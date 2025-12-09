Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La presión mental que enfrentan los emprendedores es real y no se habla lo suficiente de ella. Investigaciones revelan que el 72% de los fundadores experimentan efectos negativos en su salud mental al iniciar un negocio, incluidos altos niveles de estrés, ansiedad, agotamiento, depresión y ataques de pánico. Es un porcentaje significativo.

Como fundadores, muchas veces nos movemos tan rápido que no reconocemos el poder que nuestra mentalidad y salud mental tienen sobre nuestro negocio.

Lo que nos decimos y cómo nos tratamos a nosotros mismos puede determinar el éxito o el fracaso de nuestra salud mental y, en última instancia, de nuestros negocios. Nuestra mentalidad no solo nos afecta a nosotros; también impacta a todos los que nos rodean.

Así que si estamos agotados, demasiado temerosos de fracasar o preocupados por el futuro de nuestra organización, estamos: A) perdiendo oportunidades importantes, y

B) dejando de presentarnos como la mejor versión de nosotros mismos ante nuestro equipo.

A lo largo de los años, he recorrido mi propio camino para ajustar mi mentalidad. Al priorizar mi salud mental, me di cuenta de que una perspectiva adecuada puede ser un factor importante en el crecimiento de un negocio.

Esto es lo que he aprendido al entrenar mi mente en este ámbito durante más de 18 años.

Confía en tu intuición

Tomar decisiones como emprendedor puede ser estresante, pero es parte del trabajo. Todos los días tienes que tomar decisiones difíciles y rápidas que podrían afectar el futuro de tu empresa. Además, es posible que recibas opiniones de otros que también tendrán algo que decir sobre cómo deberías proceder.

Escuchar las perspectivas de otros es importante y debe tomarse en cuenta, pero si eso te aleja de tu propia intuición, podrías encontrarte con problemas. Porque cuando realmente escuchas tu voz interior y tu intuición, suele ser acertada.

En 2017, mi cofundador Brendan Schwartz y yo enfrentamos una gran decisión cuando nos hicieron una oferta para vender Wistia. Escuchamos a otros y consideramos toda la información: casi todos pensaron que habíamos encontrado el trato perfecto con esa oferta.

Finalmente, tomamos una decisión que fue auténtica para nosotros y que consideramos la mejor para los intereses a largo plazo de nuestro equipo y la visión de nuestra empresa. Hicimos lo inesperado: rechazamos la oferta, asumimos una deuda de $17.3 millones de dólares, compramos las acciones de nuestros inversionistas y tomamos el control total de Wistia. El año pasado, la pagamos por completo.

Al final del día, cuando enfrento una decisión difícil, me pregunto: ¿qué opción me permitirá tener la conciencia tranquila y dormir mejor? La decisión que te deje con esa sensación suele ser la correcta.

Pero para confiar en tu instinto e intuición, primero debes desarrollarlos. Esto significa que no puedes tener miedo de fracasar. La única manera de aprender y mejorar en algo es intentarlo. Mientras antes te sientas cómodo con el fracaso y la toma de riesgos, mejor. Probar y construir cosas nuevas es el núcleo de todo en nuestra sociedad y, en última instancia, entrena nuestra intuición.

Adopta una mentalidad positiva

Hay una frase a la que suelo recurrir: “Nadie se hizo rico diciéndote todas las razones por las que estás equivocado.”

Si lo piensas bien, ser un emprendedor pesimista rara vez conduce al éxito. Soy plenamente consciente de que mantener una actitud positiva en el mundo de las startups es un desafío, y es bueno tener una dosis saludable de escepticismo. Sin embargo, a lo largo de los años, he adoptado dos trucos para de mantener una mentalidad positiva en mi día a día.

Primero, una perspectiva diferente lo es todo. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos ayude a replantear nuestra situación y nos brinde algo de validación.

Como emprendedores, es muy fácil caer en una rutina o en un estado mental limitado. Si estás luchando por mantenerte positivo sobre tu negocio, habla con alguien fuera de tu empresa que haya seguido tu trayectoria.

Segundo, date tiempo para ejercitarte. Creo que a veces olvidamos lo mucho que nuestra salud mental está conectada con nuestro estado físico. Ejercitar el cuerpo de cualquier manera puede ser una forma de escape físico. Nos hace más felices.

El ejercicio no solo brinda claridad mental, sino que también nos ayuda a manejar el estrés emocional. Por ello, la próxima vez que consideres usar los 30 minutos que reservaste para hacer ejercicio para avanzar con tu trabajo, piénsalo otra vez.

Cuando estamos en un estado mental más positivo, es más fácil afrontar tareas difíciles y tomar mejores decisiones. Tu capacidad mental y tu productividad se dispararán. Así que, si eliges el ejercicio, el beneficio a largo plazo será mayor.

Mantente emocionalmente presente

La sociedad nos enseña que lo mejor es vivir en el momento presente. Pero como emprendedor, ¿cómo vives el momento cuando tu trabajo te exige constantemente mirar hacia el futuro y planificar lo que viene?

He descubierto que el estado ideal para hacer este trabajo bien es intentar mantenerme emocionalmente presente. Esto me ayuda a evitar la ansiedad sobre el futuro o la depresión por el pasado. Trato de reconocer mis emociones y dejar que mis sentimientos fluyan sin juzgarme a mí mismo.

Por supuesto que es más fácil decir que vas a permanecer emocionalmente presente que realmente hacerlo y yo sigo intentando dominarlo. Sin embargo, algunas cosas me han ayudado en el camino. Una de ellas es reconocer que preocuparse por cosas que no puedes controlar no es útil, así que intenta identificar las cosas que sí puedes controlar.

La meditación también me ha ayudado. Me regresa al presente, detiene los pensamientos acelerados y reduce mi estrés. Durante un período especialmente estresante, medité durante 500 días seguidos. Eso transformó por completo la manera en que manejo el estrés.

Y, finalmente, date tiempo para pensar y resolver problemas.

Como emprendedores, debemos enfrentar cada día con confianza, positividad y presencia. Si tienes una narrativa interna constante de “las cosas nunca me salen bien” o “no puedo permitirme fallar”, este es un momento de hacer un cambio.

Si crees que puedes manifestar buena fortuna en los negocios y en la vida, necesitas mantenerte jugando el tiempo suficiente para generar suerte. No tienes ninguna posibilidad de crear suerte si estás al margen. Si eres persistente, eventualmente surgirán las condiciones adecuadas para generarla. Solo es cuestión de tiempo.

