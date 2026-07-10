La verdadera razón por la que la IA sigue sin transformar a muchas empresas

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Conclusiones Clave El 56% de las empresas dice que sus inversiones en IA aún no generan mejoras significativas en ingresos ni costos.

El problema real está en que la tratan como una herramienta aislada en lugar de convertirla en una capacidad estratégica integrada al negocio.

La inteligencia artificial (IA) ya está presente en casi todas las conversaciones de negocio, pero en muchas empresas todavía no está transformando nada de fondo. Hay presupuestos, pilotos, demos y mucha expectativa; lo que sigue faltando, en demasiados casos, es una estrategia capaz de convertir esa energía en resultados reales.

Durante los últimos dos años, la promesa de la IA se volvió imposible de ignorar. Empresas de todos los tamaños han probado asistentes, automatización, copilots, agentes y modelos generativos para acelerar tareas, reducir fricción y mejorar la productividad. Sin embargo, entre la prueba y el impacto aparece una brecha que pocas organizaciones han logrado cerrar.

El problema no es que la IA no funcione; muchas compañías la han tratado como una capa adicional de software, cuando en realidad exige cambios en procesos, datos, gobierno y cultura. Mientras esa discusión no ocurra en serio, la transformación seguirá siendo más narrativa que operativa.

Una encuesta global muestra que el 56% de las empresas asegura que sus inversiones en IA todavía no han generado mejoras significativas en ingresos ni en reducción de costos, pese a que la mayoría continúa aumentando el presupuesto destinado a esta tecnología. En contraste, McKinsey encontró que las organizaciones con mejores resultados utilizan la IA no solo para reducir costos, sino también para crear nuevos productos, innovar y generar crecimiento.

Según Imran Aftab, CEO y cofundador de 10Pearls, uno de los errores más comunes es abordar la inteligencia artificial como un conjunto de herramientas aisladas, en lugar de convertirla en una capacidad estratégica integrada en toda la organización.

En un artículo publicado recientemente, el ejecutivo sostiene que muchas empresas continúan enfrentando brechas que impiden escalar sus iniciativas de IA, incluso después de haber realizado inversiones significativas porque “el éxito escalable y a nivel empresarial en IA depende menos de las capacidades del modelo y más de asegurar que las bases operativas y organizativas estén bien establecidas”.

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El error de confundir adopción con estrategia

Uno de los fallos más comunes es asumir que adoptar IA equivale a tener una estrategia. No es lo mismo probar una herramienta en un equipo que rediseñar cómo trabaja toda la organización. Tampoco es lo mismo lanzar tres pilotos que construir una capacidad escalable.

Ese error explica por qué tantas iniciativas se quedan en la superficie. La empresa celebra el lanzamiento, el equipo celebra el piloto y el mercado escucha que la organización “ya está usando IA”. Pero en el día a día, los flujos de trabajo siguen casi igual, las decisiones siguen igual y los cuellos de botella siguen igual. En otras palabras, hay tecnología nueva, pero no necesariamente transformación.

La diferencia entre una empresa que experimenta con IA y una empresa que obtiene valor real está en la capacidad de convertir casos de uso aislados en una arquitectura de negocio coherente. Eso requiere priorización, liderazgo y una visión clara de qué problemas vale la pena resolver primero.

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La brecha entre piloto y escala

Muchas organizaciones sí logran demostrar valor en pruebas iniciales, pero tropiezan al intentar escalar. Ahí aparecen los problemas más duros: datos inconsistentes, falta de integración con sistemas legacy, equipos que no comparten objetivos y áreas de negocio que no confían del todo en las respuestas del modelo.

Escalar IA no es simplemente “llevar el piloto a producción”. Escalar implica crear condiciones para que la solución funcione de manera confiable, repetible y medible en contextos reales. También implica aceptar que el modelo por sí solo no resuelve el problema si la organización no rediseña el proceso alrededor de él.

En muchas empresas, el piloto existe porque es fácil de vender internamente. La escala, en cambio, exige cambiar hábitos, reasignar responsabilidades y revisar quién toma decisiones y con qué información. Por eso tantos proyectos se quedan en la zona cómoda del experimento.

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La pregunta correcta

La conversación ya no debería girar solo en torno a qué herramienta de inteligencia artificial usar o cuántos pilotos lanzar. Toda exploración o prueba debe responder a una misma pregunta: ¿está la empresa preparada para rediseñar su manera de trabajar con IA?

Ahí está la verdadera razón por la que tantas compañías siguen sin transformar nada con esta tecnología. No porque la IA no tenga potencial, sino porque aún la están tratando como una iniciativa aislada, cuando en realidad exige una redefinición del negocio desde adentro.

La transformación no llegará por acumular casos de uso. Llegará cuando la IA deje de ser un experimento y se convierta en una capacidad estructural de la empresa; y todavía son pocas las organizaciones que lo han entendido a tiempo.