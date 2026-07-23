Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Que te despidan, sobre todo más de una vez, puede afectar tu confianza. Asegúrate de centrarte, evaluar tus habilidades y presentarte de forma precisa en tus próximas entrevistas de trabajo.

No puedes anticipar cada consejo directivo difícil, cada choque cultural o cada líder con prejuicios. Aun así, puedes enfocarte en desarrollar tu autoconocimiento, invertir en tu crecimiento y evaluar con cuidado tu siguiente oportunidad para que no se repita el mismo ciclo.

Como coach de carrera y ejecutivo en tecnología, uno de los problemas que más frustración genera en los líderes senior es tener una trayectoria impresionante y, aun así, ser despedidos más de una vez sin entender por qué. Cuando te corren de un puesto directivo, la retroalimentación suele ser mínima o inexistente, lo que te deja preguntándote qué pasó y qué podrías hacer distinto la próxima vez.

He aquí una distinción importante: que te despidan no es lo mismo que un recorte de personal. Los recortes están golpeando con fuerza a la industria tecnológica, pero este artículo no habla de eso. Está pensado específicamente para líderes a quienes han corrido por temas de desempeño, comportamiento o encaje cultural, y que, una y otra vez, se encuentran en la misma situación.

Cuando te despiden, sobre todo más de una vez, vale la pena voltear hacia adentro. El objetivo no es buscar culpables, sino identificar qué está bajo tu control y puede cambiarse, y qué no lo está.

Relacionado: Que te despidan no es el fin: por qué podría ser el momento de probar el trabajo independiente

1. ¿Investigaste bien a la empresa antes de aceptar el puesto?

La mayoría de los líderes se prepara de forma casi obsesiva para las entrevistas de trabajo, pero rara vez invierte ese mismo esfuerzo en evaluar si una empresa, su cultura, su consejo directivo o el puesto en sí realmente le convienen. Los procesos de entrevista están diseñados para venderte a la empresa, así que te toca a ti presionar de vuelta para asegurarte de que el encaje funcione en ambos sentidos. Esto es particularmente importante a nivel directivo, donde un choque de valores puede llevar rápidamente a un despido.

Piensa en retrospectiva: ¿hablaste con personas que se fueron antes de aceptar el puesto? ¿Preguntaste por qué se fue la última persona en ese cargo y cuánto tiempo duró? ¿Entendiste las prioridades del consejo directivo y cómo se vería el éxito a los 90 días, a los seis meses y al año?

Dedica suficiente tiempo a investigar antes de aceptar tu próxima oferta. Ve más allá de Glassdoor. Usa LinkedIn para encontrar a exempleados y pide conversaciones honestas sobre su experiencia. Debes tener definidos tus innegociables antes de que la oferta esté sobre la mesa, no después.

Relacionado: Las mejores 5 preguntas que le puedes hacer a un potencial empleado en una entrevista de trabajo — y lo que revelan sus respuestas

2. ¿Qué tan grande es la brecha entre quién dijiste ser en la entrevista y la persona que apareció cuando las cosas se pusieron difíciles?

Esta pregunta tiene dos capas distintas. La primera es cómo te presentaste al llegar. A veces exagerar tus cualidades es deliberado; otras veces, es simplemente un desajuste genuino entre tu confianza y tu preparación real. La segunda capa es cómo te sostuviste bajo presión.

Asesoré a una líder que se describía a sí misma como alguien centrada en las entrevistas, pero que se quedaba callada durante un lanzamiento de producto especialmente duro. Su equipo se sintió abandonado. Asesoré a otro líder que se enorgullecía de ser directo, pero que descubrió, a través de una evaluación 360°, que su franqueza se percibía como agresividad. En ambos casos, la brecha entre quién decían ser y quién apareció bajo estrés fue lo que, al final, les costó el puesto.

Relacionado: La mayoría de los emprendedores nunca practican esta habilidad — y por eso entran en pánico bajo presión

3. ¿Estás manejando la política organizacional, o la estás evitando?

