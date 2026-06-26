Conclusiones Clave La inversión de $75 millones de dólares marca un posible punto de inflexión en la relación entre inteligencia artificial y cine.

Todo el brillo de A24, la casa productora cinematográfica más atractiva del momento, parece haberse ensombrecido de pronto.

La compañía detrás de cintas originales y creativas que han desafiado la lógica y a los estudios tradicionales de Hollywood (como Everything Everywhere All at Once, Hereditary, Marty Supreme, Backrooms y Obsessions) anunció una alianza para que DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial (IA) de Google, invierta $75 millones de dólares en el desarrollo de nuevas herramientas en A24 Labs, la startup tecnológica de la productora.

El anuncio lo hizo The Wall Street Journal y, según el medio, es la primera vez en la historia que Alphabet (la empresa matriz de Google y YouTube) invierte en un estudio cinematográfico.

En un comunicado publicado en su blog, Google informó: “Esta alianza da lugar a una profunda colaboración de investigación y desarrollo entre A24 y Google DeepMind, que abarcará múltiples proyectos a lo largo del tiempo… De cara al futuro, esta alianza representa el inicio d e un recorrido colaborativo, sustentado en la investigación y en una curiosidad compartida. Aunque el enfoque inicial está en cerrar la brecha entre la tecnología de vanguardia y el entretenimiento de próxima generación, los objetivos específicos, los resultados técnicos y los hitos creativos de esta iniciativa evolucionarán con el tiempo. A medida que los investigadores de A24 y Google DeepMind trabajen codo a codo para probar, iterar y construir, esta alianza busca expandir lo que será posible en el futuro del entretenimiento”.

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La razón detrás de la polémica

Los artistas, cineastas, escritores y creativos han sido críticos en torno al uso de la IA en el día a día. Desde la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022 han levantado la voz una y otra vez para criticar su uso en tareas creativas, señalar casos de plagio y denostar a quienes pretenden reemplazar el talento humano con la capacidad de procesamiento de una máquina.

En 2023 tanto el sindicato de escritores (Writers Guild of America) y el sindicato de actores y actrices (SAG-AFTRA) emplazaron a huelgas para proteger sus empleos ante la nueva tecnología.

Pese a contados casos (como una alianza entre The Walt Disney Studios y Sora, la desaparecida plataforma de OpenAI para crear videos por medio de la IA generativa)el gremio ha condenado el uso de la IA y criticado la aparición de artistas sintéticos como Tilly Norwood.

El hecho de que A24 se alié con un gigante tecnológico y uno de los principales desarrolladores de aplicaciones de IA ha generado inquietud en Hollywood y entre sus seguidores.

En redes sociales los fans de la compañía no tardaron en levantar la voz para condenar la alianza y cuestionar el futuro de A24. En los comentarios se lee enfado, decepción y temor porque A24 termine por reemplazar a los actores, actrices y creativos de la industria con herramientas de IA generativa.

La respuesta de A24

La empresa ha respondido a las críticas asegurando que no busca reemplazar, sino potenciar. Según Wired, Sophia Shin, encargada de la comunicación y relaciones públicas de la empresa. Dijo: “Nuestra relación con nuestra audiencia es algo que no damos por sentado. Esta alianza existe porque queremos influir en las herramientas que se desarrollan para los artistas, para que tengan voz en su diseño en lugar de simplemente recibir herramientas ya hechas. Preferimos tener un lugar en la mesa que quedarnos al margen”.

Si la trayectoria y el linaje del estudio sirven de algo, deberían de bastar para darle a A24 el beneficio de la duda. El estudio ha apostado por talento diverso y creadores de contenido surgidos de las redes sociales para darles voz y demostrar que las audiencias jóvenes están dispuestas a ir al cine si la narrativa es atractiva, arriesgada y desafía a los clichés y cánones de la industria. Las herramientas de IA podrían potenciar esto. Aunque le duela al Hollywood legendario.