusión es sencilla: para generar patrimonio a largo plazo, ser dueño de activos suele marcar una diferencia mucho mayor que depender únicamente de los ingresos mensuales.

La inteligencia artificial también llegó de lleno a Hollywood.

Google anunció una alianza con el reconocido estudio cinematográfico A24 para investigar nuevas aplicaciones de IA dentro de la industria audiovisual. La idea es desarrollar herramientas que ayuden en procesos creativos y de producción, sin reemplazar el trabajo de escritores, directores o artistas.

Sin embargo, el anuncio despertó preocupación entre muchos profesionales del sector. Después de las recientes huelgas en Hollywood, el temor a que la IA termine desplazando empleos sigue muy presente. La tecnología avanza, pero el debate sobre sus límites también.

El boom de la inteligencia artificial sigue creando fortunas históricas.

El fuerte crecimiento de las empresas tecnológicas permitió que un reconocido emprendedor aumentara su patrimonio hasta superar a figuras como Mark Zuckerberg, Larry Ellison e incluso Jensen Huang, CEO de Nvidia.

Detrás de este salto no hay un solo producto exitoso: hay años de participación en compañías que hoy son fundamentales para el desarrollo de la IA. La tendencia confirma que quienes controlan la infraestructura tecnológica están concentrando una parte cada vez mayor de la riqueza mundial.

Las crisis llegan tarde o temprano. La diferencia está en quién se preparó antes.

Expertos en estrategia empresarial advierten que muchas compañías siguen operando como si los cambios inesperados fueran excepcionales, cuando en realidad se han convertido en parte del entorno normal de los negocios. Las recomendaciones son claras: diversificar las fuentes de ingresos, construir operaciones más flexibles y desarrollar planes de respuesta antes de que aparezcan los problemas. Las empresas más resilientes no evitan las crisis; se adaptan rápido cuando llegan.