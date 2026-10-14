Conclusiones Clave Las “vacantes fantasma” son puestos anunciados que las empresas nunca piensan cubrir.

En Estados Unidos, más de un tercio de las ofertas de empleo (36%) llevaba al menos 30 días en línea.

Las empresas pueden publicar “vacantes fantasma” por varias razones, como juntar currículos para futuras vacantes o aparentar que están creciendo para impresionar a los inversionistas.

Mandas tu currículum, esperas respuesta y no pasa nada. Semanas después, la empresa sigue anunciando la misma vacante.

Es fácil preguntarte qué falló en tu postulación, pero quizá la empresa ni siquiera estaba contratando. Puede que el empleo al que te postulaste no exista.

Las “vacantes fantasma” parecen oportunidades reales, pero las empresas que las publican no tienen intención de contratar. Kickresume, una herramienta de búsqueda de empleo con IA realizó recientemente un análisis de 96,902 ofertas de Indeed para detectar vacantes fantasma.

Kickresume buscó tres señales de alerta: ofertas con más de 30 días publicadas, anuncios idénticos que se vuelven a publicar y anuncios a “contratación urgente” sin fecha límite para postularse. El análisis abarcó seis sectores: tecnología, finanzas, reclutamiento, marketing, salud y negocios.

En Estados Unidos, más de un tercio de las ofertas, es decir, 36%, llevaba al menos 30 días en línea. La proporción fue incluso mayor en tecnología, donde 43% de las publicaciones rebasó el mes. Eso no significa necesariamente que esos empleos fueran falsos, pero sí indica que los candidatos deberían investigar más antes de postularse.

Las otras dos señales casi no aparecieron. Las copias exactas de ofertas publicadas antes representaron apenas 0.1% de los anuncios, igual que las publicaciones que prometían “contratación urgente” sin dar una fecha límite. De las tres señales que analizó el estudio, las ofertas con más tiempo en línea fueron, por mucho, las más comunes.

“Fue una grata sorpresa ver que tanto las republicaciones exactas como los anuncios sin fecha de cierre que dicen ‘contratación urgente’ eran poco frecuentes”, dijo Peter Duris, director general y cofundador de Kickresume, en un comunicado. “Son dos indicios clave de que un empleo podría no ser auténtico”.

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Por qué existen las vacantes fantasma

¿Para qué anunciar un empleo que no está disponible? A veces, los empleadores juntan currículos para futuras vacantes o usan las publicaciones para averiguar qué tan bajo pueden ofrecer el sueldo sin dejar de atraer candidatos, señaló Kickresume.

Otras empresas quieren aparentar que están su nómina está creciendo para impresionar a inversionistas y competidores. Una publicación también puede ser un mero trámite: la empresa tiene que anunciar el puesto, aunque ya piense cubrirlo con alguien de la propia organización.

Sin embargo, no todas las ofertas engañosas son intencionales. Los planes de contratación pueden venirse abajo cuando cambian los presupuestos, y a veces las vacantes ya cubiertas siguen en línea simplemente porque nadie se acordó de quitar el anuncio.

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Qué hacer con las ofertas que llevan mucho tiempo publicadas

Kickresume aclara que una oferta que lleva semanas en línea no es automáticamente una vacante fantasma.

Aun así, la empresa recomienda a los candidatos revisar la sección de empleos del sitio del empleador para ver si el puesto aparece ahí antes de enviar su currículum. Si no lo encuentran, es otro motivo para dudar de que la empresa de verdad esté contratando para ese puesto.

“También puedes escribirle al responsable de la contratación para expresarle tu interés y preguntarle si todavía están buscando a alguien”, dijo Duris. “No pierdas el tiempo postulándote a un puesto que ya se cubrió o, peor aún, que nunca fue real”.