Muchos líderes se resisten a la palabra “política”, así que aquí va un replanteamiento sencillo: a nivel ejecutivo no existe la política, solo existe la construcción de relaciones, y eso es una parte central de tu trabajo.

A nivel de colaborador individual, el buen trabajo suele hablar por sí mismo. A nivel directivo, casi nunca es así. He trabajado con líderes extraordinarios que se distanciaron de sus pares de otras áreas por tratar cada reunión como un problema por resolver en lugar de una relación por construir. Con frecuencia fueron los primeros en salir cuando llegó una reorganización.

Traza tu red informal antes de comenzar tu próximo puesto y luego identifica los vacíos. Invierte en relaciones antes de necesitarlas. Pon atención a lo que queda sin decir en las reuniones, porque la conversación que ocurre después suele ser la verdadera. Encuentra a alguien que esté dispuesto a compartir contigo parte de esa retroalimentación.

Relacionado: 5 errores comunes que los emprendedores cometen al hacer networking y construir relaciones

4. ¿Podría estar interviniendo la discriminación?

No todo despido refleja algo que pudiste o debiste haber cambiado. La discriminación es real, y con demasiada frecuencia se disfraza de “encaje cultural” o “presencia ejecutiva”.

Como he escrito antes, la presencia ejecutiva tiene sus raíces en nociones anticuadas de profesionalismo que suelen poner en desventaja a líderes LGBTQ+, BIPOC y de otros grupos históricamente marginados, simplemente por ser quienes son. He trabajado con líderes que recibían retroalimentación constante sobre su presencia ejecutiva, mientras que sus pares heterosexuales, blancos y hombres, con resultados más débiles, eran descritos como de “alto potencial”.

Si crees que la discriminación jugó un papel en tu despido, documenta todo y considera consultar a un abogado laboral. No necesitas saber con certeza, de antemano, si se trató de discriminación. Para eso están los abogados.

Relacionado: Así es como puedes darte cuenta de que tu empresa ya no te quiere (antes de que sea tarde)

5. ¿Te estás rodeando de personas que te dirán la verdad?

Entre más subes, menos gente te dirá lo que en realidad necesitas escuchar. No es que las personas se vuelvan deshonestas; es que el riesgo de decirle algo difícil a un líder senior aumenta considerablemente conforme avanzas.

Por desgracia, muchos líderes no invierten en coaching sino hasta después de su segundo o tercer despido. La pregunta no es si necesitaban ese apoyo, sino por qué esperaron tanto. En la mayoría de los casos, la razón por la que los despidieron es que nadie les dijo la verdad.

Intenta hacer una evaluación 360° informal, hablando con personas que conocen tu trabajo y que serán directas contigo. Haz preguntas específicas como “¿cómo me comporto bajo presión?” y “¿qué dicen de mí cuando no estoy en el cuarto?”. También puedes usar una evaluación formal como el EQ 360, que te permite reunir retroalimentación anónima y estructurada a través de un coach ejecutivo que hará las preguntas que otros se niegan a hacer.

Relacionado: Los verdaderos mentores no solo dan respuestas: también hacen las preguntas correctas

Reflexión final

Que te despidan, sobre todo más de una vez, puede afectar tu confianza. Antes de tu próxima búsqueda de empleo, siéntate a pensar en estas preguntas:

¿Investigaste a la empresa con el mismo cuidado con que ella te investigó a ti?

¿Qué tan grande es la brecha entre quién dijiste ser y cómo te comportaste cuando las cosas se pusieron difíciles?

¿Estás manejando la política organizacional, o la estás evitando?

¿Podría estar interviniendo la discriminación, un factor que merece nombrarse y tomarse en serio?

¿Te estás rodeando de personas que te dirán la verdad?

No puedes anticipar cada consejo directivo difícil, cada choque cultural o cada líder con prejuicios. Aun así, puedes enfocarte en desarrollar tu autoconocimiento, invertir en tu crecimiento y evaluar con cuidado tu siguiente oportunidad para dejar de repetir el mismo ciclo. ¡Tú puedes!