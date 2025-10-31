El CEO de Amazon revela la verdadera razón detrás del despido de 14,000 empleados — y no es por la IA ni por recortes de costos

Conclusiones Clave El CEO de Amazon, Andy Jassy, explicó que la empresa despidió a 14,000 empleados esta semana porque no encajaban con la cultura de la compañía.



Jassy señaló que los años recientes de crecimiento acelerado habían generado “muchas más capas” dentro de la organización, lo que ralentizó la toma de decisiones.



El directivo busca promover una cultura más ágil y responsable, con menos niveles de gestión.

Amazon despidió a 14,000 empleados a principios de esta semana, en uno de los recortes laborales más grandes en la historia de la compañía. Ahora, el CEO Andy Jassy aclaró por primera vez las razones detrás de la decisión, afirmando que ni la inteligencia artificial (IA) ni las finanzas tuvieron algo que ver — todo se trató de ajuste cultural.

Amazon es el segundo empleador privado más grande del mundo, con alrededor de 1.5 millones de empleados, incluidos los que trabajan en sus almacenes. La compañía casi duplicó su fuerza laboral en seis años, pasando de 798,000 empleados globales en 2019 a 1.5 millones en junio de este año, según datos de Stock Analysis.

Aproximadamente 350,000 personas trabajan en sus operaciones corporativas, por lo que el reciente plan para eliminar 14,000 puestos afecta cerca del 4% del personal corporativo.

Durante la junta trimestral de resultados de Amazon el jueves, Jassy explicó que los despidos respondieron principalmente al deseo de reconfigurar la cultura interna de la empresa. Según el CEO, Amazon busca operar como “la startup más grande del mundo”.

“El anuncio que hicimos hace unos días no fue realmente motivado por razones financieras, ni siquiera por la IA, al menos no por ahora”, dijo Jassy durante la reunión. “En realidad, se trata de cultura.”

Relacionado: Repartidores de Amazon prueban gafas con IA que muestran rutas y paquetes

Jassy señaló durante la reunión que los años recientes de rápido crecimiento de Amazon habían creado “muchas más capas” dentro de la organización, lo que inhibió o ralentizó la toma de decisiones.

Durante la conversación, el CEO insistió en la necesidad de fomentar una cultura más ágil y responsable, con menos niveles de gestión. Explicó algunos de los riesgos de una cultura corporativa demasiado extensa, destacando que cuando una empresa se vuelve demasiado grande y compleja, puede dificultar el trabajo de quienes realmente ejecutan las tareas. Según Jassy, esas capas adicionales pueden terminar ralentizando toda la operación en lugar de ayudarla a avanzar más rápido.

“A veces, sin darnos cuenta, podemos debilitar el sentido de responsabilidad de las personas que hacen el trabajo real”, dijo Jassy durante la junta de resultados. “Eso puede llevarnos a perder velocidad. Como equipo directivo, estamos comprometidos a operar como la startup más grande del mundo, y eso significa eliminar capas.”

Los despidos, que según los reportes de Amazon generaron unos $1,800 millones de dólares en gastos por liquidaciones durante el trimestre más reciente, representan la reducción de personal más grande de la compañía desde que eliminó 27,000 puestos a finales de 2022 y principios de 2023. Este año, Amazon ya había realizado docenas de recortes en sus departamentos de comunicaciones y sostenibilidad, en la unidad de dispositivos y servicios, y en su división de libros.

El enfoque de Jassy refleja una tendencia más amplia entre otras grandes tecnológicas como Google y Microsoft, que también han reducido niveles de gestión a través de despidos. En abril, Google despidió a cientos de empleados en la división que trabaja en el navegador Chrome y los teléfonos Pixel. En mayo y julio, Microsoft anunció recortes que en conjunto afectaron a 15,000 trabajadores.

Relacionado: Amazon prepara un cambio: 600,000 empleos serán reemplazados por robots

Aunque la IA no fue la causa de los despidos de este mes, Jassy advirtió en un memorando a principios de año que espera que la plantilla corporativa de Amazon eventualmente se reduzca a medida que la tecnología asuma más tareas. El directivo señaló que el chatbot de atención al cliente ya cuenta con capacidades de IA, y que esta tecnología también ha permitido a la empresa crear páginas de productos más detalladas en su sitio web.

Amazon presentó sus resultados del tercer trimestre el jueves, reportando ventas por más de $180,000 millones de dólares, mientras que las ganancias aumentaron un 38%, alcanzando $21,200 millones.

Las acciones de Amazon subieron más de 11% al momento de la publicación.

Relacionado: El CEO de Salesforce explica cómo la IA ha permitido recortar 4,000 puestos de trabajo y perder menos clientes potenciales