Hoy, en algún lugar de Estados Unidos, 1,200 personas se volverán millonarias. Mañana, otras 1,200. Pasado mañana sucederá lo mismo.

Según un nuevo informe anual sobre riqueza de UBS, citado por The Wall Street Journal, Estados Unidos sumó más de 440,000 nuevos millonarios en 2025, lo que representa casi la mitad de todos los nuevos millonarios creados en el mundo.

Actualmente, más de 23.6 millones de estadounidenses poseen un patrimonio de siete cifras o más. China ocupa el segundo lugar, con 5.3 millones de millonarios.

¿Qué es lo que ellos tienen en común? No es su salario. Es lo que poseen.

Los activos financieros —como acciones y bonos— representan el 79% de la riqueza bruta en Estados Unidos, lo que sitúa al país entre los primeros de todos los analizados por UBS. El mercado bursátil, que ha vivido un periodo de crecimiento histórico, fue el principal motor de este incremento patrimonial.

La lección es simple y conocida: construir riqueza a gran escala requiere poseer activos, no solo generar ingresos.

Pero hay un matiz importante: aunque la riqueza promedio en Estados Unidos aumentó casi un 10% entre 2020 y 2025, la riqueza mediana cayó casi un 20%.

El auge de los millonarios es real, pero hasta ahora se ha concentrado en los niveles más altos de la distribución de riqueza.

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