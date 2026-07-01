Esta historia debería hacerte sentir optimista sobre la humanidad. Durante años, Ford se apoyó en la inteligencia artificial (IA) y en sistemas automatizados para resolver sus problemas de calidad. Aun así, los autos seguían presentando problemas: Ford es la automotriz con más retiros del mercado en Estados Unidos. Frustrada, la empresa probó algo distinto: según Bloomberg, recontrató a 350 ingenieros veteranos llamados Gray Beards (barbas grises) para asesorar al personal más joven y reentrenar las herramientas de IA que no estaban funcionando.

El vicepresidente de ingeniería de hardware vehicular de la empresa admitió que Ford creyó, por error, que la IA por sí sola podía producir vehículos de alta calidad. Resulta que las máquinas son “tan buenas como la información que usas para entrenarlas”, afirmó.

Los Gray Beards dieron resultado. Ford acaba de encabezar la Encuesta de Calidad Inicial de JD Power entre las marcas convencionales por primera vez en 16 años, superando a Toyota y Honda. Tres modelos (la F-150, el Mustang y la Super Duty) ocuparon cada uno el primer lugar en sus respectivas categorías. La empresa espera que este giro genere cientos de millones de dólares en ahorros este año. Eso debería devolverle algo de valor a esas barbas grises.