Cómo los verdaderos líderes crean más líderes, no seguidores

¿Cómo defines a un verdadero líder? Aunque la mayoría de nosotros hemos sido testigos de un gran liderazgo en varios puntos a lo largo de nuestras carreras y desarrollo profesional, resulta desafiante identificar con precisión el secreto del éxito en el liderazgo. Los grandes líderes tienen algunas cualidades obvias en común, como su capacidad para compartir una visión inspiradora para el futuro. Los grandes líderes a menudo poseen pasión y carisma. Son comunicadores fuertes que conectan, motivan y reclutan a sus equipos para lograr metas elevadas. Y tal vez, lo más notable, los grandes líderes crean una legión de devotos seguidores.

Pero no tan rápido.

El gran liderazgo tiene muy poco que ver con la capacidad de acumular seguidores. En su exitoso libro En busca de la excelencia, el gurú del liderazgo, Tom Peters, explica: “Los líderes no crean seguidores, crean más líderes”.

Mientras que cada gran líder empresarial atrae a su justa cantidad de admiradores, simplemente no consideran la acumulación de seguidores ni como un objetivo ni como una medida de su éxito en el liderazgo. En cambio, los grandes líderes entienden que una función clave del buen liderazgo es desarrollar a los miembros del equipo para que se conviertan en la mejor versión de sí mismos y en líderes por derecho propio.

Características de un verdadero gran líder

El gran liderazgo es un rol sorprendentemente matizado y desinteresado.

Los grandes líderes abrazan a sus empleados, no solo por quiénes son y las funciones que desempeñan, sino también por quiénes pueden llegar a ser y la posición que pueden desarrollar. Los empleados fuertes y capaces no amenazan a los grandes líderes. Más bien, valoran los talentos de su equipo, reconocen su potencial y aprovechan su mentalidad de superación.

Los grandes líderes crean oportunidades para el crecimiento de su gente: mentoría, estímulo y promoción. Brindan a sus empleados el espacio para mejorar, el lujo de cometer errores y la oportunidad de aprender de esos errores. Los grandes líderes otorgan a sus equipos libertad para explorar y capacidad para sobresalir.

Los grandes líderes se preocupan primero por sus empleados como personas y luego como trabajadores. Se comportan con la mayor integridad y modelan cada día cómo se ve y suena un gran liderazgo. Posicionan estratégicamente a su gente para el crecimiento individual y para el éxito a largo plazo del negocio.

¿No es eso mucho más sustancial que simplemente crear seguidores?

Cómo ser un mejor líder empresarial

Podría enumerar las características de un gran líder hasta el cansancio, pero reconocer los rasgos de un gran líder y ser uno, bueno, en verdad son dos cosas completamente diferentes.

Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar tus habilidades de liderazgo para llegar a ser un gran líder? Todo comienza con la conexión y el compromiso. A continuación, te presento cinco acciones que puedes implementar para convertirte en un gran líder que desarrolla a más grandes líderes.

1. Delegar tareas y actividades

Empodera a tus empleados y crea oportunidades de desarrollo al delegar estratégicamente tareas desafiantes. Tu disposición para delegar actividades clave demuestra tu confianza en tu equipo y tu compromiso con su desarrollo. También es un fantástico entrenamiento en el trabajo.

2. Ser un comunicador transparente

Los empleados no deberían adivinar ni asumir cómo te sientes acerca de ciertas dinámicas empresariales. Ser lo más franco posible con tu equipo demuestra que respetas su capacidad para comprender y apreciar nuestras posiciones. En resumen, la franqueza genera confianza.

3. Reconocer la excelencia

¿Tienes en tu equipo a un colaborador apasionado o a alguien con alto rendimiento? No seas tímido al mostrar tu aprecio y celebrar la excelencia. Todos en tu equipo deberían entender lo agradecido que estás por su impacto positivo en el éxito general del negocio. Y cuando fallen, guíalos para que alcancen su objetivo la próxima vez.

4. Invertir en el desarrollo de liderazgo

Crea oportunidades de mentoría y desarrollo de liderazgo. Recuerda, el desarrollo de liderazgo no es una iniciativa única, sino un compromiso sostenido con el avance a largo plazo de tu gente. Considera ofrecer varios talleres de liderazgo, webinars y programas de coaching ejecutivo.

5. Compartir tu visión

Cuando comunicas tu visión para la empresa, proporcionas a tu equipo una clara dirección y la posibilidad de trabajar en armonía hacia un objetivo común. Tu visión es una guía inspiradora y una fuerza motriz que afecta cada aspecto de tu negocio y tus decisiones, así que no la mantengas en secreto.

Al desarrollar tus propias habilidades de liderazgo, también mejoras tu capacidad para cultivar esas mismas habilidades en tus empleados, lo cual suena mucho como tu próximo gran paso hacia el éxito a largo plazo.

