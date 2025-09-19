El nuevo código de vestimenta de Starbucks genera demandas por gastos a los trabajadores

La cadena de cafeterías enfrenta acciones legales tras actualizar su código de vestimenta y no reembolsar a los trabajadores.

Conclusiones Clave Las demandas reflejan cómo incluso cambios internos, como un nuevo código de vestimenta, pueden convertirse en conflictos legales cuando los costos recaen en los empleados sin compensación.

Trabajadores de Starbucks en Illinois, Colorado y California iniciaron acciones legales contra la cadena de cafeterías al alegar que la empresa violó la ley al pedirles comprar ropa nueva para cumplir con el nuevo código de vestimenta, sin reembolsarles los gastos. El cambio de normas de vestimenta inició en mayo de este año.

De acuerdo con la agencia AP, las demandas colectivas se presentaron en tribunales estatales de Illinois y Colorado, mientras que en California los empleados presentaron quejas ante la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral.

¿Cuál es el enfado de los trabajadores de Starbucks?

Según los trabajadores, si la agencia no toma medidas, planean presentar una demanda colectiva en ese estado. Señalaron que Starbucks no cubrió los gastos generados por la actualización del código, lo que vulnera leyes estatales que protegen a los empleados de costos impuestos por el empleador.

Starbucks respondió que el objetivo del nuevo código es ofrecer una experiencia más uniforme para los clientes y dar reglas claras a sus empleados, a quienes llaman socios. “Como parte de este cambio, se proporcionaron dos camisas sin costo a cada socio”, comentó la empresa.

El código de vestimenta, que entró en vigor el 12 de mayo, indica que los empleados deben usar una camisa negra lisa, de manga corta o larga, bajo su delantal verde.

La camisa puede o no tener cuello, pero debe cubrir abdomen y axilas. Los pantalones permitidos son de mezclilla caqui, negro o azul sin estampados ni dobladillos deshilachados, o vestidos negros lisos que no superen diez centímetros por encima de la rodilla.

Los zapatos deben ser negros, grises, azul oscuro, marrón, beige o blancos, hechos de material impermeable, y los calcetines o medias deben ser discretos. La política también prohíbe tatuajes faciales visibles, más de un piercing facial, piercings en la lengua y maquillaje teatral.

El cambio se anunció en abril, con la intención de que los delantales verdes se destacaran y generaran sensación de familiaridad para los clientes. Desde 2016, Starbucks permitía camisas de distintos colores y cierta flexibilidad, lo que según la demanda de Colorado, ya no ocurre.

Actualmente los empleados que no cumplan con el código de vestimenta no pueden comenzar su turno.

