¿Por qué los mejores candidatos están escondidos a simple vista?

Contratar a la persona adecuada suele considerase como un arte místico. Se dedica mucho tiempo y recursos a este proceso: pruebas, listas de verificación y más. Sin embargo, los eventos del año pasado en el mercado de contratación han demostrado que muy pocos hemos tenido éxito. No voy a pretender que siempre hayamos hecho la contratación perfecta, pero al entrar en nuevos mercados, expandirnos rápidamente, navegar por eventos mundiales y enfrentar otros desafíos, hemos aprendido muchas lecciones al contratar a la persona adecuada.

¿Por qué todos debemos aspirar a contratar a la persona adecuada?

Tu mayor y mejor activo en cualquier negocio es tu gente. Por lo tanto, es crucial contratar a la persona adecuada. Por supuesto, deseas lo mejor, pero también deseas lo que mejor se adapte a las necesidades específicas de tu negocio. Es importante elegir a aquellas personas que, con el apoyo y la orientación adecuados, prosperarán y aportarán valor a tu organización.

El proceso de selección, más que de contratación. Se trata de encontrar la correspondencia adecuada entre los requisitos de una organización y las habilidades, calificaciones y carácter del individuo, asegurando en última instancia que la organización contrate a la persona adecuada con la actitud adecuada.

Todos hemos escuchado historias de malas contrataciones y su impacto negativo en las empresas, incluida la disminución de la productividad y la moral, sin mencionar el costo financiero. Nadie quiere contratar a la persona equivocada para el trabajo, pero desafortunadamente, esto sucede todos los días. ¿Se están conformando con un ciclo interminable de contratación o realmente se preocupan por encontrar la persona adecuada? Es esencial ver a las personas como individuos con personalidades, habilidades y experiencias únicas, en lugar de solo números. Las personas deben estar en el corazón de todo lo que hace una empresa y en el núcleo de su cultura y valores. No deben ser tratados como números.

Necesitamos mirar más allá del papel y descubrir a la persona

Cuando se busca a la persona adecuada para un trabajo, es fácil obsesionarse con lo que se ve bien en el papel. El hecho de que las calificaciones y la experiencia de alguien parezcan cumplir todos los requisitos no significa necesariamente que sea el adecuado para el puesto.

Aquí es donde entran los CV, y es importante recordar que son herramientas de venta diseñadas para mostrar las mejores cualidades de una persona, por lo que no sorprende que mucha gente las exagere. Por lo tanto, en lugar de centrarse únicamente en las credenciales, es importante mirar más allá del papel y evaluar la idoneidad de un candidato con la cultura y los valores de la empresa.

En Moneypenny, estamos comprometidos a crear una cultura donde la gente quiera trabajar. Al priorizar este valor, hemos atraído a grandes personas que encajan perfectamente con nuestro equipo. Siempre estamos buscando nuevos talentos y damos la bienvenida a cualquier persona que comparta nuestros valores para que se ponga en contacto con nosotros. Al centrarnos en encontrar a las personas adecuadas para nuestro negocio, en lugar de solo a las que se ven bien en el papel, podemos construir un equipo sólido para lograr grandes cosas juntos.

Un CV es un buen punto de partida. Proporciona una base desde la cual podemos aprender más sobre la persona. Al crear tu anuncio de trabajo y la lista de verificación de calificaciones, es importante incluir las habilidades esenciales, pero también considera agregar puntos para la creatividad y la proactividad. Amplía tu búsqueda para incluir a personas que quizás no cumplan con todas las calificaciones pero que muestren potencial en otras áreas. Recuerda que las habilidades se pueden enseñar, pero la actitud es más difícil de cambiar.

Sin embargo, la clave para contratar correctamente es tomarte el tiempo para conocer a sus posibles contrataciones. Aunque está bien querer a alguien que pueda hacer bien el trabajo, a menudo es mejor encontrar a alguien que aporte ideas nuevas y únicas. En el mundo empresarial en constante cambio de hoy, la resiliencia, la innovación, la creatividad y la agilidad son cruciales para el éxito. En el mundo empresarial en constante cambio de hoy, la resistencia, la innovación, la creatividad y la agilidad son cruciales para el éxito. Pero, ¿puedes saber si un candidato tiene estas cualidades con solo leer su currículum?